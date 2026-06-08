Crimen y Justicia

Asesinaron a tiros a un adolescente en Rosario e investigan el caso

El hecho ocurrió en inmediaciones de España y Khantuta durante la madrugada del domingo. La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció debido a las graves heridas

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Imagen de una calle residencial en Rosario con un coche gris en primer plano, flanqueada por casas y árboles bajo un cielo nublado
Una vista de la calle Khantuta y España en Rosario, el escenario del reciente asesinato de un joven en una emboscada (Google Maps)

Un adolescente de 16 años fue asesinado en las primeras horas del domingo en el barrio La Granada, al sur de la ciudad.

El hecho ocurrió en inmediaciones de España y Khantuta, cuando el menor fue atacado y sufrió varias heridas de arma de fuego. A pesar de los esfuerzos médicos, la gravedad de las lesiones derivó en su fallecimiento poco después de ser ingresado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

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Según el parte oficial de la fiscalía, el ataque se produjo cerca de la medianoche del sábado, en las cercanías de Khantuta al 1700. Un vecino, alertado por la situación, llamó al 911 tras encontrar a la víctima herida en la vía pública.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital, al arribar al lugar, efectivos de la policía provincial y de Prefectura Naval constataron que el joven presentaba varias heridas de arma de fuego en el tórax y el abdomen

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La noticia causó conmoción en la comunidad del barrio La Granada, donde los vecinos manifestaron preocupación por la violencia en la zona. El episodio se suma a una serie de hechos delictivos recientes que han incrementado la sensación de inseguridad en el área.

La investigación quedó a cargo de la comisaría 21ª, que trabaja en colaboración con la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación. La fiscal Andrea Vega, responsable de la causa, dispuso la realización de la autopsia en el Instituto Médico Legal de Rosario y ordenó un relevamiento exhaustivo de la escena del crimen por parte del Gabinete criminalístico. Además, solicitó el levantamiento de rastros y la toma de testimonios a posibles testigos.

Hasta el momento, no se reportó la detención de sospechosos vinculados al ataque. Según la información oficial, las tareas investigativas se mantienen en reserva para preservar la eficacia del proceso y evitar eventuales filtraciones que dificulten el esclarecimiento del caso. Las autoridades indicaron que se analizan distintas hipótesis respecto a la mecánica y la motivación del crimen.

Fuentes de la fiscalía confirmaron que la autopsia y los peritajes criminalísticos serán determinantes para avanzar en el esclarecimiento del caso. Mientras tanto, se mantiene la confidencialidad sobre los detalles específicos de la investigación, a la espera de nuevas pruebas y testimonios que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

Hospital de Emergencias Clemente Álvarez
La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez donde falleció por las heridas recibidas

Hacia fines del mes de marzo pasado, un adolescente de 17 años murió tras ser apuñalado durante una pelea en la zona oeste de Rosario. El hecho, que conmocionó a los vecinos, ocurrió cerca de las seis de la mañana en la intersección de Pasaje 1737 y Límite del municipio, en las inmediaciones de Pérez. La víctima fue identificada como Joel Elías Ruiz.

La madrugada se vio alterada cuando un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre disturbios en la vía pública. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de un joven tendido en el suelo, rodeado de varias personas que, según se informó, se encontraban conmocionadas por el violento episodio.

Las primeras actuaciones policiales permitieron constatar que el adolescente presentaba una herida de arma blanca. Los uniformados solicitaron de inmediato la presencia de servicios médicos. La víctima fue trasladado al Samco El Gurí de Pérez, donde los profesionales de la salud confirmaron el fallecimiento debido a la gravedad de la lesión.

De acuerdo con la información, la Policía derivó las actuaciones a la Fiscalía de turno, que inició la toma de pruebas y testimonios en el lugar del hecho para reconstruir la mecánica del homicidio y determinar quién fue el autor material. Según se informó, los peritos trabajaron desde las primeras horas del día en la zona, recolectando indicios y entrevistando a testigos.

La intervención de los investigadores se centró en el relevamiento de cámaras de seguridad del sector y en la recuperación de posibles objetos utilizados en la pelea. El objetivo principal es establecer el contexto en que se produjo la agresión y los motivos que desencadenaron el ataque mortal.

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