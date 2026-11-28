Patricia Bullrich y Javier Milei

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Mientras el Gobierno intenta capitalizar su triunfo en el Senado para neutralizar la volatilidad económica que lo complicó fuerte en los últimos días, un nuevo nubarrón legislativo parece avecinarse. Los armadores políticos de Karina Milei pretenden que Patricia Bullrich revierta en la Cámara alta una derrota que el oficialismo sufrió en Diputados, pero en el entorno de la senadora no solamente consideran inviable la encomienda, sino que cuestionan con dureza el desempeño de sus compañeros en la otra cámara.

Como adelantó Infobae, la Casa Rosada está decidida a dar marcha atrás con el importante aumento de los fondos universitarios que la oposición logró colar en el Presupuesto 2027 durante la sesión del jueves. Se trata de más de $3,6 billones adicionales a los que había previsto el equipo económico.

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En la Casa Rosada admitieron que hasta este viernes por la tarde aún no habían hablado con Bullrich sobre sus pretensiones de revertir ese aumento en el Senado. Pero en el entorno de la jefa del bloque libertario ya anticiparon a Infobae que consideran prácticamente nulas las posibilidades de conseguir los votos.

“¿Creen que alguien de los bloques aliados en el Senado va a cambiar el presupuesto universitario a la baja? No viven en Narnia”, plantearon con énfasis desde la Cámara alta, en alusión a las pretensiones de Balcarce 50. Y apuntaron directamente contra el desempeño del oficialismo en el recinto que conduce Martín Menem: “Si no lo pudieron defender, no pudieron negociar, no pudieron ir a un número intermedio en Diputados... El Presupuesto se define en Diputados”, dijeron.

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Apenas unas horas después de que los libertarios celebraran a pleno la media sanción de la suspensión de las PASO, empiezan a reeditarse, aunque con los roles invertidos, las diferencias entre la ex ministra de Seguridad y los Menem por la distribución de las responsabilidades políticas. Si hasta hace unos días era Bullrich la que les advertía a los riojanos que no estaba dispuesta a cargar con el costo de un eventual fracaso de las negociaciones que ellos habían encabezado, junto a Diego Santilli, con los gobernadores, ahora son los armadores de Karina Milei los que pretenden que la senadora subsane una derrota propia.

Según operadores parlamentarios del oficialismo, las posibilidades de revertir el incremento de las partidas universitarias dependen en un 100% de la voluntad de los diez senadores radicales. Y no solamente en el entorno de Bullrich, sino también en otros sectores de La Libertad Avanza, consideran que los legisladores de la UCR tienen escasísimo margen político para acceder al pedido.

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Sobre todo después de que la Mesa del Comité Nacional de la UCR resolviera este viernes solicitar que el bloque de diputados nacionales deje de utilizar las siglas partidarias, debido a que la mayoría de sus integrantes acompañó la propuesta original del Gobierno, en contradicción con el “compromiso histórico e irrenunciable del radicalismo con la universidad pública”.

El mandatario argentino Javier Milei estrecha la mano de un obispo católico ante varios acompañantes en un salón con ventanales. (Patricia Bullrich (X))

Las autoridades partidarias celebraron la incorporación al Presupuesto de la propuesta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que eleva a $11 billones las partidas para el sector, y expresaron su expectativa de que el Senado sostenga esa decisión.

“¿Quién va a votar a la baja? ¿Los diez radicales? Cada uno tiene universidades en su provincia”, insistieron desde el Senado. Y remataron, en referencia a las intenciones de la Casa Rosada: “Es una estupidez atómica lo que están diciendo”.

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Aunque siempre defendió la política de déficit cero de Milei y cuestionó en público los reclamos presupuestarios de las universidades, Bullrich tiene antecedentes de haber puesto reparos a la estrategia legislativa del Ejecutivo en esa materia. En diciembre del año pasado, durante el debate por el Presupuesto 2026, optó por resignar la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, en contra de las pretensiones de Luis Caputo y Diego Santilli, para garantizar la sanción de la ley de leyes.

Sus planteos, en general, tienen que ver con lo que considera posible de acuerdo con las voluntades de aliados y opositores. “Esto no es una escribanía”, suelen repetir cerca suyo. Más que diferencias de fondo en materia fiscal, lo que vuelve a ponerse en discusión es hasta dónde está dispuesta Bullrich a comprometer su capital político en función de las exigencias de la Casa Rosada.

