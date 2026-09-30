Sociedad

Dejó la ciudad para vivir en la sierra: construyó su casa con 12 parabrisas, botellas de vidrio y adobe

Mariana Di Pascuales tiene 38 años, dejó Rosario y se instaló en Traslasierra, Córdoba, donde levantó una vivienda de bioconstrucción con materiales reciclados en un año y medio de trabajo autogestionado

Una mujer sonríe de pie frente a una casa de adobe con ventanas de vidrio en un paisaje de montaña con vegetación baja y rocas
Mariana Di Pascuales dejó la ciudad de Rosario y construyó su casa en el valle de Traslasierra, Córdoba (Yt: @ Crónicas del Cambio)
Guardar

Dejar la ciudad no siempre implica un destino claro. Para una parte de quienes dan ese paso, el punto de llegada se construye literalmente con las propias manos: con materiales encontrados, reutilizados o rescatados del descarte. La tendencia de abandonar los centros urbanos en busca de entornos rurales o serranos creció de forma sostenida, impulsada por la búsqueda de autonomía, el contacto con la naturaleza y la reducción de los costos de vida. En ese contexto, la bioconstrucción ocupa un lugar central: las técnicas basadas en tierra cruda, adobe, paja, madera y materiales reutilizados tienen siglos de historia, pero ganaron nueva visibilidad frente a la crisis habitacional y la búsqueda de alternativas sustentables.

La figura del autoconstructor —quien diseña, gestiona y edifica su propia vivienda— es transversal a distintos perfiles: jóvenes sin capital para acceder al mercado inmobiliario, familias que priorizan la autosuficiencia y personas que, después de años de vida urbana, deciden reorientar sus prioridades. En todos los casos, el proceso combina aprendizaje técnico, esfuerzo físico y una reorganización profunda de la vida cotidiana.

PUBLICIDAD

La historia de Mariana Di Pascuales, una santafesina de 38 años que hoy vive en las sierras de Córdoba, es una de las más recientes en circular en ese entramado. Ella misma contó su experiencia y recorrió su vivienda ante la cámara del canal de YouTube Crónicas del Cambio, donde describió el proceso de construcción y la vida que eligió en el monte serrano.

Una mujer frente a una vivienda de adobe y madera con ventanas recicladas sobre un terreno rocoso en la sierra bajo un cielo despejado
La bioconstrucción y la autoconstrucción ganaron visibilidad como alternativas frente a la crisis habitacional y los costos de vida (Yt: @ Crónicas del Cambio)

Cómo es la casa que construyó Mariana

La vivienda se compone de dos hexágonos unidos que, vistos desde el aire, dibujan la silueta de un corazón sobre el paisaje serrano. Di Pascuales la levantó en el barrio Los Hornillos, en el valle de Traslasierra, provincia de Córdoba, sobre la cima de una colina con vistas al monte. El proceso demandó un año y medio de trabajo autogestionado.

PUBLICIDAD

Los materiales que definen la construcción son, en su mayoría, reciclados o extraídos del entorno natural. La estructura combina barro, paja y madera, y los muros fueron ejecutados con técnicas de bioconstrucción. Como elementos distintivos, aproximadamente 12 parabrisas de autos usados funcionan como ventanales en una de las paredes de barro y permiten el ingreso de luz natural durante todo el día. Además, botellas de vidrio incrustadas en los muros filtran la claridad del amanecer y añaden color al interior.

El diseño también dio prioridad al aprovechamiento del espacio interior: la vivienda incluye un dormitorio suspendido para su hijo León y una cama móvil que se guarda bajo el piso. Para garantizar la autosuficiencia, la casa se abastece de agua proveniente de una vertiente natural y cuenta con un biodigestor casero para el tratamiento de los líquidos.

Di Pascuales recurrió a la minga —una práctica comunitaria de trabajo colectivo extendida en la región— para avanzar en la construcción. Sin embargo, la experiencia le dejó una enseñanza sobre sus límites: “Cuando convocás a veinte personas y solo vienen dos, entendés que hay que laburar de otra manera. Con eso aprendí a celebrar cada día”, en referencia a lo que pudiera lograr en la jornada, independientemente de cuánto fuera, señaló. A mediados del proceso, durante un invierno que describió como duro, decidió pausar la obra durante cuatro meses y alquilar una cabaña vecina para preservar su salud mental y evitar el agotamiento. Retomó los trabajos en la primavera.

Pared de adobe con botellas de vidrio incrustadas en abanico, junto a ventanas rectangulares y una mesada de cocina con pileta
Los muros de barro incorporan doce parabrisas de autos usados y botellas de vidrio para el paso de la luz natural (Yt: @ Crónicas del Cambio)

Cómo decidió mudarse a la sierra

El punto de inflexión en la historia de Di Pascuales se remonta a sus 22 años, cuando interrumpió sus estudios universitarios en Rosario, Santa Fe, y comenzó a explorar alternativas a la vida urbana. Una temporada en Uruguay, donde llegó a vivir sin agua corriente ni electricidad, fue el primer ensayo de lo que vendría. “Ahí decidí que mi vida era en ritmo con la naturaleza. La ciudad me agobió, no era donde quería vivir”, declaró.

Después de ese período, recorrió la Patagonia en motorhome junto a su hijo. Esa experiencia de vida itinerante consolidó su convicción de que necesitaba un espacio propio, pero pequeño y funcional: “Solo necesitaba un lugar para comer, dormir, un baño y tener algo acogedor”, describió. Hace cinco años se instaló de manera definitiva en Traslasierra. Hace tres comenzó la construcción de su vivienda.

Hoy, Di Pascuales trabaja como pintora e instructora de Biodanza. Desde su casa en el monte, promueve la reducción de las exigencias autoimpuestas, la soltura de los mandatos externos y la recuperación de la libertad creativa a través del contacto directo con la tierra.

