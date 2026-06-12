Sociedad

Un frente frío se aproxima y se esperan temperaturas polares: cómo estará el fin de semana en el AMBA

El domingo las mínimas podrían alcanzar mínimas de un solo dígito y hay advertencia por heladas en la zona metropolitana. También se alertó por tormentas de nieve y viento en la Patagonia

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Mujer con campera oscura, gorro de lana y chalina a rayas cruzando una calle mojada de adoquines en Buenos Aires, con coches y edificios de fondo.
El sábado será el día clave en el AMBA y CABA, con lluvias en el centro del país y una mejora gradual tras el paso del sistema frontal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fin de semana largo llega con una advertencia del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): se esperan heladas, cielos despejados y temperaturas que no superarán los 10 °C. El escenario responde al avance de un frente frío que atravesará el centro del país desde el sábado y dejará paso a un anticiclón con características propias de una masa de aire invernal.

Antes de ese descenso térmico, la jornada del viernes traerá un aumento temporario de las temperaturas en el sudoeste de Buenos Aires.

El sábado será el día bisagra para la región. El avance del sistema frontal traerá lluvias al centro del país, que luego se desplazarán hacia el norte en la segunda mitad del día. Detrás de ese frente, las altas presiones comenzarán a ganar terreno y producirán una mejora gradual de las condiciones. Ese mismo proceso es el que dejará a la provincia de Buenos Aires expuesta al frío más pronunciado del período, según la información de Meteored.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un frente frío avanzará sobre el país y dejará bajas temperaturas, heladas y cielos despejados en el AMBA durante el fin de semana largo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El domingo, el panorama se muestra con mínimas gélidas. La probabilidad de precipitaciones quedará restringida al norte del país durante la mañana, mientras que el centro argentino —con Buenos Aires como epicentro— comenzará a sentir de lleno los efectos del anticiclón. Se esperan cielos mayormente despejados, pero con una contracara térmica: elevada probabilidad de heladas en el centro y oeste de Buenos Aires.

El AMBA y el norte bonaerense quedarían bajo la influencia directa de un núcleo frío, por lo que se espera que las madrugadas de domingo y lunes sean las más gélidas del fin de semana.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima del viernes en CABA llegará hasta los 17 °C, mientras que la mínima descenderá hasta los 9 °C. En la zona norte bonaerense hay alerta violeta por neblina.

El domingo y el lunes serán los días más fríos en Buenos Aires, con mínimas de 4 °C y máximas de entre 10 °C y 12 °C, según el SMN
El domingo y el lunes serán los días más fríos en Buenos Aires, con mínimas de 4 °C y máximas de entre 10 °C y 12 °C, según el SMN

El sábado, si bien las temperaturas serán similares (máxima de 14 °C y mínima de 10 °C), habrá chances de lluvia. La probabilidad de tormentas durante la primera jornada del fin de semana largo rondará entre un 40% y un 70% por la tarde, e irá disminuyendo hasta un rango de 10% al 40% por la noche.

Domingo y lunes serán los días más fríos, según el SMN. La mínima, en ambas jornadas, será de 4 °C y la máxima oscilará entre los 10 °C y los 12 °C. Asimismo, se espera que el cielo permanezca despejado y sin probabilidad de lluvia.

El resto de la próxima semana, si bien será fresca, tendrá un breve aumento de la temperatura: mínimas de entre 6 °C y 8 °C, y las máximas serán de alrededor de los 16 °C.

Cómo afectará el frío en el resto del país y las nevadas en la Patagonia

De acuerdo con Meteored, las temperaturas más bajas y anómalas se registrarían sobre la región del Litoral, precisamente cuando el centro del anticiclón se ubique sobre el territorio nacional. Las proyecciones del modelo ECMWF sitúan ese sistema de altas presiones sobre la provincia de Entre Ríos, con posibilidad de heladas en sus inmediaciones, según Meteored.

La circulación asociada a un centro de alta presión ubicado detrás del frente que avanzó hacia el norte generará vientos del sector norte en esa zona durante la mañana. Esa mejora, no obstante, será pasajera: el ingreso del nuevo frente frío desde la Patagonia revertirá la situación a lo largo del fin de semana.

Más al norte de la provincia, en el extremo bonaerense que limita con Entre Ríos, el viernes podría traer nieblas y neblinas con reducción significativa de la visibilidad. El SMN evalúa la emisión de advertencias para esa franja, que comparte el riesgo con otras provincias del norte como Santa Fe y el territorio entrerriano.

La Patagonia concentra seis alertas por nevadas intensas y vientos fuertes, con acumulados de nieve de 40 a 60 centímetros en Neuquén y Río Negro
La Patagonia concentra seis alertas por nevadas intensas y vientos fuertes, con acumulados de nieve de 40 a 60 centímetros en Neuquén y Río Negro

Fuera de Buenos Aires y el AMBA, el mapa meteorológico de este jueves presenta escenarios bien diferenciados. Dos centros de bajas presiones y un frente frío en formación dividen al país: uno de los ciclones afecta al noreste, con tormentas sobre Misiones, mientras que el otro comienza a desarrollarse sobre Santa Cruz. La región central disfruta de una mejora temporaria al quedar emplazada entre ambos sistemas frontales, según detalla Meteored.

La atención de los servicios meteorológicos apunta a la Patagonia, donde rigen alertas oficiales por nevadas intensas y vientos fuertes. Una vaguada favorece vientos de gran intensidad en amplios sectores: las alertas abarcan el sudoeste de Mendoza, el sudoeste de Neuquén, el sudoeste de Río Negro, el sudoeste de Chubut, gran parte de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Las alertas por nevadas alcanzan al sudoeste de Neuquén, en tanto que la zona cordillerana del sudoeste de Río Negro, el norte de Santa Cruz, el oeste de Chubut y el oeste de Mendoza.

El nivel más elevado de alerta se concentra en el sudoeste de Neuquén y el oeste de Río Negro, donde el SMN prevé acumulados de nieve de entre 40 y 60 centímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual en sectores de montaña. Las zonas más elevadas sumarán condiciones de viento blanco con reducción de visibilidad, y en las áreas más bajas no se descarta lluvia y nieve mezclada.

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