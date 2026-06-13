Dos años sin Loan Peña: cómo fue el último día del niño antes de desaparecer en Corrientes

Infografía que detalla los momentos clave desde la desaparición de Loan Danilo Peña (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 13 de junio de 2024 Loan Danilo Peña, que por entonces tenía solo 5 años, fue a almorzar a la casa de su abuela Catalina junto a su familia. Llegó con su papá, José, que lo llevó a caballo hasta la vivienda ubicada en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de julio. Allí almorzó, se sacó una foto y, más tarde, se fue a caminar con otros niños y algunos adultos hacia un naranjal. Nunca más se lo vio.

A dos años de ese día, el paradero de Loan sigue siendo una incógnita. La Justicia aún no pudo responder qué pasó con él, pero tienen una teoría que buscarán probar desde este martes en un juicio oral que se desarrollará en la provincia contra 17 imputados: 7 de ellos acusados por la sustracción y el ocultamiento del menor; y otros 10 por intentar desviar la investigación.

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El puntapié de la causa, que tiene más de 900 páginas de prueba, es justamente ese almuerzo, que los investigadores intentaron reconstruir detalladamente para descubrir qué ocurrió con Loan.

Según el expediente, existió “un plan coordinado” ejecutado ese día para llevarse al niño lejos de la guarda de su papá y “se montó una escena para hacer creer que se había perdido". Esto incluyó hasta la plantación de un botín y la difusión de una falsa noticia sobre su hallazgo.

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Laudelina Peña y Mónica Millapi van hacia el naranjal. Delante de ellas, se ven niños, pero no llega a verse si uno es Loan

Los acusados por la desaparición y ocultamiento del nene son su tía Laudelina Peña y la pareja de la mujer, Antonio Benítez; Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, la ex funcionaria María Victoria Caillava, el capitán de navío (RE) Carlos Guido Pérez y el ex comisario Walter Adrián Maciel.

Para las autoridades, Laudelina, Benítez, Ramírez y Millapi “alejaron del cuidado de su padre a Loan durante el almuerzo, lo condujeron hacia una zona fuera de su alcance visual”. El ex comisario Maciel es señalado como quien, “valiéndose de su cargo, montó un falso escenario de búsqueda e impartió y ejecutó distintas medidas con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo del menor”.

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Cómo fue el último día de Loan

Loan Peña tendría siete años

13 de junio de 2024, por la mañana : Loan y su padre José llegan a caballo a la casa de Catalina, en el paraje Algarrobal, para participar de un almuerzo familiar.

13:52 : Se toma la última fotografía en la que se registra a Loan con otros menores y adultos caminando hacia el naranjal, ubicado a unos 500 metros de la casa de Catalina.

Entre las 13:52 y 14:25 : Loan es visto por última vez en la zona del naranjal en compañía de Benítez, Ramírez y Millapi. Los niños presentes refirieron que desapareció en ese lapso.

14:25 : Benítez realiza una llamada a Laudelina Peña desde el naranjal. La comunicación dura más de 9 minutos.

15:24 : Comienzan los registros de intentos de comunicación telefónica de José con la madre del niño y con vecinos del lugar.

15:37 : Caillava informa a un miembro de la comisaría de 9 de Julio sobre la desaparición del menor.

16:15 : María llega al paraje Algarrobal en moto, se encuentra con Laudelina cerca de la escuela abandonada, y comienza la búsqueda del niño.

Entre las 16 y las 17 : Llegan al lugar policías, vecinos y familiares que participan en la búsqueda inicial.

14 de junio de 2024 : A primeras horas de la madrugada, se difunde erróneamente la noticia de que LDP había sido encontrado, lo que genera confusión y desvía la investigación inicial. En la tarde, se encuentra el botín izquierdo del niño en un lodazal en un campo, lo que los fiscales consideran una “plantación” deliberada de evidencia. Laudelina luego admitiría que fue ella quien plantó ese calzado.

15 de junio de 2024 en adelante: Se llevaron a cabo operativos de búsqueda más amplios, con participación de fuerzas federales y provinciales, pero sin hallazgos concluyentes sobre el paradero del niño.