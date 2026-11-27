Mariano Ríos Artacho había renunciado a su cargo de fiscal a finales de junio de 2024

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En una audiencia llevada a cabo este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, ampliaron la acusación al ex fiscal de Delitos Económicos Mariano Ríos Artacho, quien está en prisión preventiva efectiva por estar sindicado como presunto jefe de una asociación ilícita que desvió 425 millones de pesos entre 2017 y 2024 de cuentas bancarias judiciales. En la nueva imputación, actualizaron el monto del perjuicio económico, que asciende a más de mil millones de pesos.

La audiencia se hizo en motivo de que los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani imputaron a ocho personas más como presuntos miembros de la asociación ilícita por haber sido partícipes necesarios en algunas de las operaciones que están en investigación. Todos llegaron en libertad y continuarán en ese estado hasta que la jueza María Trinidad Chiabrera resuelva la situación procesal en los próximos días.

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La mecánica indicada por Spelta y Cerliani es igual a la que se expuso en septiembre pasado: Ríos Artacho se hizo de distintas maneras del dinero depositado en cuentas judiciales correspondientes a causas en las que había intervenido dentro de la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación. Esos fondos provenían, entre otras fuentes, de dinero secuestrado en procedimientos en flagrancia, en allanamientos, de reparaciones económicas o cauciones acordadas con las defensas para morigerar la situación procesal de imputados.

Según los indicios recolectados, entre 2017 y 2024, el por entonces funcionario del Ministerio Público de la Acusación libó oficios a entidades bancarias mediante los cuales ordenaba transferencias o autorizaba retiros de dinero en efectivo por ventanilla a personas que supuestamente debían cobrar esos fondos en concepto de reparaciones o restituciones. Sin embargo, esa plata subía al fiscal y repartía porcentajes con quienes colaboraban con las operaciones.

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La estructura, de acuerdo a la causa, tenía a Ríos Artacho como líder y a cuatro presuntos organizadores: Julio Héctor Mercado, Fabricio Emanuel Romero, Gustavo Javier Cesaretti y el abogado Emilio Rubén Barcaccia. Debajo de esos nombres quedaron involucrados 16 supuestos partícipes.

Así detuvieron al abogado Mariano Ríos Artacho en Rosario

Spelta y Cerliani señalaron este viernes en la audiencia –donde no estaba el ex fiscal– que el perjuicio económico calculado después de procesar más casos en los que intervino por esos años ascendió a $1.012.242.849, más del doble que el informado en la imputación inicial.

Para la próxima semana se esperan novedades judiciales en esta causa. Entre ellas, otra declaración de Ríos Artacho, quien ya hizo uso de la palabra en septiembre, cuando lo acusaron y pidió disculpas a su familia, al Ministerio Público de la Acusación e indicó que las maniobras se debieron a su ludopatía, que habría comenzado en 2013, cuando era funcionario judicial en Melincué.

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“Yo administraba los fondos como si fuese mi billetera”, reconoció durante su declaración, en la que asumió la responsabilidad por los hechos atribuidos. Según sostuvo, no existió ninguna asociación ilícita, ya que fue él quien, a través de sus órdenes, “arrastró” al resto de los imputados a participar de las maniobras investigadas. También adelantó que está dispuesto a colaborar con la investigación para esclarecer los distintos casos.

Por los datos ventilados por la Justicia, los organizadores tenían un rol específico. Mercado, Romero y Cesaretti estaban a cargo de reclutar prestanombres para las operaciones, aportaban sus propias cuentas bancarias, retiraban dinero por ventanilla y se distribuían los fondos con el por entonces fiscal.

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Diferente función tuvo el abogado Barcaccia, ex cuñado de Ríos Artacho, a quien los fiscales le atribuyeron la tarea de recomponer temporalmente los saldos de cuentas que previamente habían sido vaciadas.

Tras la detención del ex fiscal se allanaron más de quince lugares y se secuestraron celulares, notebooks, discos rígidos y dinero en efectivo, entre pesos y dólares

Según la acusación, cuando avanzaba una causa cuya cuenta judicial ya no tenía disponibles los fondos que debía contener, Barcaccia depositaba dinero para cubrir el faltante. Esa maniobra se habría realizado ante la proximidad de una probation o un juicio abreviado en el expediente correspondiente.

Entre las maniobras investigadas, los fiscales destacaron lo ocurrido en una causa contra el empresario cerealero Sebastián Grimaldi, investigado por estafas millonarias. En allanamientos realizados en ese expediente se secuestraron USD 4.800 y $340.000 que nunca fueron depositados en la cuenta judicial y cuyo destino se desconoce.

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En esa misma investigación aparece otro episodio que ya había puesto bajo sospecha al ex fiscal. Un Mercedes Benz C250 Kompressor secuestrado al empresario Grimaldi fue entregado de manera irregular a un comisario amigo de Ríos Artacho, pese a que debía quedar alojado en un depósito judicial. El vehículo fue recuperado posteriormente cuando el policía fue detenido en el marco de una causa por abuso sexual.

Ese episodio derivó en una suspensión de dos meses para Ríos Artacho en abril de 2024. Tras ser reincorporado, renunció a su cargo el 25 de junio de ese año alegando problemas personales.

Tiempo después se conoció que también había sido imputado por los fiscales de Santa Fe Alejandro Benítez y Marcelo Nessier a raíz de una pelea a golpes dentro de un casino, donde presuntamente lesionó y amenazó a otra persona. El episodio también habría ocurrido en un contexto vinculado con su ludopatía, cuando el funcionario judicial se encontraba apartado de sus funciones.

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Sin embargo, para cuando fue reincorporado, el 18 de junio de 2024, Ríos Artacho ya comenzaba a ser investigado por su actuación en un desprendimiento de la causa Vicentin.

En ese expediente se investigaba un posible beneficio al entonces jefe de la AFIP Carlos Vaudagna, quien declaró que le pertenecían unos USD 200.000 encontrados en una caja de seguridad de Gastón Scarel, hijo de Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin.