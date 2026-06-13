Crimen y Justicia

Cayó otro de los prófugos más buscados en Santa Fe: estaría vinculado al crimen del nene acribillado en Frontera

El detenido se trata de uno de los sospechosos de estar involucrado en un ataque armado que se cobró la vida de un pequeño de cuatro años y dejó herido a su padre. La principal hipótesis apuntaría a un ajuste de cuentas

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A casi un año del crimen del nene de Frontera, la causa logró un sexto detenido (Fotos: Gobierno de Santa Fe)
A casi un año del crimen del nene de Frontera, la causa logró un sexto detenido (Fotos: Gobierno de Santa Fe)

Uno de los siete prófugos más buscados por el Gobierno de Santa Fe fue detenido este viernes en La Puerta, un pueblo ubicado a 125 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Se trata de Samuel Elías Reyes, un hombre de 30 años sobre quien pesaba un pedido de captura por el crimen del nene de 4 años que fue asesinado a disparos en Frontera.

La captura se produjo luego de varias tareas de coordinación operativa que permitieron localizar al fugitivo. Según confirmaron fuentes oficiales, en la operación de inteligencia y seguimiento participó la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP), dependiente de la Policía de Investigaciones (PDI).

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Hasta el momento de su detención, Reyes era buscado por presuntamente estar involucrado en un ataque armado ocurrido el 9 de julio de 2025 en una zona conocida por las constantes disputas territoriales entre bandas narco.

En ese episodio, el menor de edad recibió ocho disparos que le causaron la muerte en el acto, mientras que su padre, B. M., conocido como Peladito, resultó gravemente herido tras recibir seis balazos. Ambos viajaban en un vehículo junto con la madre del nene, quien resultó ilesa.

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El prófugo fue capturado en una vivienda de La Puerta, en Córdoba
El prófugo fue capturado en una vivienda de La Puerta, en Córdoba

A pesar de que las víctimas llegaron por sus propios medios al Hospital Iturraspe de San Francisco, Córdoba, el nene no pudo ser reanimado. En contraposición, su padre había sido ingresado en estado crítico a la Unidad de Terapia Intensiva.

De acuerdo con la información publicada por Rosario 3, la principal hipótesis investigaría un presunto ajuste de cuentas entre bandas rústicas que se disputarían el control territorial del narcomenudeo en Frontera.

Como parte de este argumento, los investigadores apuntaron que esta ciudad, con menos de 10 mil habitantes, experimentó varios episodios de violencia vinculados al negocio de la droga. Además, remarcaron que no se trataría de un fenómeno novedoso en la localidad.

Con la captura de Reyes, el número de detenidos por el crimen del nene de 4 años ascendió a seis. Los primeros cinco habían sido detenidos a lo largo de julio del año pasado, por lo que la localización del fugitivo produjo un avance significativo en la causa.

hospital iturraspe de san francisco, cordoba
Tras ser trasladado hacia el Hospital Iturraspe, los médicos confirmaron la muerte del menor tras no poder reanimarlo

Previo a su detención, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe había ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos, luego de que el acusado fuera incluido en el listado de los siete delincuentes más buscados de la provincia.

Sobre esta medida, el titular de la cartera de Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó que el sistema de recompensas funciona como un instrumento útil para avanzar en investigaciones y detener a prófugos implicados en delitos graves. “Son delincuentes y muchas veces quienes conocen su paradero terminan aportando información”, señaló.

Tras la captura de Reyes, así quedó la lista de los seis prófugos más buscados en Santa Fe

Desde que el Gobierno santafesino anunció la creación de la lista de los delincuentes más buscados en su provincia, el número se redujo de diez a un total de seis. Con la reciente detención de Reyes, el listado quedó conformado de la siguiente manera:

Matías Ignacio Gazzani

Por Gazzani, de 29 años, las autoridades ofrecen una recompensa de 70 millones de pesos por información que permita su localización. Según fuentes oficiales, nació el 15 de febrero de 1996 en Rosario y está acusado del delito de asociación ilícita.

Matías Ignacio Gazzani nació el 15/02/1996 y tiene 29 años
Matías Ignacio Gazzani nació el 15/02/1996 y tiene 29 años

Vicente Matías Pignata

En el caso de Pignata, de 41 años, el gobierno provincial ofrece una recompensa de 40 millones de pesos por información que facilite su captura. Está acusado de haber cometido una infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos relacionados con estupefacientes, y es oriundo de Sauce Viejo.

Vicente Matías Pignata nació el 23/04/1984 y tiene 41 años
Vicente Matías Pignata nació el 23/04/1984 y tiene 41 años

Jesús Maximiliano Eusebio

Jesús Maximiliano Eusebio, conocido como Coco, tiene 32 años y es buscado por las autoridades de Santa Fe por el delito de asociación ilícita. Por información de su paradero, se encuentra vigente una recompensa de 35 millones de pesos.

Jesús Maximiliano Eusebio nació el 28/06/1993 y tiene 32 años
Jesús Maximiliano Eusebio nació el 28/06/1993 y tiene 32 años

Facundo Nicolás Aguirre

Nacido en Rosario, Facundo Nicolás Aguirre, apodado Pariente, tiene 27 años y está acusado por el delito de homicidios. A raíz de esto, se habilitó una recompensa de 35 millones de pesos para quienes aporten información que permita su detención.

Facundo Nicolás Aguirre nació el 04/06/1998 y tiene 28 años
Facundo Nicolás Aguirre nació el 04/06/1998 y tiene 28 años

Fernando Sebastián Vázquez

Para el Gobierno de Santa Fe, Vázquez es considerado como un objetivo prioritario en investigaciones por crímenes violentos, ya que se encuentra imputado por homicidio. Es oriundo de Rosario y actualmente tiene 44 años. Por él, ofrecen una recompensa de 30 millones de pesos.

Fernando Sebastián Vázquez nació el 29/01/1981 y tiene 44 años
Fernando Sebastián Vázquez nació el 29/01/1981 y tiene 44 años

Ramiro Gastón Escalante

Escalante, de 30 años, es buscado por el delito de asociación ilícita, específicamente, en el ámbito del crimen organizado. El gobierno ofrece una recompensa de 25 millones de pesos a quien aporte información que facilite su localización.

Ramiro Gastón Escalante nació el 12/02/1995 y tiene 30 años
Ramiro Gastón Escalante nació el 12/02/1995 y tiene 30 años

Quienes tengan información pueden comunicarse al 911, escribir a recompensas@mpa.santafe.gov.ar. En el caso de Vázquez y Escalante, también se podrán contactar a las redes sociales de Fiscalía Regional 2 o presentarse en el Centro de Justicia de Rosario (Sarmiento 2850), en cualquier sede de las Fiscalías Regionales de la provincia, en la Fiscalía de Santa Fe (Av. General E. López 3302), en Venado Tuerto (Alvear 675), en Reconquista (Iriondo 553) o en Rafaela (Necochea 44).

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