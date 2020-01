El hombre también contó que su hijo, que entregó su celular a la Justicia para ser peritado, aún no había podido comunicarse con su madre. Cuando lograron hacerlo vía el dispositivo del padre, fue casi trunco: “Lloraba uno de un lado, otro del otro. No tenía sentido. Estaba descompuesto, no paraba de vomitar anoche, le había bajado la presión. Fue un shock muy grande” .