El chofer del camión sufrió politraumatismos y recibió atención en el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo

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Un hombre murió tras el choque entre un auto y un camión en la ruta nacional 34, en la zona de Ybarlucea, en la provincia de Santa Fe, durante la noche del jueves. La víctima fue identificada como Maximiliano Nicolás Ammirati, de 39 años, vecino de Rosario, quien conducía un Chevrolet Onix que colisionó con un camión en la intersección de esa arteria con la ruta AO12, alrededor de las 22. El hecho fue caratulado como homicidio culposo en accidente de tránsito.

El impacto, registrado a la altura del kilómetro 13,5, dejó a Ammirati con lesiones de extrema gravedad. Personal del Servicio de Asistencia Médica a la Comunidad (SAMC) lo trasladó al Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria, donde médicos de guardia intentaron estabilizarlo sin éxito. A las 23.40, desde el propio establecimiento confirmaron su fallecimiento, según indicó Cadena 3.

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El conductor del camión, un hombre de 52 años domiciliado en Santiago del Estero e identificado como R. S., también resultó herido en el siniestro, indicó La Capital. Una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias en Salud (SIES) de Granadero Baigorria lo trasladó al Hospital Granaderos a Caballo, ubicado en San Lorenzo, donde ingresó con diagnóstico de politraumatismos.

Los médicos del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria confirmaron el fallecimiento del conductor rosarino Maximiliano Ammirati

En el lugar trabajaron efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Capitán Bermúdez, quienes colaboraron con las tareas de rescate. También se hizo presente el Gabinete Criminalístico, que relevó la escena para determinar la dinámica del choque. Las causas del siniestro quedaron bajo investigación de la Policía de Investigaciones, con intervención de la Fiscalía de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos.

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Un auto volcó en un camino rural y murió el hermano de un legislador provincial en Santa Fe

La provincia de Santa Fe quedó conmocionada por un trágico accidente: un auto se despistó en un camino rural y un hombre murió. La víctima era Alberto Calvo, de 72 años, hermano del senador de la Legislatura provincial Alcides Calvo. El hecho ocurrió el martes de la semana pasada.

El siniestro sucedió, según medios santafesinos, en un camino rural situado a la altura del kilómetro 12 de la Ruta Provincial 22. Alberto Calvo viajaba junto a su hijo a bordo de un Renault Fluence cuando el vehículo se despistó por causas que son investigadas y cayó en una cuneta.

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Las primeras informaciones indicaron que N. L. C., un hombre de 38 años e hijo de la víctima, conducía el Fluence. Ambos transitaban por el camino rural y, al acercarse a la ruta provincial, el conductor perdió el control del automóvil. En circunstancias que las autoridades todavía procuran determinar, el vehículo impactó contra la zona de cuneta.

El hijo de la víctima conducía el automóvil y fue derivado con lesiones al Hospital J. B. Iturraspe de Córdoba (Gentileza El Litoral)

En el lugar del accidente murió Alberto Calvo. En tanto, su hijo sufrió traumatismos que demandaron atención inmediata, por lo que fue derivado al Hospital J. B. Iturraspe de la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba. No se indicó cómo evolucionó.

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Para determinar cómo salió el vehículo del camino, se iniciaron actuaciones judiciales. De manera inicial, la causa fue caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito, mientras los investigadores reconstruyen la mecánica del siniestro. Hasta ahora, no se difundieron las razones que provocaron la pérdida de control del automóvil.

Alberto Calvo vivía en Josefina, una localidad del departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe. Su hermano Alcides Calvo ocupa una banca de senador provincial por ese mismo departamento. Las autoridades judiciales continuarán a cargo de la investigación, con el objetivo de precisar cómo se produjo el accidente que causó la muerte del hombre.

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