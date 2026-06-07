Sociedad

El último adiós al Indio Solari: cómo será el velorio donde se espera una multitud de personas tras la vigilia ricotera

El velorio público comenzará a las 11 de la mañana en el salón Gatica, sin horario definido. Qué necesitas saber sobre el operativo de ingreso y la salida del predio

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Indio Solari
El Indio tenía 77 años, cuando fue encontrado muerto en su casa de Parque Leloir

Este domingo, miles de fanáticos despedirán a Carlos Alberto “Indio” Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda. El velorio comenzará a las 11 de la mañana en el salón Gatica, un auditorio capaz de albergar a 180 personas al mismo tiempo.

Desde la noche del sábado, cientos de personas se sumaron a participar de la vigilia ricotera sobre la avenida Bartolomé Mitre, a tan solo metros del predio municipal. Sin embargo, se prevé la llegada de más seguidores durante todo el día, ya que no se estableció un límite horario. Incluso, se evaluaría la posibilidad de que pudiera extenderse hasta el lunes e, inclusive, el martes.

A sus 77 años, la muerte del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se comunicó el viernes 5 de junio, alrededor de las 9 de la mañana, luego de que fuera encontrado sin vida en la piscina de su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó. Los resultados de la autopsia revelaron que la causa de muerte fue producto de un accidente cerebrovascular (ACV).

08:28 hsHoy

Cómo será el velorio público del Indio Solari

Así es el Parque Domínico, donde se despedirán los restos del Indio Solari
La entrada principal del microestadio Gatica

A partir de las 11 de la mañana, las puertas del microestadio del polideportivo Gatica se abrirán para recibir a miles de fanáticos que rendirán homenaje al Indio Solari. Por disposición de la familia del ícono del rock nacional, no se fijó un horario de finalización para que “nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.

Ante la posibilidad de que miles de personas se congreguen en la última morada del músico, las autoridades confirmaron que el acceso se realizará por la esquina de la avenida Mitre y General Otero. Una vez que los asistentes se despidan de la leyenda, volverán a salir nuevamente por Mitre, en dirección a Wilde.

Más de 1.500 agentes de la fuerza estarán desplegados para garantizar el orden y la seguridad durante la despedida, según las fuentes a las que tuvo acceso Infobae. Al menos 700 efectivos ya se encuentran en la zona desde el sábado al mediodía. También estarán presentes el personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Superintendencia de Cuerpo, el Grupo Motorizado, agentes de tránsito y postas sanitarias.

Solo estará permitida la circulación de peatones (Municipio de Avellaneda)
Solo estará permitida la circulación de peatones (Municipio de Avellaneda)

Finalmente, la familia del artista pidió a los asistentes que el encuentro se desarrolle en un clima de respeto y contención. “Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró”, concluyeron.

08:21 hsHoy

A puro rock, tatuajes y baile: así fue la vigilia por el último adiós al Indio Solari en Villa Domínico

Cientos de fanáticos del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se congregaron en las inmediaciones del predio donde se velarán sus restos. Las puertas se abrirán a las 11, sin horario de cierre establecido

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari no solo conmocionó a todo el país, sino que provocó que miles de fanáticos dieran rienda suelta a la misa ricotera más larga de la historia. Primero comenzó en diferentes puntos del país, siguió con una vigilia y culminará este domingo en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en Avellaneda.

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08:21 hsHoy

El emotivo homenaje de Los Fundamentalistas al Indio Solari en su show en Comodoro Rivadavia: lágrimas, abrazos y ovación

Tras conocerse el fallecimiento del músico a los 77 años, el grupo decidió sostener la fecha en el Predio Ferial, dialogó con la familia y tocó ante más de 7.000 personas en una noche atravesada por el duelo colectivo

El homenaje de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado al Indio Solari

Tras un día de profundo impacto para los admiradores del rock argentino, marcado por la muerte de Carlos “Indio” Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado subieron al escenario este sábado en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia. El concierto, que originalmente iba a formar parte de una doble fecha en la ciudad patagónica, se transformó en un homenaje al líder espiritual de la banda y referente indiscutido de la música nacional.

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08:21 hsHoy

Liberaron el peaje Buenos Aires-La Plata para la despedida del Indio Solari: cómo llegar a Parque Domínico

A partir de las 11, las puertas del Parque Los Derechos del Trabajador se abrirán para recibir a miles de fanáticos que llegaron desde diferentes puntos del país para darle el último adiós al Rey

A partir de las 6 de la mañana, se liberará el peaje de la Autopista Buenos Aires-La Plata (AUBASA)
A partir de las 6 de la mañana, se liberará el peaje de la Autopista Buenos Aires-La Plata (AUBASA)

Luego de que se confirmara que el velorio público en honor de Carlos Alberto “Indio” Solari se realizará este domingo en el microestadio José María Gatica, ubicado dentro del Parque Los Derechos del Trabajador en Villa Domínico, partido de Avellaneda, anunciaron que no se cobrará el peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata. Todas las opciones disponibles para llegar al predio.

