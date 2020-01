“No entendía nada cuando llegó la Policía, no sabía qué estaba pasando”, contó Pablo. “Pero yo sabía que no estaba acá [en Villa Gesell], estaba tranquilo con eso. Estuve en la casa de un amigo en Zárate, no hice otra cosa”. Al ser consultado sobre qué piensa de quienes lo involucraron, dijo: “No tengo ninguna situación de odio. Estoy tranquilo. Los conozco de vista de la ciudad, nada más”. Este jueves Ventura se cruzará en la rueda de reconocimiento con los imputados, tras la vil mentira que le costó cuatro días en una celda de la DDI de Gesell por ser acusado de matar a patadas a Báez Sosa.