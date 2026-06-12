Sociedad

Llega un frente frío al AMBA: lluvias el fin de semana y fuerte descenso de temperatura

Tras una jornada marcada por la niebla, se esperan lluvias durante el sábado y un marcado descenso de la temperatura hacia el domingo, cuando la mínima podría ubicarse en torno a los 3 grados

Guardar
Google icon
Vista aérea nocturna de una ciudad cubierta por una densa niebla, con edificios altos y calles apenas visibles por las luces dispersas entre la bruma
La capa de niebla afecta la visibilidad en la Ciudad de Buenos Aires esta mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este viernes una jornada marcada por la niebla, bajo una advertencia de nivel violeta que rige para la Ciudad de Buenos Aires, localidades bonaerenses, Entre Ríos y Santa Fe. En paralelo, se esperan fuertes nevadas y vientos intensos en sectores de la Patagonia y la provincia de Mendoza.

Según informó el organismo, la mañana en la Capital Federal estará especialmente afectada por la niebla. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 17. Sin probabilidades de precipitaciones, el cielo permanecerá entre parcial y mayormente nublado durante el resto de la jornada.

PUBLICIDAD

Para mañana se prevé inestabilidad en la región. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 14 grados. La nubosidad persistirá durante la mañana y, hacia la tarde, se registrarán lluvias aisladas que se extenderían hasta las últimas horas del sábado.

Como consecuencia de las precipitaciones, las temperaturas descenderán en la Ciudad. El domingo comenzará con apenas 3 grados y alcanzará una máxima de 10 en el momento más cálido del día. Por el momento no se esperan lluvias y el cielo se mantendrá ligeramente nublado.

PUBLICIDAD

El lunes 15 de junio, feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, se presentará como una jornada despejada y fresca. La mínima será de 4 grados y la máxima llegará a los 14 durante la tarde.

alertas para viernes 12 de junio y sabado 13
(SMN)

Al día siguiente, las temperaturas comenzarán a tornarse más agradables. Los valores térmicos se ubicarán entre los 6 y los 17 grados, sin probabilidad de precipitaciones. Además, el cielo estará despejado durante la mañana y ligeramente nublado a partir de la tarde.

El miércoles, en tanto, se espera una jornada algo nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 15 grados. Finalmente, el jueves -último día incluido en el pronóstico extendido del SMN- presentará una mínima de 9 grados y una máxima similar a la de la jornada anterior, con cielo entre algo y parcialmente nublado.

Alertas por niebla, nevada y viento

El mapa de advertencias del organismo indica que, desde las 06:19 horas de hoy, rige una advertencia violeta por niebla en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Las áreas afectadas experimentarán una reducción significativa en la visibilidad.

En esa línea, el SMN recomendó evitar circular mientras persistan las condiciones. En caso de que la niebla sorprenda durante la conducción, aconsejó mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar sobrepasos. También sugirió encender las luces bajas y las antiniebla, reducir la velocidad y, apenas sea posible, detenerse en un lugar seguro.

Asimismo, el organismo recordó que no se debe estacionar sobre banquinas ni calzadas y recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales.

alertas para viernes 12 de junio y sabado 13
(SMN)

Las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro también se encuentran bajo alerta por nevadas. En Mendoza, se prevén acumulaciones de nieve de entre 15 y 30 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

En tanto, en las zonas bajo alerta amarilla de Neuquén se esperan acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros, mientras que en las áreas de meseta los acumulados oscilarían entre 5 y 10 centímetros. Condiciones similares se prevén para Río Negro.

Por su parte, las zonas bajo alerta naranja de Neuquén podrían registrar acumulaciones de nieve de entre 40 y 60 centímetros, con valores que podrían ser superados de manera puntual. En las áreas más elevadas, la situación podría estar acompañada por vientos intensos, lo que favorecería la reducción de la visibilidad debido al fenómeno conocido como viento blanco.

