Desnuda y tapada con una sábana: hallaron el cuerpo de una mujer en un country de Mendoza y detuvieron a su ahijado por el crimen

El asesinato ocurrió en una casa del barrio privado Cerro de la Capilla, en la localidad mendocina de Las Heras. Foto: Google Maps

Un crimen conmocionó a la provincia de Mendoza este domingo, cuando las autoridades policiales confirmaron la muerte de una mujer de 74 años en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio privado Cerro de la Capilla, situado en la zona de El Challao, en el departamento de Las Heras. El principal sospechoso es su ahijado, quien está detenido.

La víctima fue identificada por los investigadores como Silvia Susana Rodríguez, cuyo cuerpo apareció en condiciones que despertaron inmediatas sospechas sobre las causas de su deceso.

A raíz del descubrimiento del cuerpo, los uniformados procedieron a la aprehensión de dos personas que se encontraban en el inmueble: un ahijado de la fallecida y su pareja, quienes quedaron vinculados a la investigación por un posible homicidio.

El operativo se desencadenó poco después del mediodía, gracias a la intervención de una vecina de la zona que decidió alertar a las fuerzas de seguridad.

La Policía de Mendoza investiga el crimen de Silvia Susana Rodríguez

La testigo manifestó su preocupación tras notar la ausencia de Rodríguez por aproximadamente un mes, una situación que le resultó atípica. Según reconstruyeron fuentes del caso, la vecina golpeó la puerta y fue atendida por el ahora detenido, que brindó respuestas evasivas y dijo que la mujer no estaba en el lugar, aunque su auto estaba estacionado en la puerta.

Ante la incertidumbre y el temor de que algo grave pudiera haberle ocurrido a Rodríguez, la vecina optó por comunicarse con la línea de emergencias 911 para solicitar asistencia.

Cuando los efectivos de la Policía de Mendoza arribaron a la casa señalada, fueron atendidos en la entrada por un hombre que se identificó como Juan Manuel Ramírez.

El sujeto, quien se presentó como hijo de la propietaria, intentó disuadir a los oficiales con una explicación sobre la ausencia de su madre: aseguró ante los agentes que Rodríguez no estaba en el domicilio porque había emprendido un viaje hacia la ciudad de Malargüe el viernes anterior.

Sin embargo, la actitud del hombre y la inconsistencia de su relato generaron desconfianza entre los funcionarios públicos presentes, quienes decidieron no conformarse con esa versión inicial e ingresaron a la propiedad para realizar una inspección ocular.

Al acceder al interior de la vivienda, el personal policial se encontró con un escenario que contradecía la coartada. Sobre una mesa del comedor encontraron cocaína y botellas de bebidas alcohólicas.

La inspección continuó por las distintas habitaciones hasta llegar a un cuarto que estaba cerrado con llave. Tras lograr la apertura de esa puerta, los investigadores descubrieron el cadáver de la víctima.

El cuerpo de Silvia Susana Rodríguez yacía sobre la cama, totalmente desnudo y cubierto apenas por una sábana. El hallazgo desmoronó la coartada del viaje a Malargüe que había sostenido Ramírez minutos antes. Al verse acorralado por la evidencia, el sospechoso confesó que la mujer había muerto el viernes.

Según esta segunda versión aportada por el ahora detenido, la dueña de casa se opuso a la realización del festejo en su propiedad. Ramírez afirmó que, en medio de esa discusión, uno de los asistentes a la reunión atacó a la mujer y terminó asfixiándola hasta provocarle la muerte.

Las contradicciones en las que incurrió el sospechoso, sumadas a los elementos probatorios recolectados en el lugar, llevaron a los policías a desestimar sus dichos como un intento de evadir su responsabilidad. Tanto él como su novia fueron detenidos de inmediato y puestos a disposición de la Justicia para determinar su grado de participación en el suceso.

Con antecedentes

Posteriormente, al verificar los antecedentes del aprehendido, los encargados de la pesquisa constataron que Juan Manuel Ramírez contaba con un historial conflictivo. El sistema informático reveló que sobre él pesaban dos pedidos de captura vigentes, además de un prontuario que incluía investigaciones previas por la comisión de diversos delitos.

La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía especializada en Homicidios, cuya titular, Claudia Ríos, asumió la dirección del expediente.

La funcionaria judicial impartió las directivas correspondientes para preservar la escena, recolectar huellas y avanzar con las pericias forenses necesarias. Todo se investiga como un potencial femicidio.

El objetivo central de estas medidas instruidas por la fiscal Ríos busca esclarecer la mecánica exacta de la muerte y confirmar la autoría material del hecho.

En la tarde del domingo, mientras la Policía Científica seguía trabajando en el lugar, el hijo de la víctima se presentó en el lugar de los hechos e identificó faltantes en la casa.