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08:20 hsHoy

“Caramelito” Carrizo recuerda el vínculo entre su hermano y el Indio Solari: “Tocar con él fue un privilegio que Martín atesoró hasta el final”

La artista revive con Teleshow la complicidad musical que tenían los dos artistas, el ánimo en la etapa más dura de la enfermedad y las escenas que le quedaron grabadas para siempre

Presentación en vivo con Indio Solari y el baterista Martín Carrizo en el escenario

“Tocar junto al Indio fue un privilegio que Martín atesoró hasta el final. Lo ves cuando tocaba con el Indio, cómo se sonreía, cómo se miraban”, describió Cecilia “Caramelito” Carrizo en una conversación con Teleshow. Resaltando la felicidad que le generaba ese vínculo. Esos instantes compartidos frente a la batería se transformaron en recuerdos imborrables.

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08:20 hsHoy

La despedida al Indio Solari: cómo será el operativo de seguridad en Parque Domínico

El masivo velatorio comenzará el domingo a las 11 de la mañana en el partido de Avellaneda. Muchos fanáticos empezaron a llegar este mismo sábado. Habrá más de 1.500 policías de la fuerza bonaerense y postas sanitarias

Mapa del recorrido hasta la capilla ardiente del Indio Solari
Mapa del recorrido hasta la capilla ardiente del Indio Solari

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó cómo será el gran operativo que desplegará en las inmediaciones del Parque Domínico de Avellaneda, para la masiva despedida al Indio Solari. El velatorio del ídolo del rock nacional se desarrollará este domingo desde las 11 de la mañana.

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08:17 hsHoy

El comunicado oficial de la familia del Indio Solari sobre el velatorio: “Caminaremos y seremos pacientes”

Tras más de 24 horas de múltiples versiones, la cuenta oficial del músico confirmó los detalles para el último adiós

El Indio Solari tendrá su despedida multitudinaria en Villa Domínico (REUTERS/Agustin Marcarian)
El Indio Solari tendrá su despedida multitudinaria en Villa Domínico (REUTERS/Agustin Marcarian)

Luego de una larga jornada de trascendidos, el velatorio del Indio Solari tendrá lugar en Parque Domínico, salón Gatica, partido de Avellaneda. Según confirmaron fuentes de la municipalidad a Infobae, la despedida al cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se realizará el domingo desde las 11 de la mañana, en un evento que se espera multitudinario.

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08:16 hsHoy

La historia detrás de la foto del Indio Solari que se hizo viral después de su muerte

La imagen del cantante brindando, que su familia eligió para comunicar su fallecimiento, se replicó en miles de posteos y notas periodísticas. Su origen

La entrevista que Mario Pergolini le hizo al Indio Solari en 2016, un día antes del recital en Tandil y contiene la imagen del brindis, cuando el conductor y periodista le preguntó si ese sería su último concierto

Desde que se comunicó la muerte de Carlos “el Indio” Solari, la imagen del músico alzando un vaso de whisky en gesto de brindis se difundió ampliamente en redes sociales y portadas de medios, convirtiéndose en un símbolo instantáneo de despedida. Fue la propia familia del artista que eligió esa fotografía para anunciar oficialmente su fallecimiento, lo que la transformó en un emblema colectivo del adiós.

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08:14 hsHoy

Las 28 mejores imágenes del último banderazo por el Indio Solari en el Obelisco, previo a su velatorio

Los fanáticos del cantante realizaron una “misa ricotera” durante la tarde de este sábado. El domingo, a partir de las 11 en el Polideportivo Gatica, será el velorio público

Los ricoteros se reunieron en el Obelisco este sábado desde las 14
Los ricoteros se reunieron en el Obelisco este sábado desde las 14

Fotos de Adrián Escandar.

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08:10 hsHoy

La muerte del Indio Solari, en vivo: hubo incidentes con la Policía en el banderazo en el Obelisco, hay ocho detenidos y corridas

Los efectivos iniciaron un operativo para sacar a los vendedores ambulantes de la zona, lo que provocó disturbios. Ahora intentan evitar que los manifestantes regresen a organizarse para retomar el homenaje. Dos agentes resultaron heridos

Los ricoteros continúan con las despedidas del Indio Solari (Tomas CUESTA / AFP)
Los ricoteros continúan con las despedidas del Indio Solari (Tomas CUESTA / AFP)

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari frenó la vida de miles de personas amantes del rock. Siendo uno de los pilares de la cultura musical argentina, su partida conmovió a todo el país. Sin organización previa, el epicentro para su despedida durante este viernes fue la Plaza de Mayo, sin embargo, en muchas ciudades se vivieron “misas ricoteras” donde se lo homenajeó entre llantos, música y pogos.

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