Sociedad

Cómo es el Parque Domínico, el lugar que albergará el masivo velatorio del Indio Solari en Avellaneda

Con 10 hectáreas de extensión, el lugar además cuenta con un centro de alto rendimiento deportivo, un anfiteatro y un microestadio, que será el que alojará al cuerpo del ídolo para que los fanáticos le den el último adiós

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Así es el Parque Domínico, donde se despedirán los restos del Indio Solari
Así es el Parque Domínico, donde se despedirán los restos del Indio Solari

Este sábado se confirmó que el velorio público de Carlos Alberto “Indio” Solari será el domingo, desde las 11, en el microestadio José María Gatica del Parque Domínico, en Avellaneda.

Oficialmente denominado Parque Los Derechos del Trabajador y situado en avenida Mitre al 4900, abarca aproximadamente 10 hectáreas, en los que además de los espacios verdes se destacan algunas construcciones, como el complejo Domínico Alto Rendimiento (DAR), que incluye un auditorio con capacidad para 180 personas utilizado para capacitaciones y eventos académicos, y el anfiteatro Hugo del Carril, donde se realizan pequeños espectáculos al aire libre. Pero será el microestadio José María Gatica el espacio en el que estará ubicado el féretro con el cuerpo de Solari para que los fanáticos puedan darle el último adiós.

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El José María Gatica, situado en el extremo sur del predio de la localidad de Villa Domínico, es utilizado para eventos deportivos y culturales.

La multitud que se espera que concurra este domingo encontrará espacios con mesas y sillas para descansar, así como juegos para niños y una histórica calesita.

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Así es el Parque Domínico, donde se despedirán los restos del Indio Solari
Agentes de la Policía Bonaerense ya custodian el lugar (Foto: Néstor Stumpo)

El Parque Domínico, además, dispone de canchas de fútbol, básquet, patinaje y también una pista de atletismo. También posee dos piletas olímpicas: una para chicos y otra para adultos.

Apenas se conoció que el velorio del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sería en el Parque Domínico, se difundieron fotos y videos de los preparativos en el lugar, incluyendo un gran número de policías que cuidarán la seguridad en la zona y vigilarán que no se generen desmanes, sobre todo dentro del espacio que albergará al cuerpo del artista.

Así es el Parque Domínico, donde se despedirán los restos del Indio Solari
El interior del microestadio José María Gatica, donde estará el féretro de Solari

El Parque Los Derechos del Trabajador fue fundado el 18 de noviembre de 1949 en las 10 hectáreas que pertenecieron a La Quinta de Doña Carlota Domínico. Si bien tras el golpe de Estado de 1955 pasó a llamarse Presidente Sarmiento, en 1991 recuperó su nombre original. De todos modos, para los vecinos, siempre fue y será el Parque Domínico.

Los domingos, allí se realiza la tradicional “Feria de los Pajaritos”, punto de encuentro de los vecinos, donde afirman que se puede encontrar “de todo”. Entre otras cosas, hasta que se hizo pesar la prohibición, se vendía todo tipo de animales. Hay quienes incluso recuerdan un día en que alguien intentó comercializar un león.

Así es el Parque Domínico, donde se despedirán los restos del Indio Solari
Se espera que decenas de miles de personas pasen por el Parque Domínico este fin de semana

Tras lo que fue la masiva convocatoria del viernes a la Plaza de Mayo, se espera que ya este sábado comiencen a arribar de a miles y desde distintos puntos del país los fanáticos a Villa Domínico. Es por eso que se esperó a que estén ubicadas las fuerzas de seguridad en el lugar para dar a conocer cuál sería la ubicación del velatorio.

Infobae pasó por el Parque Domínico en el mediodía de este sábado y, además de la numerosa cantidad de policías, se podían ver camiones cargados con vallas y otros elementos para acondicionar el espacio.

Así es el Parque Domínico, donde se despedirán los restos del Indio Solari
Camiones cargados con vallas y otros elementos ya están presentes en el Parque Domínico (Foto: Néstor Stumpo)

Habrá un operativo de seguridad de 1500 agentes, de los cuales al menos la mitad ya está presente en el lugar.

Como antesala de lo que será la jornada más emotiva del fin de semana para los fanáticos ricoteros, este sábado, desde las 14, habrá un banderazo en el Obelisco. Muchos, seguramente partirán directamente hacia Villa Domínico para acampar a la espera del comienzo del velatorio.

Así es el Parque Domínico, donde se despedirán los restos del Indio Solari
Se observa la presencia policial en el Parque Domínico desde el mediodía del sábado (Foto: Néstor Stumpo)

A las decenas de miles de personas que se acercaron anoche a la Plaza de Mayo, se espera que se les sumen otras tantas, ya que el traslado del velatorio del sábado al domingo se justificó, en parte, en el deseo de que puedan tener tiempo de llegar todos los seguidores del Indio Solari de otras provincias.

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