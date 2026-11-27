Tehuel de la Torre desapareció el 11 de marzo de 2021. Su cuerpo nunca fue hallado

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La familia de Tehuel de la Torre pidió que el jurado popular que juzgará a Oscar Alfredo Montes, el segundo acusado del caso, incluya personas trans. La solicitud fue presentada este viernes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de La Plata, durante una audiencia previa al debate.

El abogado Cristian González, representante de la madre del joven, Norma Nahuelcura, busca que se declare inconstitucional la norma bonaerense que fija jurados de seis hombres y seis mujeres. Como alternativa, propuso una integración por tercios: cuatro hombres, cuatro mujeres y cuatro personas trans.

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También solicitó la creación de un padrón de potenciales jurados trans y no binarios para causas por transhomicidios, transfemicidios y homicidios de personas no binarias.

El segundo juicio por el crimen está próximo a comenzar

La iniciativa había sido presentada en 2024, pero hasta ahora no fue tratada. En aquella ocasión, se pidió que el tribunal ordenara la creación del registro y convocara públicamente a personas travestis, trans y no binarias, con difusión de organizaciones del colectivo.

Durante la audiencia de este viernes, González volvió a insistir con el requerimiento, aunque esta vez propuso un cambio: que entidades como el Frente Nacional Orgullo y Lucha y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) intervengan en la elaboración del listado.

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La fiscalía a cargo de Martín Chiorazi acompañó la petición. Si el tribunal la acepta, podría conformarse el primer jurado popular con un cupo específico para personas trans, según los impulsores.

El juicio todavía no tiene fecha de inicio.

Los argumentos y el antecedente en Chaco

Tehuel tenía 21 años al momento de su desaparición

Los abogados de la familia sostienen que no alcanza con que la presencia de personas trans dependa del sorteo ordinario. Por su proporción dentro del total de habitantes, consideran poco probable que una persona trans integre al azar un jurado de 12 integrantes.

Esa chance, agregaron, puede achicarse durante la selección, ya que la defensa tiene recusaciones sin causa y podría apartar hasta a dos jurados.

Para la familia, integrar un jurado es una obligación ciudadana, pero también un derecho de participación en la administración de justicia. Desde esa mirada, cuestionaron la conformación actual, dividida entre hombres y mujeres, por responder a un criterio binario que no asegura la participación de personas travestis y trans.

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Entre los fundamentos también invocaron la aplicación de una perspectiva de género y diversidad: el proceso juzgará el homicidio de un varón trans.

El pedido de justicia por Tehuel

En tanto, como antecedente, citaron un juicio por jurados con participación de una comunidad indígena en Chaco. En octubre, un debate realizado en Charata tuvo un jurado integrado por 12 personas del pueblo moqoit. El acusado y las víctimas también pertenecían a esa comunidad.

La selección se realizó mediante un mecanismo previsto por la legislación chaqueña y a partir de padrones del Instituto del Aborigen Chaqueño. El juicio contó, además, con interpretación simultánea entre castellano y lengua moqoit para quienes la necesitaran.

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Montes está imputado como coautor de la muerte de Tehuel, quien fue visto por última vez el 11 de marzo de 2021, cuando tenía 21 años, tras salir de su casa en Alejandro Korn rumbo a una presunta entrevista laboral. Su cuerpo nunca fue encontrado.

Hay que recordar que el principal acusado, Luis Alberto Ramos, fue condenado en 2024 a prisión perpetua por homicidio agravado por odio a la identidad de género.

El reclamo en una de las movilizaciones por el caso (Nicolás Stulberg)

Originalmente, Ramos y Montes habían sido acusados por encubrimiento, entorpecimiento de la investigación y falso testimonio. Sin embargo, sus situaciones cambiaron a medida que avanzó la investigación.

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Ambos fueron los últimos que estuvieron con Tehuel. El joven fue hasta la casa de Ramos ese 11 de marzo de 2021. Algunos testigos aseguraron que fue a acordar cuestiones sobre un trabajo. No está del todo confirmado a qué fue, pero sí se sabe que estuvo allí y nunca volvió a su casa.

Los sospechosos aseguraron a la Policía Bonaerense que Tehuel había estado allí, pero que se fue temprano. Sin embargo, una foto de los tres, tomada a las 20.42 del 11 de marzo en la casa de Ramos y encontrada en la cuenta de Google del joven trans, derribó esa versión.

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Además, los investigadores encontraron la campera del joven y su celular prendidos fuego en la puerta de la casa de uno de los acusados y meses más tarde las pruebas de ADN confirmaron que una mancha de sangre hallada en la pared interior del hogar de Ramos coincidía con el patrón genético de la familia del joven desaparecido.

Pese a que hubo varios allanamientos y rastrillajes con policías y antropólogos en basurales, campos, bañados y hasta en un santuario de San La Muerte y en un criadero de chanchos, Tehuel nunca fue hallado.