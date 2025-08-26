Estuvo secuestrada por dos semanas y su ex pareja la quemó con ácido: la mujer permanece internada con graves heridas

La víctima, de 36 años, permanece bajo observación en el HECA de Rosario luego de ser atacada hace dos semanas

Una mujer de 36 años permanece internada en Rosario desde el domingo tras sufrir quemaduras en la espalda, brazos y piernas. La víctima habría sido agredida hace aproximadamente dos semanas, aunque recién pudo pedir ayuda el viernes pasado.

Según informó el medio local Rosario3, la paciente ingresó al Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” (HECA) el domingo por la tarde y fue evaluada por el equipo de cirujanos plásticos. Permanece en la unidad de Quemados bajo observación para el seguimiento de las heridas más severas.

La directora del HECA, Andrea Becherucci, explicó en el programa Cada Día de El Tres, que la paciente se encuentra estable y fuera de peligro, aunque advirtió que algunas de las lesiones, que afectan el 10 % de su cuerpo, podrían requerir injertos debido a la profundidad y al tiempo transcurrido sin atención médica.

Además, detalló que las quemaduras están “parcheadas” en el dorso y las extremidades, lo que amplifica la gravedad aparente. Esto significa que tiene un daño severo en la piel y se formó una capa endurecida sobre las heridas.

Pese a que en un primer momento se indicó que el agresor formaba parte de la fuerza de seguridad provincial, el Ministerio de Seguridad desmintió estos dichos. Por el momento, no se difundieron datos sobre la identidad del atacante ni sobre el lugar donde la mujer habría estado retenida contra su voluntad.

Hace unos meses, en Córdoba, se dio una situación similar en la que una mujer lucho por su vida durante más de un mes y medio tras haber sido rociada con ácido por su expareja.

Pamela Cano fue atacada por Leonardo Miguel Galván (46), quien quedó acusado por intento de femicidio y fue detenido por haber enviado a la madre de sus hijos al hospital.

Luego de que se iniciara una investigación para dar con el paradero del prófugo, la Policía de Córdoba confirmó que el agresor fue hallado en la casa de su padre. Asimismo, recordaron que sobre él pesaba un pedido de captura que fue activado el pasado 27 de febrero y una prohibición que tenía para salir del país.

El acusado se encontraba escondido en la casa de su padre (X: @MaruuAcosta)

El ataque que sufrió Cano ocurrió durante la madrugada del 24 de febrero en Villa El Libertador, después de que la víctima le comunicara a Galván que quería finalizar la relación. En respuesta a la decisión de la mujer, el acusado había prendido fuego la casa que compartía la pareja en Villa del Prado.

No obstante, los ataques no frenaron con el siniestro, ya que varios días después abordó a su ex pareja y la roció de ácido.

Previo a esto, la víctima se encontraba en la casa de su hermana y Galván la convenció para que se fueran juntos de la vivienda. Minutos más tarde, cerca de las 03:30 horas, uno de los vecinos le advirtió a los familiares sobre los incidentes. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, el hombre la bañó en el líquido.

A raíz de esto, la gente del barrio se encargó de trasladar a la mujer hacia el Hospital Príncipe de Asturias, en donde le diagnosticaron quemaduras en el rostro, el tórax y el abdomen. Como consecuencia de las lesiones, la mujer fue hospitalizada en el Instituto del Quemado.

Como consecuencia de las lesiones, la mujer fue hospitalizada en el Instituto del Quemado (Gobierno de Córdoba)

Asimismo, se confirmó que la mujer había sido víctima de violencia de género por varios años, una de las razones por las que había decidido separarse. Sin embargo, la mujer no contaba con una restricción perimetral o un botón antipánico al momento de los hechos.

Por medio de la investigación, las autoridades apuntaron que el hombre había llevado el ácido escondido en una botella de vidrio, la cual fue secuestrada y peritada. Incluso, se tuvo que solicitar la intervención de los Bomberos Voluntarios locales, quienes establecieron que la sustancia se trataba de un reactivo químico con un alto nivel de acidez.