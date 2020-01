Los policías golpearon en la primera, les abrieron y entraron. Le exigieron a un grupo de jóvenes estupefactos que les mostraran las manos y las caras. No se resistieron. No tenían marcas de sangre, rasguños, ni moretones. No había nada en el lugar que desentonara o llamara la atención. Volvieron a salir a la calle.