Llega un frente frío al AMBA: lluvias el fin de semana y fuerte descenso de temperatura

La capa de niebla afecta la visibilidad en la Ciudad de Buenos Aires esta mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este viernes una jornada marcada por la niebla, bajo una advertencia de nivel violeta que rige para la Ciudad de Buenos Aires, localidades bonaerenses, Entre Ríos y Santa Fe. En paralelo, se esperan fuertes nevadas y vientos intensos en sectores de la Patagonia y la provincia de Mendoza.

Según informó el organismo, la mañana en la Capital Federal estará especialmente afectada por la niebla. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 17. Sin probabilidades de precipitaciones, el cielo permanecerá entre parcial y mayormente nublado durante el resto de la jornada.

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Para mañana se prevé inestabilidad en la región. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 14 grados. La nubosidad persistirá durante la mañana y, hacia la tarde, se registrarán lluvias aisladas que se extenderían hasta las últimas horas del sábado.

Como consecuencia de las precipitaciones, las temperaturas descenderán en la Ciudad. El domingo comenzará con apenas 3 grados y alcanzará una máxima de 10 en el momento más cálido del día. Por el momento no se esperan lluvias y el cielo se mantendrá ligeramente nublado.

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El lunes 15 de junio, feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, se presentará como una jornada despejada y fresca. La mínima será de 4 grados y la máxima llegará a los 14 durante la tarde.

(SMN)

Al día siguiente, las temperaturas comenzarán a tornarse más agradables. Los valores térmicos se ubicarán entre los 6 y los 17 grados, sin probabilidad de precipitaciones. Además, el cielo estará despejado durante la mañana y ligeramente nublado a partir de la tarde.

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El miércoles, en tanto, se espera una jornada algo nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 15 grados. Finalmente, el jueves -último día incluido en el pronóstico extendido del SMN- presentará una mínima de 9 grados y una máxima similar a la de la jornada anterior, con cielo entre algo y parcialmente nublado.

Alertas por niebla, nevada y viento

El mapa de advertencias del organismo indica que, desde las 06:19 horas de hoy, rige una advertencia violeta por niebla en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Las áreas afectadas experimentarán una reducción significativa en la visibilidad.

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En esa línea, el SMN recomendó evitar circular mientras persistan las condiciones. En caso de que la niebla sorprenda durante la conducción, aconsejó mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar sobrepasos. También sugirió encender las luces bajas y las antiniebla, reducir la velocidad y, apenas sea posible, detenerse en un lugar seguro.

Asimismo, el organismo recordó que no se debe estacionar sobre banquinas ni calzadas y recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales.

(SMN)

Las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro también se encuentran bajo alerta por nevadas. En Mendoza, se prevén acumulaciones de nieve de entre 15 y 30 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

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En tanto, en las zonas bajo alerta amarilla de Neuquén se esperan acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros, mientras que en las áreas de meseta los acumulados oscilarían entre 5 y 10 centímetros. Condiciones similares se prevén para Río Negro.

Por su parte, las zonas bajo alerta naranja de Neuquén podrían registrar acumulaciones de nieve de entre 40 y 60 centímetros, con valores que podrían ser superados de manera puntual. En las áreas más elevadas, la situación podría estar acompañada por vientos intensos, lo que favorecería la reducción de la visibilidad debido al fenómeno conocido como viento blanco.

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A su vez, Mendoza, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego se encuentran bajo alerta por vientos fuertes. En Mendoza, la zona de alta montaña será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 65 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h o incluso superarlos de manera localizada. En los sectores más bajos, se esperan vientos del mismo sector con velocidades de entre 30 y 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h.

Por su parte, en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 60 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar o superar los 100 km/h.

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En Neuquén, en tanto, se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que también podrían alcanzar o superar los 100 km/h.