El presidente Javier Milei en el balcón de Casa Rosada (Foto: Agencia NA)

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Javier Milei entró esta semana en el círculo vicioso que Mauricio Macri y Alberto Fernández sufrieron antes de perder las elecciones: una economía sin resultados para la gente que lo obliga a mostrar músculo político para desactivar la desconfianza de los mercados, ese agente externo que no vota pero condicionó a los últimos tres ocupantes de la Casa Rosada.

Ante la urgencia, el gobierno nacional logró lo que la presión de un riesgo país por encima de los 1000 puntos le exigía: activar el Congreso y conseguir una serie de triunfos con la aprobación definitiva de los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y la media sanción del Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

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“Sancionar esas leyes no afecta lo electoral. El efecto es indirecto, pero si sacamos lo que nosotros queremos podemos gobernar mejor y la gente nos vota. Eso si asumimos que el Congreso saca lo que nosotros queremos”, planteó con marcada ironía un integrante del ala política que cuestionó algunas de las concesiones a las que La Libertad Avanza se vio obligada a acceder para negociar las voluntades que dieron lugar al “super jueves” legislativo.

La cosecha en el Congreso buscó ofrecer una respuesta política a un escenario económico que acumula señales adversas. Sin embargo, persisten dudas en torno a la estrategia para alcanzar el objetivo final: conseguir otros cuatro años de gestión.

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¿Alcanza con modificar las reglas electorales si los indicadores económicos siguen bajo presión y la recuperación no llega a la vida cotidiana de la gente? ¿Es suficiente el orden legislativo para garantizar la reelección de Javier Milei en 2027? Son algunas de las preguntas que atraviesan al mesa política y que ponen en debate al programa económico, pese a la ortodoxia que exhiben el Presidente y el equipo que lidera el ministro Luis Caputo.

El equipo económico encabezado por Luis Caputo posa junto a Javier Milei (X)

Ante el impacto que supusieron el pico del riesgo país, que se ubicó por encima de los 1.000 esta semana, el dólar en alza y la caída de la economía, que entró en recesión técnica en el tercer trimestre, la Casa Rosada dejó al margen —al menos por ahora— el desorden entre los alfiles negociadores y aplacó las diferencias internas para concentrar los esfuerzos que le permitan avanzar con el último intento por suspender las PASO y ordenar el rumbo de cara a los próximos comicios presidenciales.

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“La semana en el plano económico no fue buena, pero estamos dando muestras de gobernabilidad, que era lo que se nos pedía. Consenso y acuerdo político hubo”, admitió un integrante del reducido círculo, que este martes deberá volver a reunirse para coordinar los próximos pasos legislativos, que incluyen la modificación en el Senado del artículo de universidades del Presupuesto 2027 y el seguimiento de las prioridades a tratar.

En paralelo, por orden directa de Milei, el equipo económico desfiló por los canales de televisión, radios y streamings para intentar llevar calma y explicar el argumento oficial: que los dos últimos meses registraron un cambio de tendencia, marcado por un mínimo crecimiento de la actividad, argumento que los llevó a relativizar la recesión técnica. “La definición es una mera definición, casi diría arqueológica, pero que no tiene que ver realmente con la profundidad del tema”, intentó aclarar “Toto” Caputo en declaraciones a A24.

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Con el período de extraordinarias previsto para diciembre y una lista de pendientes, el Poder Ejecutivo buscó responder con política a los ruidos económicos y contrastar la escasa actividad parlamentaria que atravesó al “año más reformista de la historia”, como lo presentó el propio Milei en marzo, con el sprint de los últimos días. La aceleración legislativa, orquestada por los primos Menem, Bullrich y Diego Santilli, ofició como respuesta a los mercados, en un intento por exhibir gobernabilidad frente a las turbulencias de los últimos días.

