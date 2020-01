El abogado Tomei, de Zárate pero instalado en Villa Gesell y el que más cerca está de la causa, al igual que los padres de sus representados elige mantener un perfil bajo; una suerte de acuerdo tácito entre las partes. No fueron pocas las veces que se lo vio entrar a la Fiscalía Nro. 6 y no salir, o mejor dicho, no hacerlo por la puerta principal.