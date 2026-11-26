El incremento del caudal del río Iguazú (Urbia + Cataratas)

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Debido al aumento de caudal del río Iguazú, las autoridades brasileñas dispusieron el cierre preventivo del puente peatonal de las Cataratas del Iguazú. La medida se tomó siguiendo los protocolos de seguridad del Parque Nacional del país vecino.

Según se informó, este jueves el volumen de agua en ese punto alcanzó los 9.5 millones de litros de agua por segundo a las 8 de la mañana. El caudal es muy superior a los 1.5 millones de promedio para esta época del año.

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Por otro lado, la represa de Itaipú abrirá sus compuertas. El objetivo es aliviar el nivel del embalse a fin de poder recibir el impacto de la crecida de los ríos de la cuenca del alto Paraná.

En relación a esto, Misiones mantiene cerrados siete pasos fronterizos. En la frontera con Paraguay, sobre el Paraná, la clausura del tránsito incluye a los de Puerto Rico, Corpus y Jardín América. En tanto, los que comunican con Brasil sobre el Uruguay que tienen la circulación interrumpida son San Javier, Alba Posse, El Soberbio y Panambí.

La provincia de la tierra colorada está conmocionada por la desaparición de una joven misionera en Ubatuba, San Pablo, Brasil. Keila Daiana da Costa, de 24 años y oriunda de San Pedro, fue arrastrada por la crecida repentina del río Indaia durante el temporal que azotó la zona el domingo y el lunes. De acuerdo a las autoridades, cayeron 172 mm en un lapso de tres horas.

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La hipótesis que se maneja es que la muchacha se trasladaba en moto con su novio, Enzo Antonio. El cuerpo del hombre y el rodado fueron encontrados el lunes en la zona de Ponte da Casanga. Daiana está radicada en Brasil desde hace dos años.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas fuertes para el viernes. Las intensas precipitaciones han causado problemas en varias localidades, sobre en las costeras.

El área de control del clima de la Municipalidad de Posadas emitió un alerta naranja por lluvias que pueden ser ocasionalmente fuertes.

La situación de los ríos

El repunte del nivel de las aguas del río Uruguay puso en situación de alerta a las localidades de El Soberbio, Alba Posse, Panambí y San Javier. La onda de crecida se extendió hacia el sur y llegó hasta Monte Caseros. A la vera de este curso de agua no hay ciudades en condición de evacuación.

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Sobre el río Paraná sí hay puntos que se mantienen por encima de esos valores. El nivel del agua en estas ciudades se encuentra a la baja o estacionario. Se trata de Hernandarias, Paraná, Diamante y Victoria (Entre Ríos) y San Javier y Santa Fe capital (Santa Fe). En esta última ciudad hay optimismo dado que la baja de las aguas llevó el nivel al límite de evacuación para llegar al de alerta. Goya y Esquina (Corrientes), Reconquista y San Lorenzo (Santa Fe) y La Paz (Entre Ríos) ya están en cotas de alerta.

Sobre el río Paraná sí hay puntos que se mantienen por encima de esos valores (Foto: Ministerio de Defensa de la Nación)

Pese a que no tiene zonas por encima de los parámetros de evacuación, en Chaco hay unas dos mil personas que aún tienen sus hogares anegados según datos oficiales. El número se mantiene estable desde hace varios días. Barranqueras, localidad del Gran Resistencia, es la ciudad más afectada con 253 personas.

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Lo mismo ocurre en la vecina provincia de Corrientes. Los datos oficiales indican que los evacuados y autoevacuados rondan los 1.300. En la ciudad de Santa Fe, en tanto, los asistidos suman 315.

La creciente de los ríos trae consigo otro problema. Los camalotes que viajan aguas abajo llevan también animales que pueden poner en riesgo la salud. En las últimas jornadas aparecieron yararás de gran porte en zonas costeras y espacios públicos de ciudades donde no se acostumbra a verlos.