El país despide al Indio Solari: banderazos, velorio y show de Los Fundamentalistas tras la multitud en Plaza de Mayo

Una multitud se concentró en Plaza de Mayo durante las horas (Photo by Tomas CUESTA / AFP)

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari frenó la vida de miles de personas amantes del rock. Siendo uno de los pilares de la cultura musical argentina, su partida conmovió a todo el país. Sin organización previa, el epicentro para su despedida durante este viernes fue la Plaza de Mayo, sin embargo, en muchas ciudades se vivieron “misas ricoteras” donde se lo homenajeó entre llantos, música y pogos.

Este sábado, la familia del músico confirmará el lugar del velorio donde se espera la llegada de miles de fanáticos. Además, durante la jornada habrá un banderazo en el Obelisco y el show de Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia.