El país despide al Indio Solari: banderazos, velorio y show de Los Fundamentalistas tras la multitud en Plaza de Mayo

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari frenó la vida de miles de personas amantes del rock. Siendo uno de los pilares de la cultura musical argentina, su partida conmovió a todo el país. Sin organización previa, el epicentro para su despedida durante este viernes fue la Plaza de Mayo, sin embargo, en muchas ciudades se vivieron “misas ricoteras” donde se lo homenajeó entre llantos, música y pogos.
Este sábado, la familia del músico confirmará el lugar del velorio donde se espera la llegada de miles de fanáticos. Además, durante la jornada habrá un banderazo en el Obelisco y el show de Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia.
Velatorio público del Indio Solari: cuándo será y dónde podría realizarse el homenaje
Luego de que los familiares decidieran postergar el velatorio público del Indio Solari para el domingo 7 de junio, fuentes a las que tuvo acceso Infobae confirmaron que todavía no fue confirmado el lugar que albergará a miles de ricoteros en luto.
Según un comunicado oficial, el cambio de fecha se dio para “poder dar tiempo a la gente que viene de lejos”. Asimismo, la sede estaría en tratativas. Uno de los lugares sonados sería el Estadio Presidente Perón de Racing Club en Avellaneda.
Entre las opciones evaluadas, se encuentra la posibilidad de utilizar algún espacio facilitado por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof manifestó su predisposición a acompañar la decisión que adopten los allegados del músico y a poner a disposición instalaciones provinciales si así se requiere.
También circularon versiones acerca de un eventual ofrecimiento para realizar el velatorio en la cancha de Boca Juniors, aunque se trataría de la opción con menor probabilidad. Además, tampoco hubo confirmaciones oficiales respecto a esta posibilidad.
Desde el Gobierno nacional propusieron una despedida en el predio de Tecnópolis, ubicado en la localidad de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires. Según supo este medio, representantes de Nación intentaron contactarse con el abogado de la familia Solari, pero no recibieron respuestas.
A la espera de la confirmación del velorio, celebrarán un banderazo en honor al Indio
Después de que la familia del Indio Solari confirmara que el último adiós se realizará este domingo 7 de junio, los fanáticos del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota convocaron a participar de un banderazo en el Obelisco. Tras la misa ricotera que montaron en Plaza de Mayo, el nuevo punto de encuentro se daría en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.
Según trascendió, la convocatoria se daría después de las 14:00 horas y se esperaría la asistencia de una gran multitud. Asimismo, no se descartaría la posibilidad de que el rito fuera replicado en otros puntos del país, tal como ocurrió el viernes.
Se espera uno de los shows más emotivos de Los Fundamentalistas
Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado confirmaron que mantendrá el concierto programado en Comodoro Rivadavia, a pesar de la conmoción generada por la muerte del Indio Solari, quien fundó la banda. A través de su cuenta oficial de Instagram, la banda expresó: “Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos.”
El mensaje, difundido la víspera del espectáculo, explica que la decisión de seguir adelante con la presentación responde a la necesidad de congregarse como forma de afrontar el momento. La banda detalló que, si bien el recital no será como lo habían planeado, consideran que “juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador”.
En el mismo posteo, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado anunciaron que la función será transmitida en vivo, una medida que originalmente no estaba contemplada. Indicaron que la transmisión busca permitir que quienes no puedan asistir físicamente también participen del encuentro. La agrupación subrayó que “no va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado”, pero consideran que el acto de reunión es necesario en este contexto.
La decisión de mantener el concierto surgió mientras el grupo atraviesa un periodo de aflicción, según lo manifestado en redes sociales. El mensaje concluye con un homenaje directo al Indio Solari, referente histórico y fundador de la banda, con la frase: “Te amamos, Indio...”
Durante la madrugada, miles de fanáticos colmaron la Plaza de Mayo
Si bien en las primeras horas de la tarde del viernes se registraron algunos incidentes aislados en Plaza de Mayo entre la policía y un reducido grupo de asistentes, la situación se estabilizó rápidamente y el clima se tornó pacífico, con decenas de miles de personas compartiendo la música, portando banderas, camisetas y carteles en recuerdo de quien es considerado una figura central de la historia del rock argentino.
Es así que los fanáticos despidieron al Indio Solari durante largas horas y sostuvieron una vigilia en Plaza de Mayo incluso en horas de la madrugada. Inundados por las emociones y los recuerdos, las letras del ídolo nacional volvieron a convocar a una última misa ricotera.