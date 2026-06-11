Anticipan la llegada de un frente de aire frío: el ránking de las ciudades con temperaturas más bajas hoy, 11 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará días marcados por temperaturas frescas, escasa probabilidad de precipitaciones hasta el sábado y un descenso térmico notorio hacia el domingo.
Según el parte oficial del SMN, este jueves 11 de junio la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores registra temperaturas entre 12°C y 17°C, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector este. Para el viernes se mantiene la tendencia, con mínima de 8°C y máxima de 17°C, predominando la nubosidad y vientos moderados que podrían alcanzar ráfagas de hasta 31 km/h durante la tarde y noche.
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El sábado se anticipa como el día más inestable de la semana. El SMN prevé lluvias con una probabilidad entre el 40% y el 70% durante la jornada, temperaturas que oscilarán entre 9°C y 14°C y ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h. Las precipitaciones afectarían tanto a la mañana como a la tarde, acompañadas de viento predominante del sudeste.
Para el domingo, el organismo meteorológico espera un descenso marcado de temperatura, con mínima de 4°C y máxima de 12°C, cielo mayormente nublado y bajas chances de precipitaciones. El viento continuará soplando desde el sur y sudeste, con intensidad moderada.
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La próxima semana se caracterizará por jornadas frías. El lunes 15 se anticipa con temperaturas entre 5°C y 15°C y cielo parcialmente nublado. El martes 16 la mínima descenderá a 6°C, mientras que la máxima alcanzará 16°C. Para el miércoles 17, el SMN prevé condiciones similares, con mínimas de 8°C y máximas de 15°C, sin lluvias previstas.
En la provincia de Buenos Aires también hay grandes bancos de niebla, por lo que se pide extremar precauciones a la hora de conducir. Por la tarde, el cielo estará algo nublado en el norte y al este, mientras que en el resto del territorio bonaerense la nubosidad será parcial.
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Para mañana, aumentará el caudal de nubes para dar con un firmamento mayormente nublado. Y a la noche, directamente se prevé lloviznas en el suroeste. El sábado, el pronóstico señala que habrá lluvias en toda la Costa Atlántica y en el sector centro de la provincia. Sin embargo, el domingo mejorará, ya que cesarán las precipitaciones y el cielo estará parcial y algo nublado.
Las alertas en el resto del país
El SMN indicó que una masa polar intensa arribará al país y comenzará a hacerse sentir en las próximas horas, lo que generará un marcado descenso de las temperaturas. Actualmente, las ciudades más frías son:
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- Malargüe (Mendoza), -3°C
- Río Grande (Tierra del Fiego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), -2,8°C
- Uspallata (Mendoza), -2,6°C
- La Quiaca (Jujuy), -1,3%
- Usuahia (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), 0,4°C
- Río Colorado (Río Negro), 0,6°C
- San José de Jachal (San Juan), 1,2°C
- Viedma (Río Negro), 2,2°C
- Villa Reynolds (San Luis), 3°C
- Bahía Blanca (Buenos Aires), 3°C
En este punto, el SMN indicó que el suroeste de Neuquén y de Chubut, junto al noroeste de Santa Cruz, están bajo alerta amarilla por nevadas. Mientras que al este de Chubut, la misma asciende a naranja. Por lo cual, las acciones a seguir son:
- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
- Salí solo si es imprescindible.
- Circulá solo con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Lleva siempre una pala.
- Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve. Retirá la nieve acumulada.
- Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
- Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos, agua potable para al menos tres días y carga en el celular. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
- Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.
- Comparte estas recomendaciones con tu familia: asegurate de que toda la familia sepa qué hacer en caso de emergencia.
- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Por fuertes vientos, la alerta amarilla afecta a Santa Cruz, Chubut, oeste de Río Negro, suroeste de Neuquén y Mendoza. Por lo que se pide no salir, retirar todo objeto que pueda volarse, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, árboles, postes o carteles publicitarios. Y tener precaución a la hora de manejar.
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Por otro lado el norte de Misiones está bajo una alerta amarilla por tormentas. Ante este escenario, las recomendaciones son:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Por lluvias, Tucumán y el sur de Catamarca tendrán gran caudal de precipitaciones. Por lo que se pide mantenerse a resguardo, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
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