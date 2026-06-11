Un fuerte temporal de nieve en Mendoza bloqueó pasos fronterizos con Chile: camiones varados y consecuencias para el turismo

El paso internacional Cristo Redentor cerró desde el lunes debido a las intensas nevadas (NA/Gonzalo Calvelo)

El paso fronterizo con Chile, Cristo Redentor, reabrirá hoy desde las 11 de Argentina para todo tipo de vehículos, después de cuatro días de cierre por un temporal de nieve que dejó más de 700 camiones varados en Mendoza y afectó el transporte de cargas, el comercio y los viajes hacia Chile.

El paso fronterizo desde Mendoza a Chile está cerrado por malas condiciones climáticas desde el último lunes (Vialidad Nacional)

La habilitación, de acuerdo con un comunicado oficial de la Coordinación del Complejo Fronterizo Los Libertadores, precisó que pueden circular transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares, y que en la zona es obligatoria la portación de cadenas.

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El cierre se mantuvo desde el lunes a las 21 horas por las nevadas en alta montaña, con una acumulación superior a 20 centímetros en la base, sobre todo sobre la ruta 60 chilena en el área del centro de esquí Portillo.

Las intensas nevadas obligaron a que 700 camiones queden varados en la ruta (REUTERS/Maximiliano Rios/Archivo)

Esa situación impedía el tránsito internacional a ambos lados de la cordillera. Vale recordar que, por los horarios de invierno, el paso cierra cada día a partir de las 21 del lado argentino y, desde las 20, en el lado chileno.

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Cómo será la reapertura del corredor

En territorio argentino, el grueso del transporte de carga había interrumpido su marcha y esperaba en los playones de Uspallata, en el Área de Control Integrado, a unos 90 kilómetros del paso internacional sobre el corredor bioceánico de la ruta 7.

Un comunicado de prensa de la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informa la reapertura del Sistema Integrado Cristo Redentor a partir del 11 de junio de 2026, facilitando el tránsito de vehículos entre Chile y Argentina. (Complejo Fronterizo Los Libertadores)

También había camiones detenidos en Luján de Cuyo, en paradores y estaciones de servicio del resto de la ruta, desde el límite con San Luis.

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La decisión de reabrir fue adoptada de manera conjunta por las coordinaciones fronterizas de ambos países, después de revisar reportes meteorológicos e informes elaborados por equipos técnicos de Vialidad de Argentina y Chile.

Esos análisis concluyeron que existían condiciones seguras para restablecer la circulación en uno de los principales corredores que une Mendoza con la región chilena de Valparaíso.

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Antes de la reapertura, fuentes fronterizas habían señalado que la mejora meteorológica sería progresiva y que el cruce podría quedar operativo hacia última hora del jueves o durante la mañana del viernes. Desde la Coordinación de Frontera, explicaron: “Se han registrado nevadas intermitentes en las zonas de Portillo, Chile, y Las Cuevas, Argentina. En tanto, se cumplen los pronósticos de nevadas hasta la noche de hoy. Por eso, hay que aguardar a lo que ocurra este jueves, ya que el clima comienza a ser más favorable, aunque arranca con 18 grados bajo cero, pero con una mejora en los días siguientes”.

El Paso Cristo Redentor, en la provincia de Mendoza

El otro paso internacional afectado era el Pehuenche, en Malargüe, que permanecía bloqueado en el sur mendocino. En medio de la interrupción del corredor principal, la policía evaluaba incluso cortar el ingreso de más camiones a territorio mendocino hasta que volviera a habilitarse el cruce.

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El impacto sobre el transporte y los viajes a Chile

La interrupción del paso coincidió con un momento de retracción de la actividad en la frontera. En el sector del transporte argentino crece la preocupación por una baja de hasta el 40% en la comercialización hacia y desde Chile en los últimos meses.

Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza dijeron que el retroceso en los viajes incluso supera ese porcentaje y lo vincularon con la menor actividad económica, los costos logísticos y de fletes y la escasa inversión oficial en rutas y trámites fronterizos.

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Por otro lado, el turismo de compras hacia Chile también atraviesa uno de sus momentos de mayor declive por la crisis económica y por las desventajas cambiarias para comprar del otro lado de la cordillera. Ese panorama se da en simultáneo con las condiciones invernales de alta montaña, con temperaturas por debajo de los -10 °C.

Las autoridades indicaron que cualquier modificación en el estado del corredor será informada por los canales oficiales y recomendaron consultar la situación actualizada antes de viajar.

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