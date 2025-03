Detuvieron a un hombre en Córdoba acusado de haberle tirado ácido a su ex para matarla

El mecánico permanece internado en terapia intensiva luego de que el fuego afectara el 70% de su cuerpo (Gobierno de Córdoba)

A dos semanas de que Pamela Cano tuviera que ser internada luego de haber sido rociada con ácido por su ex pareja, Leonardo Miguel Galván (46), el acusado por intento de femicidio fue detenido este sábado por haber enviado a la madre de sus hijos al hospital. Después de haberse dado a la fuga, el hombre fue encontrado oculto en un domicilio de la localidad de Alto Alberdi, en Córdoba.

Luego de que se iniciara una investigación para dar con el paradero del prófugo, la Policía de Córdoba confirmó que el agresor fue hallado en la casa de su padre. Asimismo, recordaron que sobre él pesaba un pedido de captura que fue activado el pasado 27 de febrero y una prohibición que tenía para salir del país.

El ataque que sufrió Cano ocurrió durante la madrugada del 24 de febrero en Villa El Libertador, después de que la víctima le comunicara a Galván que quería finalizar la relación. En respuesta a la decisión de la mujer, el acusado había prendido fuego la casa que compartía la pareja en Villa del Prado.

No obstante, los ataques no frenaron con el siniestro, ya que varios días después abordó a su ex pareja y la roció de ácido. De acuerdo a la información publicada por El Doce, el hombre la empapó con la sustancia y le provocó varias quemaduras en el cuerpo.

El acusado se encontraba escondido en la casa de su padre (X: @MaruuAcosta)

Previo a esto, la víctima se encontraba en la casa de su hermana y Galván la convenció para que se fueran juntos de la vivienda. Minutos más tarde, cerca de las 03:30 horas, uno de los vecinos le advirtió a los familiares sobre los incidentes.

A raíz de esto, la gente del barrio se encargó de trasladar a la mujer hacia el Hospital Príncipe de Asturias, en donde le diagnosticaron quemaduras en el rostro, el tórax y el abdomen. Como consecuencia de las lesiones, la mujer fue hospitalizada en el Instituto del Quemado, en donde permanece ingresada con motivo de la gravedad de las heridas.

“Tengo quemaduras graves, en parte de mi cara, brazos, pechos, mitad de una pierna”, describió la víctima. Al mismo tiempo que reconoció que continuaría internada por un largo rato, Cano aseguró: “Sufro muchísimo, entro día por medio a cirugía, me mantienen con morfina”.

Asimismo, se confirmó que la mujer había sido víctima de violencia de género por varios años, una de las razones por las que había decidido separarse. Sin embargo, la mujer no contaba con una restricción perimetral o un botón antipánico al momento de los hechos.

Por medio de la investigación, las autoridades apuntaron que el hombre había llevado el ácido escondido en una botella de vidrio, la cual fue secuestrada y peritada. Incluso, se tuvo que solicitar la intervención de los Bomberos Voluntarios locales, quienes establecieron que la sustancia se trataba de un reactivo químico con un alto nivel de acidez.

La botella en la que el hombre había llevado el ácido para atacar a la víctima (Gentileza: El Doce)

La captura de Galván se dio a conocer un día después de que se reportara un femicidio en la localidad de Vicuña Mackenna, ubicada en el sur de Córdoba. La víctima fue una mujer de 61 años, identificada como Ivana Mónica Guardia, quien fue asesinada de un escopetazo por su ex pareja, un hombre de 64 años.

El crimen ocurrió el jueves por la noche, lo que motivó a que el personal policial de la zona se presentara en la vivienda situada en la calle Julio Argentino Roca al 1100. Una vez que ingresaron a la propiedad, constataron que el cuerpo de la mujer yacía en el piso de la cocina.

Según el testimonio del hijo de la víctima, su padre y expareja de la mujer, identificado como Oscar Alberto Díaz, llegó al lugar de los hechos desde su propia casa, ubicada cerca de la escena del crimen, y le disparó en el cuello con una escopeta calibre 28.

Tras cometer el asesinato, el agresor se retiró en su camioneta Renault Kangoo, no sin antes disparar una vez más. Inmediatamente después, las autoridades activaron un operativo de búsqueda, que permitió localizar el vehículo detenido y sin ocupantes a la vera de la Ruta Nacional N° 7.

En el lugar, se realizaron rastreos en las inmediaciones y, finalmente, el cuerpo de Díaz fue encontrado entre las malezas de un cañaveral. El hombre presentaba varias heridas cortantes en los brazos, codos y tórax. Posteriormente, fue detenido y trasladado al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto para recibir atención médica.