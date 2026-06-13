Homicidio en el arroyo Antoñico: tras el hallazgo del cuerpo, detuvieron a un joven que aseguró que actuó en defensa

La víctima fue encontrada boca abajo y vestida bajo el puente Eva Perón, tras el aviso de una vecina

El hallazgo de un cuerpo con heridas de arma blanca bajo el puente Eva Perón, en el arroyo Antoñico de la ciudad de Paraná, disparó una investigación por homicidio que puso en foco a un joven de 20 años como principal sospechoso. La secuencia, que se remonta a la mañana del jueves, mantiene en vilo al barrio Las Flores y moviliza a las autoridades judiciales y policiales de la provincia de Entre Ríos.

Antonio Lucas Lautaro Vázquez, el único detenido por la causa, permanecerá detenido por 45 días en la Unidad Penal N°1 mientras avanza la investigación. Tras ser aprehendido, el joven fue trasladado al Hospital San Martín de Paraná, donde recibió atención médica por la herida en el cuello que atribuyó a un supuesto ataque durante esa noche.

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Durante su permanencia en el hospital, permaneció bajo estricta custodia de la Policía de Entre Ríos y sólo pudo abandonar el centro de salud una vez que recibió el alta médica. Al salir del hospital, fue llevado directamente a Tribunales, donde se concretó la audiencia de imputación. Durante la audiencia realizada este viernes, Vázquez rechazó la imputación formulada por la fiscal Paola Farinó y aseguró haber actuado en legítima defensa. “Yo me defendí”, afirmó frente al juez de Garantías, Elvio Garzón.

La Policía Científica realizó peritajes en el lugar del hallazgo para recabar pruebas y avanzar en la investigación (Fuente: El Once)

El detenido relató que conoció a la víctima la misma noche del suceso, cuando ambos se cruzaron en un local “24 Horas” de la calle Ameghino. Sostuvo que decidieron caminar juntos hacia el barrio Las Flores para comprar estupefacientes. De acuerdo con su testimonio, el fallecido le manifestó que “andaba con ganas de matar a alguien” y luego lo atacó con un cuchillo, provocándole una herida en el cuello.

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En este marco, Vázquez aseguró haber logrado desarmarlo y usar el mismo puñal para defenderse. Sin embargo, el relato del imputado contrasta con el resultado preliminar de la autopsia que determinó que la víctima recibió 15 puñaladas, de las cuales tres resultaron mortales. Además, la fiscalía puso en duda la versión de defensa propia, señalando que Vázquez dio tres explicaciones distintas sobre cómo sufrió el corte en el cuello, debilidad que afecta su coartada.

El hallazgo

El caso tuvo su origen el jueves por la mañana, cuando vecinos del barrio Las Flores alertaron a la policía sobre la presencia de un cuerpo en el arroyo Antoñico, bajo el puente Eva Perón. Personal policial constató que la víctima, un adolescente de 17 años, se encontraba boca abajo y presentaba múltiples heridas de arma blanca.

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El puente Eva Perón fue escenario del despliegue policial tras la denuncia de los vecinos por la presencia de un cadáver (Fuente: El Once)

La alerta inicial llegó por parte de una vecina, quien notó la presencia de un cuerpo semisumergido en el arroyo que cruza por debajo del puente Eva Perón, en la calle Diamante. Personal policial y una ambulancia acudieron rápidamente al lugar, donde constataron que la víctima, se encontraba "semisumergido y vestido“. El área fue acordonada de inmediato para preservar posibles rastros y facilitar la labor de la Policía Científica.

La fiscal de la Unidad de Delitos Complejos Paola Farinó quedó a cargo de la investigación. En la escena trabajaron la Policía Científica, la Jefatura Departamental Paraná y la fiscalía, que dispusieron un perímetro para preservar posibles rastros y ordenaron el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Oro Verde.

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El jefe de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Horacio Blasón, explicó que “los vecinos pueden ver una persona que estaba en el arroyo Antoñico que estaba sumergida; inmediatamente intervino el servicio de ambulancia, Comisaría Quinta”. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Oro Verde, donde la División Rastros de la Policía trabaja en la identificación formal de la víctima, cuyo nombre aún no trascendió oficialmente.