La Cancillería dominicana aseguró que mantiene contactos con autoridades rusas y países con casos similares, además de advertir sobre ofertas laborales que puedan vincular a ciudadanos con la guerra en Ucrania. (REUTERS/Sergey Pivovarov)

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La protesta de familiares de dominicanos que viajaron a Rusia para incorporarse a la guerra contra Ucrania llevó este viernes al canciller Víctor Ito Bisonó a defender sus actuaciones diplomáticas y a reconocer que no dispone de una cifra precisa sobre los fallecidos ni sobre el paradero de todos los ciudadanos involucrados.

Ante medios de comunicación, el funcionario afirmó que el Gobierno de República Dominicana mantiene contactos con autoridades rusas y con países que enfrentan situaciones similares. Sostuvo que las instituciones estatales han atendido los reclamos de las familias y que continuarán las acciones para asistir a quienes quieran volver al país.

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“Todo lo que esté a nuestro alcance se está haciendo, se ha hecho y se seguirá haciendo”, expresó Bisonó al referirse a la situación de los dominicanos que llegaron a territorio ruso bajo contratos laborales que, según denunciaron sus allegados, pudieron ocultar su eventual participación en el conflicto armado.

Los familiares se concentraron frente a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para reclamar información sobre sus parientes y pedir que las autoridades aceleren las gestiones para su retorno. La falta de comunicación con algunos de ellos y las versiones sobre posibles bajas en el frente de guerra incrementaron la preocupación de los manifestantes.

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Los familiares de dominicanos trasladados a Rusia protestaron frente a la sede de la Cancillería para exigir información sobre sus parientes. (Cortesía: Diario Libre/Ludis Tapia)

Bisonó señaló que conversaron con el canciller ruso durante una reunión pública y que enviaron a un viceministro a Moscú. Esa misión regresó con ciudadanos dominicanos que optaron por abandonar Rusia y volver a su país.

A su vez, añadió que el Gobierno también recibió al embajador ruso en Santo Domingo para abordar la situación. Afirmó que la Cancillería publicó comunicados para advertir a la población sobre los riesgos de aceptar ofertas de viaje o trabajo que puedan derivar en una vinculación con la guerra.

“Que no se dejen engañar, si es el caso, y que no vayan a una guerra”, manifestó Bisonó. En ese sentido, recordó que Rusia mantiene un conflicto bélico con Ucrania y cuestionó que ciudadanos dominicanos viajen al país sin valorar las consecuencias de esa decisión.

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Las gestiones incluyeron consultas con representantes diplomáticos de Panamá, Perú, Honduras, Colombia e India, con el objetivo de conocer cómo enfrentan los casos de nacionales que llegaron a Rusia en circunstancias similares.

República Dominicana consultó a representantes diplomáticos de Panamá, Perú, Honduras, Colombia e India para coordinar respuestas ante casos similares. (Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Cancillería admite que no cuenta con una lista de fallecidos

Consultado sobre el número de dominicanos muertos en el conflicto, Bisonó respondió que el Gobierno no cuenta con datos confirmados. Explicó que una parte de las dificultades surge porque muchos viajeros salen del país sin informar que su destino final es Rusia.

“Nos piden de repente a nosotros que tengamos datos que no nos dan”, dijo el funcionario. Algunos de esos ciudadanos viajan primero a Turquía, Panamá, Brasil u otros países antes de ingresar a territorio ruso, lo que dificulta el seguimiento oficial de sus trayectorias.

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La ausencia de registros completos complica la identificación de las personas que podrían estar en zonas de combate, de quienes firmaron contratos en Rusia y de aquellos que habrían muerto durante el conflicto. También limita la capacidad de las autoridades para verificar denuncias de reclutamiento mediante propuestas laborales engañosas.

El canciller Víctor Ito Bisonó remarcó que el traslado al exterior correspondió a decisiones voluntarias y exhortó a la población a rechazar ofertas hacia Rusia. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Bisonó sostuvo que el Gobierno recibió a familiares y a otros ciudadanos que solicitaron ayuda. No obstante, remarcó que los dominicanos que viajaron al extranjero tomaron esa decisión de forma voluntaria. “También son decisiones que han tomado esos ciudadanos por voluntad propia”, afirmó.

La Cancillería mantiene el llamado a evitar viajes hacia Rusia con fines laborales o militares mientras continúe la guerra. Los familiares de los dominicanos desaparecidos o incomunicados, en tanto, exigen información concreta sobre sus parientes y acciones que permitan ubicarlos o facilitar su regreso a República Dominicana.

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