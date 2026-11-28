El Congreso de Guatemala excluyó de su agenda la discusión del Presupuesto 2027 a una semana de la fecha límite para su aprobación. (Gobierno de Guatemala)

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Las gobernadoras y los gobernadores departamentales de Guatemala respaldaron al presidente Bernardo Arévalo y su decisión de aplicar un veto al presupuesto de 2027 aprobado por el Congreso, al advertir que el aumento de recursos para los Consejos Departamentales de Desarrollo no debe recortar fondos destinados a salud, educación, seguridad y protección social.

Los gobernadores, representantes del Ejecutivo en los 22 departamentos, sostienen que la inversión territorial no puede contraponerse con los servicios estatales.

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La preocupación por la asignación a los Codede se suma a las dudas sobre su ejecución. Al 24 de noviembre, los consejos habían utilizado apenas el 34,8% de su presupuesto vigente para 2026: más de Q5.362 millones de una asignación superior a Q15.425 millones, de acuerdo con el Ministerio de Finanzas Públicas.

“El desarrollo territorial no debe plantearse como una disyuntiva entre inversión en infraestructura y prestación de servicios públicos. Guatemala necesita ambas”, afirmaron las autoridades departamentales en el comunicado.

Los gobernadores departamentales de Guatemala solicitan un presupuesto equilibrado y respaldan la propuesta del presidente Bernardo Arévalo para el ejercicio fiscal. (Gobierno de Guatemala)

Un presupuesto menor con más recursos para los Codede

El Congreso aprobó el gasto público de 2027 por Q172.420,9 millones, con 117 votos a favor, 31 en contra y 12 ausencias. El monto quedó 10,2% por debajo de los Q192.045,1 millones que había solicitado el Ejecutivo.

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La reducción total fue de Q19.624 millones. Los diputados que impulsaron la medida sostuvieron que el ajuste busca reducir la deuda pública y equilibrar el déficit fiscal.

Las disminuciones alcanzaron partidas como Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que pasó de Q10.668,6 millones solicitados a Q5.919,2 millones aprobados. Desarrollo Social cayó de Q5.500 millones a Q2.950,4 millones.

Salud Pública recibió Q16.482,8 millones y Educación, Q26.137,5 millones, también por debajo de las asignaciones requeridas por el Ejecutivo. Mientras tanto, los aportes ordinarios y extraordinarios para los consejos departamentales sumaron Q12.031,6 millones.

De ese total, Q7.046 millones corresponden a recursos extraordinarios. El incremento representa una suba de más del 500% frente a la propuesta inicial del Ejecutivo, según cálculos citados por Bloomberg Línea.

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Arévalo calificó el presupuesto como “vergonzoso” y sostuvo que los cambios introducidos por el Congreso responden a intereses políticos y electorales que reducen la capacidad estatal para atender las necesidades de la población. El 26 de noviembre, ordenó a sus ministros ajustar los planes de trabajo para que el gobierno pueda iniciar 2027 con el presupuesto vigente de 2026 si el veto prospera.

El presidente Bernardo Arévalo anunció el veto presidencial al Presupuesto General del Estado 2027 aprobado por el Congreso de Guatemala. (Gobierno de Guatemala)

El debate por la descentralización y el control de las obras

El presidente del Congreso, Luis Contreras, rechazó que el aumento de fondos para los Codede tenga fines electorales. “Él tiene derecho a decir lo que dijo, pero yo le aseguro que cubrir las necesidades de los municipios no son electorales. A pesar del aprecio y respeto que le tengo al presidente, él sabe que las instituciones del Estado no llegan a los municipios”, afirmó.

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Contreras citó el caso de San Marcos, un departamento con más de un millón de habitantes y 130 municipios. Según el legislador, “de no ser por las alcaldías, nunca tendrían nada”.

El Presidente del Congreso aclaró que votó contra el decreto, pese a que condujo la sesión parlamentaria. “Yo no voté por la ley, yo quería una iniciativa de consenso (...) simplemente yo quería un consenso entre la comisión y el Ejecutivo, pero no se logró”, explicó.

El diputado Juan Carlos Rivera, secretario de la Junta Directiva del Congreso, defendió los aportes como una herramienta de descentralización que ha recibido respaldo durante los años de gobierno de Arévalo. Recordó que los consejos están presididos por los gobernadores departamentales, quienes son designados por el presidente.

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Rivera advirtió que el decreto llegará al Ejecutivo cuando el Congreso ya esté en receso, por lo que el trámite del veto podría quedar postergado hasta después del 14 de enero de 2027. El artículo 178 de la Constitución dispone que, si el Legislativo cierra sus sesiones antes de que venza el plazo para vetar una ley, el Ejecutivo debe devolver el decreto durante los primeros ocho días del siguiente período ordinario.

El diputado cuestionó además que el gobierno pueda asumir de manera unilateral la vigencia del presupuesto de 2026 sin consultar antes a la Corte de Constitucionalidad. Fidel Reyes Lee, diputado de la bancada Bien, reconoció que la norma aprobada no era la ideal, aunque defendió su voto afirmativo: “Lamento decirle que los presupuestos son antitécnicos, son antojos de mis colegas diputados y antojos del Ejecutivo (…) yo voté a favor del menos peor”.

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Los Consejos Departamentales de Desarrollo integran el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, establecido por el Decreto 11-2002 del Congreso. Su función es promover la participación ciudadana en la planificación territorial y coordinar la acción estatal con las necesidades de cada departamento.

En esas instancias participan alcaldes, representantes de organismos públicos y organizaciones sociales, entre ellas pueblos indígenas, cooperativas y agrupaciones de mujeres y trabajadores. Los consejos identifican y priorizan proyectos de infraestructura vial, agua potable, drenajes, educación y salud a partir de demandas planteadas por los Consejos Comunitarios de Desarrollo y los Consejos Municipales de Desarrollo.

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, cuestionó la aprobación de nuevos aportes extraordinarios mientras persisten dificultades para ejecutar los recursos ya disponibles y fiscalizar las obras. El economista alertó sobre riesgos de corrupción, malversación y uso político-electoral de los fondos, en un año que se perfila como preelectoral.

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