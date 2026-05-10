Crimen y Justicia

Entraron a robar a una casa en González Catán, atacaron al dueño con un martillo y encerraron a su pareja y su hijo de 4 años

Los delincuentes eran cuatro y entraron a la vivienda por el techo. Hay dos detenidos menores de edad y otros dos sospechosos prófugos

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Las cámaras de la vivienda captaron el brutal ataque a la familia: hay dos menores de edad detenidos (Foto/@natt.belen23)

Una violenta entradera ocurrió durante la madrugada del pasado viernes en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, donde cuatro delincuentes armados irrumpieron en una vivienda, golpearon brutalmente al dueño de casa con un martillo y redujeron a toda la familia para concretar el robo. Dos de ellos, menores de edad, fueron detenidos; los otros dos están prófugos.

El ataque ocurrió la madrugada del 8 de mayo y quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran cómo los sospechosos descendieron desde los techos e intentaron forzar el acceso principal de la propiedad hasta lograr ingresar por la fuerza.

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Dentro de la vivienda se encontraban la víctima, su pareja y su hijo de 4 años. Según fuentes del caso, los asaltantes encerraron a la mujer y al niño en una de las habitaciones mientras golpeaban al hombre y le exigían dinero.

Los delincuentes utilizaron un martillo para atacar al dueño de casa, lo maniataron y lo obligaron a permanecer en el piso mientras revisaban el inmueble. Finalmente, escaparon con dinero y distintos objetos de valor.

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Violenta entradera en González Catán: detuvieron a dos menores que atacaron armas y martillos a una familia
El momento en el que los delincuentes ingresaron a la vivienda

Producto del ataque, el hombre resultó herido y tuvo que ser trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde recibió atención médica. Según trascendió, se encuentra fuera de peligro.

Tras el hecho, la pareja del hombre expresó su indignación en redes sociales y aseguró que era la segunda vez que su hijo atravesaba una situación similar: “Un bebé de 4 años pasando esto otra vez. No respetan nada. ¡Le abrieron la cabeza a mi pareja de un martillazo porque no teníamos plata! Si esas balas salían mi pareja no la contaba. Es triste que te esfuerces en tener tus cosas y de la nada unos pendejos menores de edad caigan así en plena madrugada”.

“Que esto no sea un caso en el que se dan vuelta y nadie mira. Queremos justicia que agarren a los cuatro y no vuelva a pasarle esto a nadie más, hoy fuimos nosotros mañana pueden ser ustedes. Lo que más me duele es que mi hijo haya presenciado todo, estábamos en su pieza mientras uno nos apuntaba con un arma y mientras los otros violentaban a mi pareja para que le de “dolares y oro” ni siquiera pesos teníamos“, sumó la mujer.

Entradera González Catán
Los detenidos tienen 14 y 16 años

Por el caso fueron detenidos dos adolescentes de 14 y 16 años, acusados de “robo agravado por el uso de arma bajo la modalidad entradera”. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Matanza, a cargo de Juan Pablo Pepe Volpicina.

Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para identificar y localizar a los otros dos integrantes de la banda, que permanecen prófugos.

Otro caso similar, también en González Catán

Días atrás, una jubilada de 75 años también fue víctima de una violenta entradera en el barrio Las Nieves, a menos de 300 metros de la Ruta Nacional N°3.

El asalto ocurrió durante la madrugada del 3 de abril, cuando tres delincuentes armados llegaron en un auto blanco, escalaron la fachada de la vivienda y sorprendieron a la mujer mientras dormía sola en la casa.

Salvaje entradera a una jubilada en La Matanza: la torturaron durante casi dos horas y le robaron su camioneta

Según la investigación, los atacantes la golpearon, la maniataron en el baño y permanecieron casi dos horas dentro de la propiedad antes de escapar con objetos de valor y la camioneta de la jubilada, además del auto en el que se movilizaba la banda.

Salvaje entradera a una jubilada en La Matanza: la torturaron durante casi dos horas y le robaron su camioneta
Los asaltantes huyeron a bordo de la camioneta de la víctima

Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia y una de las grabaciones captó el rostro descubierto de uno de los sospechosos. La causa quedó en manos del fiscal Gastón Bianchi, titular de la UFI N°3 de La Matanza.

Hasta el momento, los tres sospechosos permanecen prófugos.

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