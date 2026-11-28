El periodista Romildo Lavia Rachz

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Juan José Sandoval, sargento primero de la Policía del Chaco, murió luego de ser embestido durante un control vial sobre la Ruta Provincial 9, cerca de Juan José Castelli. Por el hecho fue detenido el periodista Romildo Lavia Rachz, imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la fuga.

Todo comenzó durante la madrugada del domingo pasado, en un puesto instalado entre las localidades de Miraflores y Castelli, tras la realización del Festival de la Chacarera del Monte Impenetrable. Sandoval, de 37 años e integrante de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial, sufrió heridas graves y fue trasladado al hospital local, donde murió horas después.

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Según la acusación fiscal, Lavia Rachz conducía esa noche una Toyota Hilux blanca en dirección a Castelli. Al llegar al control, un policía le hizo señas con una linterna para que redujera la velocidad. La investigación sostiene que el conductor cambió de carril, aceleró y embistió a Sandoval, que estaba sentado en una silla plegable sobre la banquina.

Después del impacto, la camioneta continuó su marcha. De acuerdo con la reconstrucción, un móvil policial siguió al vehículo y logró interceptarlo cerca del frigorífico municipal de Castelli.

En ese momento, según declaró uno de los agentes que participó de la persecución, el conductor de la Hilux dijo sin que le hicieran preguntas: “Fue una Amarok blanca”. La Policía concentró entonces la búsqueda en ese vehículo.

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La víctima, el sargento Juan José Sandoval

Poco después, los agentes demoraron a un hombre de 33 años que manejaba una Volkswagen Amarok blanca junto a otras cinco personas. El conductor dio positivo en un test de alcoholemia, con 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre. La camioneta fue secuestrada y el conductor quedó bajo arresto mientras avanzaban las primeras medidas.

Sin embargo, la hipótesis inicial comenzó a caer con los testimonios reunidos durante los días posteriores. Un chofer de ambulancia y otras personas que circulaban por la ruta afirmaron haber visto una Toyota Hilux blanca a alta velocidad en la zona, según publicó Diario Chaco.

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La fiscalía también sumó las declaraciones de los policías que estaban en el control. Carlos Joel Smal, uno de los agentes que persiguió al vehículo, sostuvo que dejó seguir a la Hilux después de escuchar la referencia a una Amarok. Más tarde, recordó haber observado una parte del guardabarros o del paragolpes delantero desprendida.

En tanto, el jefe de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial, Carlos Javier López, declaró que el impacto ocurrió en pocos segundos y que no pudo identificar el vehículo en ese momento. Dijo que durante la persecución se concentraron en el dato sobre la Amarok porque no tenían otras referencias del rodado involucrado.

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Tras 48 horas de investigación, el fiscal de Investigación Penal Nº2 de Castelli, Gerónimo Agustín Roggero, ordenó un allanamiento en la casa de Lavia Rachz. Allí secuestraron su camioneta y registros de cámaras de seguridad.

El domicilio de Lavia Rachz fue allanado el martes

Las primeras observaciones sobre la Hilux detectaron una marca de impacto y rastros de color azul en uno de sus laterales. Los investigadores buscan establecer si ese material pertenece al uniforme de Sandoval o a la silla en la que estaba sentado. Debajo del vehículo también hallaron fragmentos que serían compatibles con un cono de tránsito y con cintas refractarias de señalización.

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Con los nuevos elementos, la fiscalía dispuso el arresto de Lavia Rachz y la libertad del primer detenido, por falta de mérito.

Tras lo sucedido, el Canal 9 del Chaco suspendió la emisión de El Impenetrable TV, el ciclo que Lavia Rachz conducía y coproducía. La señal indicó que adoptó la medida por respeto a la memoria de Sandoval y por la situación judicial que enfrenta el periodista.

El programa que Lavia Rachz conducía fue suspendido

Su abogado defensor, Miguel Lukach, contó a la prensa local que presentó un pedido para que su representado recupere la libertad mientras avanza la investigación. El letrado señaló: “Hasta el momento lo que hay son todas conjeturas, la investigación recién comienza y faltan las pericias oficiales que se incorporen al expediente. Es prematuro aventurarse a transformar hipótesis en una tesis, todas son conjeturas de los medios y existe una enorme condena social; aunque la realidad es que tenemos que esperar elementos de pruebas concretas”.

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La Policía del Chaco despidió con honores a Sandoval

Sandoval había nacido en Resistencia y vivía en Juan José Castelli junto a su esposa y sus dos hijos. La Policía del Chaco lo despidió con honores y anunció que inició gestiones para que reciba una jerarquía post mortem por haber muerto en cumplimiento del deber.