Una mujer de pie junto a un colchón en el suelo dentro de una habitación de paredes blancas y ventanas de madera
La distribución interior de la casa incluye un dormitorio elevado, una cama móvil guardada bajo el piso y un biodigestor casero (Yt: @ Crónicas del Cambio)

El mensaje de Mariana

Di Pascuales no presenta su experiencia como un modelo universal, sino como el resultado de un proceso personal que considera transferible en su espíritu, aunque no necesariamente en sus formas. “Soy una apasionada de la vida. Siento que si hay algo que me llama, que me atrae, que voy”, describió.

Sobre el peso de las decisiones cotidianas y la autonomía, reflexionó: “El tema es que podamos recuperar el poder en nosotros, porque si no, siempre hay alguien diciendo qué es lo que tengo que hacer.” Y agregó: “Creo que lo importante es poder escucharnos a nosotras mismas, a nosotros mismos y validar lo que estamos sintiendo. Venimos a eso, a crecer y a ser, a hacer lo que somos, no a hacer lo que nos dijeron.

Sobre la construcción de la casa, resaltó que el proceso le exigió aprender a poner límites al propio esfuerzo: “Yo no quiero que esta casita nazca desde el sacrificio... realmente creo que las cosas no se consiguen así”, dijo. Actualmente vive en la vivienda junto a León, en la cima de la colina que eligió como base hace cinco años.

Temas Relacionados

Historias de vidaCórdobaCasa sustentableReciclajeNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cumplió condena por homicidio culposo, la designaron docente de una escuela de Palermo y ahora la investigan por grabar a sus alumnos

Una maestra de sexto grado fue separada del cargo luego de que los padres de los chicos advirtieran conductas extrañas. Años atrás había sido condenada por la muerte de su propia hija recién nacida

Cumplió condena por homicidio culposo, la designaron docente de una escuela de Palermo y ahora la investigan por grabar a sus alumnos

Denunciaron por violación a Joaquín Levinton: la víctima ya lo había acusado hace tres años

La causa contra el cantante de Turf tramita en el Juzgado N°50 a cargo del juez Carlos Bruniard. Los detalles de la acusación en su contra

Denunciaron por violación a Joaquín Levinton: la víctima ya lo había acusado hace tres años

Santa Cruz: la Justicia restringió el funcionamiento de un centro de acopio en El Chaltén por la presunta contaminación de un río

La Justicia Federal ordenó al municipio de El Chaltén limitar las actividades en un centro de acopio de residuos, luego de que se detectaran sustancias contaminantes a pocos metros del río Fitz Roy

Santa Cruz: la Justicia restringió el funcionamiento de un centro de acopio en El Chaltén por la presunta contaminación de un río

“Vas a empezar a usar dentadura postiza”: el audio de la amenaza que recibió Fernando Burlando de un seguidor de “Pity” Álvarez

Infobae accedió al mensaje de 45 segundos que llegó al estudio del abogado, querellante en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz. La Fiscalía ya ordenó medidas para identificar al autor

“Vas a empezar a usar dentadura postiza”: el audio de la amenaza que recibió Fernando Burlando de un seguidor de “Pity” Álvarez

Bienes gananciales y separación de bienes: qué cambia para las parejas que se casan

El Código Civil y Comercial permite elegir entre dos regímenes patrimoniales y también modificar la opción durante el matrimonio: qué pasa con los bienes adquiridos, las herencias y las deudas

Bienes gananciales y separación de bienes: qué cambia para las parejas que se casan

DEPORTES

Novak Djokovic volvió a ganar un partido luego de tres meses, pero dejó otra imagen preocupante tras sus recientes problemas de salud

Novak Djokovic volvió a ganar un partido luego de tres meses, pero dejó otra imagen preocupante tras sus recientes problemas de salud

Un futbolista brasileño recomendó un libro en sus redes sociales y lo convirtió en el más vendido del país: “No lo creí al principio”

Crisis en Racing: Marcos Rojo faltó a la práctica en medio de rumores de un cruce con Diego Milito por su posible salida a Estudiantes

Debió abandonar por un choque, insultó al piloto que lo dejó fuera de carrera en la final del TC Pick Up y recibió una multa millonaria

Contundente comunicado de Pep Guardiola tras el histórico fallo que pone en riesgo el futuro del Manchester City

TELESHOW

La palabra de Joaquín Levinton luego de ser denunciado por abuso sexual agravado

La palabra de Joaquín Levinton luego de ser denunciado por abuso sexual agravado

Nicolás Cabré festejó su logro deportivo con una recorrida por París: en bicicleta y a pie con Rocío Pardo y Rufina

Tiago PZK dio su primera nota junto a La Joaqui y cruzó a Luck Ra por sus dichos: “No era mi amigo”

El mensaje público de Maxi Ghione horas antes de ser detenido: “Hijo, se vienen tiempos difíciles”

Clara Darín abrió su álbum íntimo: las imágenes más tiernas con Dante, el hijo del Chino y Úrsula Corberó

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos revoca visas y bloquea nuevas solicitudes a ciudadanos de cuatro países de Sudamérica: quiénes están afectados

Estados Unidos revoca visas y bloquea nuevas solicitudes a ciudadanos de cuatro países de Sudamérica: quiénes están afectados

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana respalda visita de fiscales de Estados Unidos contra el crimen organizado

De fiscalizar fondos públicos a ser investigado por peculado: nuevo arresto en Panamá

Bahía de Jiquilisco logra una distinción continental que la posiciona como referente de conservación en Centroamérica

Moby Dick tenía razón: los cachalotes usan su cabeza como ariete y ahora hay pruebas