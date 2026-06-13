Crimen y Justicia

Arranca el juicio por Loan: cuál es el problema que enfrentan los fiscales a horas del inicio del debate oral

El proceso comenzará este martes en Corrientes y tiene a 17 imputados por la sustracción del menor y encubrimiento. El tribunal aún no resolvió una cuestión clave para la acusación pública

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Así luciría Loan a sus 6 años
Así luciría Loan a sus 6 años

A 72 horas del inicio del juicio más importante en la provincia de Corrientes, los fiscales a cargo de acusar a los 17 imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña se enfrentan a un problema que condiciona su intervención en el debate. Se trata de un pedido que realizaron hace meses y sobre el cual el tribunal aún no se expide. O al menos no claramente.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal, Tamara Ahimara Pourcel y Carlos Schaefer, habían solicitado a los jueces que, ante la complejidad del caso, permitan que la acusación pública durante el proceso esté integrada por un equipo de siete fiscales, en vez de dos.

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La solicitud se respalda en que al debate oral llegan dos causas acumuladas bajo un mismo expediente, que tiene más de 90 cuerpos y 900 páginas de pruebas. Esto lo convierte en uno de los más extensos tramitados en la jurisdicción.

El pedido, sin embargo, nunca fue resuelto. Por eso fue reiterado en varias ocasiones: en cada escrito, los funcionarios subrayaron que la conformación de un equipo solo ayudaría a la fluidez del debate, dado que todos actuarían bajo la misma teoría del caso y con la misma estrategia.

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Loan Danilo Peña
El menor desapareció en la localidad de 9 de julio, Corrientes, en 2024

Asimismo, sostienen que la intervención conjunta o alternada de siete fiscales y representantes de PROTEX responde tanto a razones de organización como a la necesidad de proteger a menores de edad desaparecidos. La conformación de equipos está prevista por la ley y se utiliza en causas de similar dificultad. “Son más de 30 defensores, si contamos dos por cada imputado, y en la acusación solo dos”, describió una fuente del caso a Infobae.

En los últimos días, el tribunal “respondió” a esta petición. Pero la resolución solo decía que “se remite a lo definido en la audiencia del 27 de febrero”. El problema es que en dicha jornada no tal definición.

Si bien entre los fiscales y los defensores asumen que la respuesta probablemente sea un rechazo a la conformación del equipo, lo cierto es que no existe ningún documento donde esté manifestado específicamente.

Las defensas, por su parte, mantienen su oposición al pedido señalando que el Código Procesal Penal limita a dos la cantidad de abogados por imputado. A su criterio, esto debería aplicarse también al Ministerio Público Fiscal para evitar desequilibrios.

Desaparición de Loan Danilo Peña: concentración en Plaza de Mayo
Alerta Sofía por Loan Danilo Peña

Cómo será el juicio

El juicio se desarrollará en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y estará a cargo de los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belfonte y Simón Pedro Bracco.

En cuánto a la dinámica, el debate tendrá un formato de alternancia semanal: la primera semana las sesiones serán martes, miércoles y jueves; mientras que segunda los miércoles y jueves. El esquema se repetirá en forma sucesiva.

El banquillo se dividirá entre los acusados por el expediente ‘Naranjal’ y los señalados por intentar desviar la investigación. En el primer grupo, está el núcleo más cercano a Loan: Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel.

Según la causa, ellos “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento” del niño.

Por el otro lado, están los 10 presuntos ‘asesores’ de la Fundación Lucio Dupuy, acusados de fingir querer ayudar y obstaculizar las diligencias judiciales y policiales. Estos son Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano” o “El Yanqui”, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.

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