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En el Gobierno, aunque todavía es incipiente la discusión, no descartan un eventual veto parcial del Presupuesto, una hipótesis que también barajan en sectores de la oposición. Milei no vaciló en el pasado en vetar en su totalidad leyes como las de Financiamiento Universitario, Emergencia en Discapacidad y recomposición jubilatoria, pero ahora tiene un margen de maniobra más acotado por la importancia que le asigna a contar con un Presupuesto para transitar el año electoral.

Capitalizar las victorias

Los libertarios festejaron este viernes en las redes sociales la caída de alrededor del 10% del riesgo país y el freno a la escalada del dólar. “Lo último que quiere que veas el kirchnerismo: baja el Riesgo País en la Argentina”, escribió el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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La pretensión de atribuir parte del alivio financiero a los éxitos parlamentarios supone, paradójicamente, reconocer la incidencia de factores políticos locales en una volatilidad económica que el Gobierno venía atribuyendo casi exclusivamente a circunstancias externas. El riesgo país, que había cerrado agosto en 512 puntos básicos y octubre en 787, superó los 1.100 esta semana, para volver a ubicarse por debajo de los 1.000 este viernes.

En la Casa Rosada consideran que Milei llega fortalecido a la presentación de su nuevo libro, La moral como política de Estado, el lunes en el Palacio Libertad, donde tendrá una oportunidad de ratificar su respaldo público a Luis Caputo, autor de uno de los prólogos de la obra.

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Furia por Ludopatía

Más allá del triunfo por las PASO, en algunos despachos de la Casa Rosada quedaron “enfurecidos” por la sanción de la ley de ludopatía infantil, que no tenían intenciones de tratar y cuyo debate se destrabó a instancias de Bullrich, fundamentalmente por la presión de la Iglesia Católica tras la visita de León XIV. Hasta que la Conferencia Episcopal Argentina difundió el lunes una carta dirigida a los senadores, quienes seguían de cerca el tema daban prácticamente por descontado que el proyecto perdería estado parlamentario.

Entre los libertarios jugó fuerte a favor de la regulación de las apuestas el fueguino Agustín Coto, mientras que la neuquina Nadia Márquez, cercana a Karina Milei y de estrechos vínculos con las iglesias evangélicas, mantenía reparos y había votado en contra. Ayer se volcó a hacerlo a favor.

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Horas después de las votaciones, en una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Bullrich se tomó con humor las versiones sobre la interna libertaria y reivindicó su condición de socia política de Milei. En su entorno, donde le adjudican buena parte del mérito por el triunfo de la reforma electoral, como hizo públicamente el diputado Damián Arabia, también reivindican su capital político propio. “Patricia mide más que el Presidente”, deslizan.

La senadora desestimó las alusiones del peronista José Mayans a las contradicciones internas, pero ratificó la necesidad de atender a los sectores más golpeados por la economía. “No es desmarcarse sino un aporte positivo para la Nación entender lo que pasa”, sostuvo, y reivindicó que algunos de sus planteos habían derivado en medidas para las pymes.

De cara a las extraordinarias también se perfilan disidencias de Bullrich respecto de la denominada ley Malvinas, el proyecto que lleva el sello de Santiago Caputo, que todavía no obtuvo media sanción pero que el Gobierno aspira a aprobar en ambas cámaras durante diciembre. Por ahora, cerca de la senadora evitan agitar ese frente de conflicto, en momentos en que mantienen una relativa paz con el asesor presidencial.

Pero en el caputismo todavía recuerdan el malestar que les generó la intervención de Bullrich para incorporar al Ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad Nacional en el dictamen de Diputados, una modificación que Caputo logró revertir. Y, anteriormente, el freno que le atribuyen a la ex ministra a la creación de una suerte de versión argentina del ICE (Immigration and Customs Enforcement), el organismo estadounidense de control migratorio que el sector del asesor pretendía emular, con énfasis en las tareas de inteligencia y la lucha contra la inmigración ilegal, en línea con la política de Donald Trump.

Por lo pronto, Bullrich asegura que están dados los acuerdos para completar la sanción del Súper RIGI durante las extraordinarias. Distinto es el panorama que describen en su entorno respecto de los fondos universitarios. La victoria por las PASO no terminó de saldar las diferencias en torno a los márgenes de autonomía de la senadora ni a los límites de las atribuciones de los armadores de la Casa Rosada en el Congreso.