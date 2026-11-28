Daniel Rafecas, el juez que recibió el expediente (Matias Arbotto)

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Hay una denuncia en los tribunales de Comodoro Py que espera resolverse. Fue enviada por sorteo al Juzgado Federal N°3 a cargo de Daniel Rafecas el jueves 19 de este mes. Había llegado días antes desde el fuero en lo penal económico, que se declaró incompetente para investigarla. Al cierre de esta nota, el juez Rafecas no había decidido si aceptaría la causa o no. Los delitos mencionados en la presentación son, precisamente, lavado dinero e intermediación financiera ilegal. Cuánto de cada uno es aquí el problema.

Si lo que contiene esta denuncia es cierto, entonces, la Justicia estará ante la mayor jugada negra financiera del mundo del crimen en la historia reciente. De acuerdo a la acusación, dos ciudadanos venezolanos, ambos pareja, uno de ellos empleado de YPF según sus registros previsionales, lavaron 69,7 millones de dólares cripto en la plataforma Binance, bajo la stablecoin USDT.

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El origen del dinero: el mundo del delito, el “lavado de dinero, extorsión y asociación ilícita” en la República de Chile, según documentos del caso, a los que accedió Infobae. “Guita negra de gente pesada, muy pesada”, desliza una fuente crucial en el expediente.

Los acusados son Luis S., 39 años, registrado en el rubro de servicios NCP de ARCA y su pareja, Rebeca E., de 42 años, ambos con domicilio bonaerense. Rebeca, monotributista, se registró en el rubro impositivo de ventas por internet a comienzos de noviembre de este año. La denuncia fue realizada por la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco, con sus áreas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Fraude Financiero y Mercado de Capitales, tras un reporte enviado por la Unidad de Información Financiera en mayo del año pasado.

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TakiSend, la plataforma mencionada en la denuncia

Según la denuncia, ambos ciudadanos venezolanos, nacionalizados argentinos, habrían “canalizado fondos de origen y destino incierto” a través de Binance, con “ingresos por un equivalente a USD 69.779.350,75 y egresos por USD 69.778.186,37″, en un curso de cuatro años, desde enero de 2021 hasta abril de 2025.

La inmensa mayoría de los supuestos movimientos, según determinó la UIF, corresponden a Rebeca E.. que “habría recibido 3.184 depósitos de 209 contrapartes distintas” y que, en cambio, “realizaría 41.692 operaciones de egreso en favor de otras 1.495 contrapartes”. Luis, en cambio, es investigado por “412 depósitos de 47 contrapartes distintas, mientras que realizó 1.021 egresos en favor de 312 contrapartes”, sigue otro

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Un compatriota en Santiago

¿Cómo se recuperaba el dinero? Con un sistema de remesas, particularmente, con un sitio llamado TakiSend, hoy borrado de la web, que Infobae logró recuperar. La información de contacto de TakiSend era al menos escasa. El sitio, borrado el mismo mes de la presentación de la denuncia, contenía un número de teléfono chileno. El nombre “Taki” se relaciona a otro ciudadano venezolano, ligado a Rebeca E., radicado en Santiago de Chile, titular de una firma en Florida, Estados Unidos. Otra supuesta empresa de remesas, que anuncia operaciones entre CABA y Santiago, también fue investigada.

La pareja era al menos movediza. Datos de Migraciones apuntan a cruces a Paraguay. También, al uso creativo de un VPN, con 17 dispositivos y conexiones a IPs en 29 ubicaciones distintas, con 6 configuraciones de idioma identificadas. Los países: Argentina, Paraguay, Francia, Singapur, Estados Unidos, Bangladesh, incluso.

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Así, tras recibir la denuncia de la UIF y profundizar con tareas propias, el fiscal Velasco de la PROCELAC pidió una extensa batería de medidas, con requerimientos de informes al Banco Central, ARCA, Binance y otras plataformas cripto, la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, a casi una decena de bancos donde habría operado la pareja, etcétera, etcétera.

De aquí para allá

La denuncia lleva un tiempo en danza, por así decirlo. Fue enviada originalmente al fuero en lo penal económico en 2025, dada la naturaleza internacional del delito. El juez Diego Amarante, a cargo del Juzgado N°5 del fuero, se declaró incompetente para investigarla a comienzos de este mes.

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“Del objeto procesal actualmente delimitado no surge la investigación de una infracción tributaria, de la seguridad social, aduanera, cambiaria ni de otra figura legal específicamente asignada a este fuero”, afirmó Amarante en su resolución.

Así, la causa fue enviada a Comodoro Py. El expediente continúa sin imputados formales, una causa NN, a pesar de la pareja denunciada.