A su vez, Mendoza, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego se encuentran bajo alerta por vientos fuertes. En Mendoza, la zona de alta montaña será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 65 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h o incluso superarlos de manera localizada. En los sectores más bajos, se esperan vientos del mismo sector con velocidades de entre 30 y 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h.

Por su parte, en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 60 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar o superar los 100 km/h.

En Neuquén, en tanto, se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que también podrían alcanzar o superar los 100 km/h.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasSMNClimaTiempoAlertaNieblaAlerta por nieblaNevadasViento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ratificaron la condena a un ex policía de Chubut por extorsionar a un preso para que le entregara su camioneta

De acuerdo con la Cámara en lo Penal de Esquel, quedó demostrado que el ex agente había forzado, bajo amenazas y el uso de su arma, a firmar la transferencia del vehículo

Ratificaron la condena a un ex policía de Chubut por extorsionar a un preso para que le entregara su camioneta

Juzgarán a diez policías de la Bonaerense por el crimen de una mujer trans en una comisaría de Pilar

Sofía Fernández murió asfixiada y de manera violenta en abril de 2023. Los acusados habían sido sobreseídos

Juzgarán a diez policías de la Bonaerense por el crimen de una mujer trans en una comisaría de Pilar

“Va a ser tu último día”: amenazó a la maestra de su hija tras un llamado de atención por inasistencias en Santiago del Estero

La maestra de una escuela primaria recibió mensajes intimidatorios de la madre de una alumna tras realizar un llamado de atención por inasistencias. El hecho motivó una restricción perimetral

“Va a ser tu último día”: amenazó a la maestra de su hija tras un llamado de atención por inasistencias en Santiago del Estero

Detuvieron a una joven por apuñalar a su pareja en Formosa

El hombre fue intervenido de urgencia y continúa internado en estado crítico. La Justicia espera la evolución de la víctima para definir la carátula del expediente

Detuvieron a una joven por apuñalar a su pareja en Formosa

Los jóvenes acusados de matar a una nutria a patadas en Bahía Blanca denunciaron haber recibido amenazas

Los abogados de Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre buscarían que las personas que los habrían atacado virtualmente sean investigados. Actualmente, la Justicia tiene en su poder sus celulares

Los jóvenes acusados de matar a una nutria a patadas en Bahía Blanca denunciaron haber recibido amenazas

DEPORTES

EN VIVO, Canadá debutará contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

EN VIVO, Canadá debutará contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 12 de junio, el minuto a minuto, los partidos de la jornada y las perlitas del día

Franco Colapinto saldrá a pista para afrontar las primeras prácticas del GP de Barcelona de Fórmula 1: hora y TV

Pochettino habló sobre la realidad de Estados Unidos en el Mundial 2026: “Estamos muy cerca y en un nivel muy alto”

TELESHOW

Llegan los Premios Pinti: lo mejor de nuestra producción teatral en un homenaje al gran artista argentino

Llegan los Premios Pinti: lo mejor de nuestra producción teatral en un homenaje al gran artista argentino

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

La preocupación de Alejandra Maglietti por el acoso de una vecina: “Me amenazaba de muerte”

El reproche de Mario Pergolini a Rada al enterarse que se ausentará nuevamente del programa: “¿Para esto volví a la tele?”

Marcos Giles filtró por error una discusión con Ángela Torres y generó polémica: “Estuve sola acá todo el mes”

INFOBAE AMÉRICA

Medios iraníes afirman que el acuerdo con EEUU incluye el “cese inmediato de las hostilidades” y que Teherán seguirá controlando el estrecho de Ormuz

Medios iraníes afirman que el acuerdo con EEUU incluye el “cese inmediato de las hostilidades” y que Teherán seguirá controlando el estrecho de Ormuz

La muerte de la princesa Bajrakitiyabha genera incertidumbre sobre la sucesión de la monarquía de Tailandia

Crecen las expectativas por un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Los desafíos de seguridad de Bolivia y la respuesta del gobierno de Paz

Un año después del fatal accidente de Air India, las familias de las víctimas siguen esperando respuestas