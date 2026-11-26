El testimonio de una pasajera a bordo de la formación del Tren Mitre que se detuvo entre chispazos y humo (TN)

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Una formación del Tren Mitre, que circulaba desde José León Suárez hacia Retiro, quedó detenida entre las estaciones Colegiales y Carranza, con pasajeros dentro de los vagones en medio de humo y chispazos. Esto derivó en que los tres ramales (Tigre, Suárez y Bmé. Mitre) no funcionen por tiempo indeterminado hasta solucionar el inconveniente.

“Bomberos y la Policía de la Ciudad evacuaron a 219 pasajeros de la formación”, informó Alberto Crescenti, titular del SAME a los medios en el lugar.

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Personal de Bomberos de la Ciudad utilizó extintores para sofocar el fuego localizado en la parte inferior de un vagón del Tren Mitre (Policía de la Ciudad)

El titular del servicio de emergencias informó que no quedó ninguna persona dentro del tren. “Tres pasajeros recibieron asistencia en una ambulancia tras sufrir ataques de pánico y lipotimias, que ya están controlados”, agregó.

La evacuación se completó de manera ordenada una vez que los equipos de emergencia confirmaron que era seguro intervenir en el lugar. El corte de la alimentación eléctrica en el tercer riel era una condición necesaria antes de permitir el descenso de los ocupantes.

Efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos y personal del SAME desplegaron un operativo junto a las vías del ferrocarril Mitre para evacuar a los pasajeros

Por ese motivo, los bomberos debieron aguardar la autorización correspondiente antes de avanzar con el procedimiento. “Nosotros no somos la próxima víctima de lo que vamos a sacar”, señaló.

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Humo, puertas abiertas y pasajeros en pánico

Una pasajera, llamada Gabriela, afirmó en TN que el tren permanecía inmovilizado desde hacía media hora, aproximadamente las 6:30, en un sector de vías encajonado entre paredones, al que describió como una especie de túnel.

Según reportó el SAME, que ya está en el lugar junto a Bomberos, el episodio ocurre en Ciudad de la Paz 125, entre Concepción Arenal y Santos Dumont, con un incendio debajo de una formación de tren. “Hay aproximadamente 400 pasajeros en la formación”, indicaron.

La cuenta de Trenes Argentinos informa la interrupción del servicio en los tres ramales de la línea ferroviaria (Trenes Argentinos)

Por su parte, desde Trenes Argentinos confirmaron a Infobae que “el tren agarró un chapón y eso produjo una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica”. Y agregó la empresa: “Las causas de la presencia del objeto sobre el tendido de vías son materia de investigación”.

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A su vez, apenas se detectó el siniestro, desde Policía de la Ciudad informaron que debajo de la formación hubo un “foco de incendio sobre cableado de Edenor en dimensiones reducidas”. Y agregaron a este medio: “La Guardia se encuentra realizando una inspección y aguardando la interrupción del suministro energético para proceder a la extincion y evacuación”.

Se evacuaron a 219 personas de la formación del Tren Mitre y el operativo del SAME abarcó a 50 ambulancias (Policía de la Ciudad)

La pasajera, entrevistada en TN, señaló que los chispazos provenían de la zona de los rieles y que se escuchaban golpes cada vez que se producía una descarga eléctrica. “Se está prendiendo fuego el tren, las chispas a cada rato, porque lo quieren hacer andar. Estamos todos adentro”, alertó nerviosa durante su comunicación.

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El humo ingresaba a los vagones de manera intermitente y afectaba la respiración de los pasajeros, de acuerdo con el testimonio. La mujer dijo que varias personas se desplazaban dentro de la formación para alejarse de las chispas, mientras otras lloraban o sufrían ataques de pánico.

“Hay gente que llora, hay gente que está muy mal”, describió. También sostuvo que no podían respirar con normalidad mientras esperaban una indicación para abandonar el tren.

El humo adentro del vagón en la formación en el Tren Mitre (Captura de video)

Además, los pasajeros abrieron tres puertas hacia la vía contigua para ventilar los vagones. “Si no, seguíamos encerrados”, explicó Gabriela, quien se encontraba junto a compañeros de trabajo en uno de los coches más alejados del foco de humo.

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La viajera aseguró que había policías sobre las vías, cerca de las puertas de la formación, pero que no habilitaban el descenso. “No nos dejan bajar”, reiteró al describir la presencia de agentes junto al tren. “Acá la gente ya se está poniendo muy mal. Hay gente que hace rato está en pánico”, dijo la pasajera.