La senadora Patricia Bullrich durante el tratamiento de la reforma electoral (REUTERS/Francisco Loureiro)

“En el corto plazo ayuda. Había pánico en el mercado, que está descontando que Milei no reelige. Es el famoso riesgo kuka que llegó a un nivel que hasta ahora no se había visto”, admitió una fuente que transita a diario Casa Rosada.

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¿El relato de Milei en jaque?

En los cálculos que hacen algunos dirigentes, la administración libertaria no logró “darle prosperidad” económica a la sociedad, lo que, sumado a los errores políticos que detectan, dio pie a un combo complejo que reduce la proyección de reelección del libertario. La senadora Patricia Bullrich fue una de las primeras en advertirlo. Desde hace meses, y en uso de su olfato político, alertó al Poder Ejecutivo sobre la complejidad que supone el cuadro económico para muchas familias.

La dificultad aparece cuando la expectativa de mejora deja de convencer incluso a los propios. “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, planteó la legisladora en una entrevista con Bloomberg, en un cuestionamiento directo a la línea argumental del Presidente. La frase no pasó desapercibida porque se interpretó como un paso hacia algo más sensible que las críticas económicas: ¿está Bullrich cuestionando lo que será el relato troncal de la campaña? ¿Busca la senadora condicionar el discurso del Presidente de cara a la sociedad? Inquietudes que surgen y serán despejadas con el tiempo.

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Como ocurre con cada contrapunto, Bullrich tiene adeptos silenciosos que evitan la exposición, pero que coinciden en su diagnóstico. En estricta reserva, al menos dos integrantes del Gabinete creen insuficiente la promesa vacía que utiliza el libertario para intentar convencer al electorado que demanda respuestas.

“Es una verdad de Perogrullo. No alcanza con ‘decir’ nada. Pero sí, el 2027 va a estar difícil”, confesó una fuente con acceso al despacho presidencial. “La veo fulera, aunque no es lo mismo si el candidato es Kicillof o un peronista blando”, admitió otro de ellos.

El Congreso de Argentina aprueba el Presupuesto 2027 con un aumento de fondos para universidades y ciencia (Silvana Safenreiter/Zuma Press/Europa Press)

Tiempista, la jefa del bloque violeta en el Senado, a la que varios le atribuyen intentar interpretar la voz “compasiva” del Gobierno, hace pública su postura cuando percibe que los tiempos se agotan y la presión social se acumula. La realidad suele darle la razón. Un antecedente de esa dinámica se produjo cuando, inmersos en la fiebre mundialista, el Gobierno desoyó las advertencias de Bullrich sobre el impacto discursivo de la Ley de Tierras y, varias semanas más tarde, luego de haber perdido el control del relato, impulsó la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

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El contrapunto, esta vez, se presenta complejo y tiene impacto en los próximos pasos en clave electoral que deberá adoptar el reducido círculo a cargo de procesar la línea política.

¿Cómo se define una estrategia para seducir a propios y ajenos si una parte de los que deben interpretarla no se muestran convencidos? En Balcarce 50 admiten que el escenario no es el ideal, pese a la reciente vocada de aire, y prometen que, pasada la actividad legislativa, deberán sentarse a ordenar la línea política para evitar que las diferencias que hoy transitan en silencio terminen por dar lugar a una tendencia interna o, peor aún, una fractura.

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“Nos debemos una conversación”, anticiparon desde el entorno de Karina Milei, que instruyó a sus alfiles para empezar a tomar las primeras definiciones en las listas rumbo a 2027.

El envión parlamentario le permitió al Gobierno recuperar iniciativa y mostrar capacidad de negociación, pero no modificó el interrogante que condiciona el horizonte: hasta cuándo puede sostenerse el compromiso de una mejora económica que no llega. Sin saberlo, un sector del oficialismo coincide con Lenin en que la política se presenta como la expresión concentrada de la economía. Por eso, a las puertas del año próximo, la Casa Rosada deberá resolver cómo hacer frente a una expectativa social que empieza a exigir algo más que promesas. En esa tensión se juega buena parte del camino hacia 2027.