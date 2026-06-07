El último adiós al Indio Solari: cómo será el velorio donde se espera una multitud de personas tras la vigilia ricotera

El Indio tenía 77 años, cuando fue encontrado muerto en su casa de Parque Leloir

Este domingo, miles de fanáticos despedirán a Carlos Alberto “Indio” Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda. El velorio comenzará a las 11 de la mañana en el salón Gatica, un auditorio capaz de albergar a 180 personas al mismo tiempo.

Desde la noche del sábado, cientos de personas se sumaron a participar de la vigilia ricotera sobre la avenida Bartolomé Mitre, a tan solo metros del predio municipal. Sin embargo, se prevé la llegada de más seguidores durante todo el día, ya que no se estableció un límite horario. Incluso, se evaluaría la posibilidad de que pudiera extenderse hasta el lunes e, inclusive, el martes.

A sus 77 años, la muerte del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se comunicó el viernes 5 de junio, alrededor de las 9 de la mañana, luego de que fuera encontrado sin vida en la piscina de su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó. Los resultados de la autopsia revelaron que la causa de muerte fue producto de un accidente cerebrovascular (ACV).