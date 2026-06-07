El último adiós al Indio Solari: cómo será el velorio donde se espera una multitud de personas tras la vigilia ricotera

Este domingo, miles de fanáticos despedirán a Carlos Alberto “Indio” Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda. El velorio comenzará a las 11 de la mañana en el salón Gatica, un auditorio capaz de albergar a 180 personas al mismo tiempo.
Desde la noche del sábado, cientos de personas se sumaron a participar de la vigilia ricotera sobre la avenida Bartolomé Mitre, a tan solo metros del predio municipal. Sin embargo, se prevé la llegada de más seguidores durante todo el día, ya que no se estableció un límite horario. Incluso, se evaluaría la posibilidad de que pudiera extenderse hasta el lunes e, inclusive, el martes.
A sus 77 años, la muerte del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se comunicó el viernes 5 de junio, alrededor de las 9 de la mañana, luego de que fuera encontrado sin vida en la piscina de su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó. Los resultados de la autopsia revelaron que la causa de muerte fue producto de un accidente cerebrovascular (ACV).
Cómo será el velorio público del Indio Solari
A partir de las 11 de la mañana, las puertas del microestadio del polideportivo Gatica se abrirán para recibir a miles de fanáticos que rendirán homenaje al Indio Solari. Por disposición de la familia del ícono del rock nacional, no se fijó un horario de finalización para que “nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.
Ante la posibilidad de que miles de personas se congreguen en la última morada del músico, las autoridades confirmaron que el acceso se realizará por la esquina de la avenida Mitre y General Otero. Una vez que los asistentes se despidan de la leyenda, volverán a salir nuevamente por Mitre, en dirección a Wilde.
Más de 1.500 agentes de la fuerza estarán desplegados para garantizar el orden y la seguridad durante la despedida, según las fuentes a las que tuvo acceso Infobae. Al menos 700 efectivos ya se encuentran en la zona desde el sábado al mediodía. También estarán presentes el personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Superintendencia de Cuerpo, el Grupo Motorizado, agentes de tránsito y postas sanitarias.
Finalmente, la familia del artista pidió a los asistentes que el encuentro se desarrolle en un clima de respeto y contención. “Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró”, concluyeron.
La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari no solo conmocionó a todo el país, sino que provocó que miles de fanáticos dieran rienda suelta a la misa ricotera más larga de la historia. Primero comenzó en diferentes puntos del país, siguió con una vigilia y culminará este domingo en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en Avellaneda.
Tras un día de profundo impacto para los admiradores del rock argentino, marcado por la muerte de Carlos “Indio” Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado subieron al escenario este sábado en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia. El concierto, que originalmente iba a formar parte de una doble fecha en la ciudad patagónica, se transformó en un homenaje al líder espiritual de la banda y referente indiscutido de la música nacional.
Luego de que se confirmara que el velorio público en honor de Carlos Alberto “Indio” Solari se realizará este domingo en el microestadio José María Gatica, ubicado dentro del Parque Los Derechos del Trabajador en Villa Domínico, partido de Avellaneda, anunciaron que no se cobrará el peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata. Todas las opciones disponibles para llegar al predio.
“Tocar junto al Indio fue un privilegio que Martín atesoró hasta el final. Lo ves cuando tocaba con el Indio, cómo se sonreía, cómo se miraban”, describió Cecilia “Caramelito” Carrizo en una conversación con Teleshow. Resaltando la felicidad que le generaba ese vínculo. Esos instantes compartidos frente a la batería se transformaron en recuerdos imborrables.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó cómo será el gran operativo que desplegará en las inmediaciones del Parque Domínico de Avellaneda, para la masiva despedida al Indio Solari. El velatorio del ídolo del rock nacional se desarrollará este domingo desde las 11 de la mañana.
Luego de una larga jornada de trascendidos, el velatorio del Indio Solari tendrá lugar en Parque Domínico, salón Gatica, partido de Avellaneda. Según confirmaron fuentes de la municipalidad a Infobae, la despedida al cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se realizará el domingo desde las 11 de la mañana, en un evento que se espera multitudinario.
Desde que se comunicó la muerte de Carlos “el Indio” Solari, la imagen del músico alzando un vaso de whisky en gesto de brindis se difundió ampliamente en redes sociales y portadas de medios, convirtiéndose en un símbolo instantáneo de despedida. Fue la propia familia del artista que eligió esa fotografía para anunciar oficialmente su fallecimiento, lo que la transformó en un emblema colectivo del adiós.
Fotos de Adrián Escandar.
La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari frenó la vida de miles de personas amantes del rock. Siendo uno de los pilares de la cultura musical argentina, su partida conmovió a todo el país. Sin organización previa, el epicentro para su despedida durante este viernes fue la Plaza de Mayo, sin embargo, en muchas ciudades se vivieron “misas ricoteras” donde se lo homenajeó entre llantos, música y pogos.