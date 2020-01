No tiene la fuerza para ir a verlos, su salud no se lo permite. Le cuesta estar de pie. No le gusta la idea de ir a una comisaría o a una cárcel, por otra parte. Un hombre de su familia está preso por un delito que ella no quiere mencionar. "Un tío de los chicos”, asegura. Otros vecinos en Zárate dicen otras cosas de los Pertossi. Que “tienen el hábito de pegarle a la gente en la sangre”, de “ponerse a escabiar y romper botellas”.