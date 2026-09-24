La ANMAT prohibió todos los productos para bajar de peso que incluyan un compuesto peligroso en su fórmula: cuál es

La retatrutida es un medicamento en fase experimental para tratamientos de pérdida de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la publicación y la distribución de todos los productos para uso humano que declaren contener retatrutide o retatrutida en la Argentina. También fueron incluidos los ofrecidos mediante plataformas de venta electrónica.

La medida, formalizada a través de la Disposición N° 6140/2026 publicada en el Boletín Oficial, alcanzó a todos los lotes, tamaños y presentaciones hasta que esos productos obtengan la autorización del organismo sanitario.

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“Prohíbese el uso, comercialización, publicación y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes, tamaños y presentaciones de cualquier producto para administración en humanos que declare contener como ingrediente ‘retatrutide’ o ‘retatrutida’ hasta tanto se encuentren autorizados por esta ANMAT”, establecieron.

Según los fundamentos de la disposición, hasta el momento, no hay especialidades medicinales autorizadas ni comercializadas en el país que contengan retatrutida. Asimismo, informaron que se trata de una sustancia que continúa en fase de investigación clínica por sus potenciales efectos en personas con diabetes tipo 2 y problemas de control de la glucemia.

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La ANMAT advirtió sobre las consecuencias que podría tener para personas con diabetes tipo 2 o con desniveles de la glucemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prohibición surgió después de una denuncia recibida por correo electrónico en la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de la ANMAT. En esa presentación, se alertaba sobre dos sitios web que ofrecían, entre otros artículos, productos que declaraban contener ese ingrediente.

Tras señalar que esos productos no cuentan con registros que permitan verificar su elaboración legítima ni su fiscalización conforme a la normativa vigente, el organismo resolvió impedir su circulación en todo el territorio nacional y en canales de comercio electrónico.

Entre los argumentos esbozados, las autoridades indicaron que sus pares en materia de regulación de Brasil y Paraguay ya habían difundido alertas por productos que incluían retatrutida. A partir de esos antecedentes y de la detección de ofertas en línea, el área de fiscalización recomendó publicar una advertencia dirigida a la población.

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En consecuencia, la ANMAT promovió una ampliación de denuncia ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora Nº 2, en una causa identificada como “denuncia A.N.M.A.T. – GM distribuidor”. La presentación fue formalizada mediante la División Delitos contra la Salud de la Policía Federal Argentina.