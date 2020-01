En diálogo con Crónica, la chica contó que minutos antes, a la salida del boliche, Báez Sosa fue al kiosco y ella escuchó que le contaba a un amigo que le quisieron pegar entre seis en el interior de Le Brique, pero que no lo habían logrado. “Salieron del local y estaban hablando de que no iba a pasar nada, no se lo veía preocupado por lo que había pasado adentro” , agregó.