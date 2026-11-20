El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 dará a conocer este viernes el veredicto contra “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano. Las partes fueron citadas para las 10.30 y está previsto que la audiencia comience a las 11 con las réplicas. La decisión de los jueces se conocería alrededor de las 15.
El fiscal Sandro Abraldes solicitó una condena de 18 años y seis meses de prisión y pidió que el músico sea detenido una vez que finalice su internación psiquiátrica. Por su parte, la querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, reclamó 11 años y dos meses, con la posibilidad de que cumpla la pena bajo arresto domiciliario y con salidas laborales. La defensa, a cargo de Javier Baños y Sebastián Queijeiro, pidió la absolución la absolución por legítima defensa y, de manera subsidiaria, una condena por exceso en la legítima defensa.
Segú supo Infobae, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no estará presente en la sala, aunque resta saber si se conectará de manera virtual desde Solar Colonial, la clínica psiquiátrica de Castelar donde permanece internado involuntariamente desde el 2 de octubre, para dar sus últimas palabras.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán más adelante.
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ARTÍCULO DE INFOBAE
Llegó la hora del veredicto para “Pity” Álvarez, ocho años después del crimen de Cristian Díaz: cuáles son los escenarios posibles
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 dará a conocer este viernes su decisión. El músico, que lleva 49 días internado en una clínica psiquiátrica, no estará presente en la sala. Las penas que pidieron las partes y las expectativas de su defensa
“Lo maté porque era entre él y yo. Cualquier animal hubiera hecho lo mismo”. Con esas palabras, “Pity” Álvarez reconoció haber asesinado a Cristian Maximiliano Díaz, horas después del crimen ocurrido el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano. Este viernes, ocho años, cuatro meses y ocho días después, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 decidirá si condena o absuelve al músico por el homicidio de “El Gringo”.
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Investigan quién le dio cocaína a “Pity” Álvarez el día que declaró en el juicio: el dato que reveló el tribunal
La Fiscalía busca establecer quién le suministró la droga al músico durante su salida de una clínica psiquiátrica para declarar por el crimen de Cristian Díaz. El TOC N° 29 informó cómo fueron sus movimientos dentro del edificio judicial y quiénes estuvieron con él. Las medidas que ordenaron los investigadores
“Me dieron dos bolsas, una la tomé allá y otra la traje para acá”. Esa fue la explicación que dio “Pity” Álvarez cuando el personal de la clínica psiquiátrica donde permanece internado lo sorprendió intentando aspirar un polvo blanco que llevaba en un envoltorio, después de declarar en el juicio por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz. Tras ser consultado, el músico reconoció que se trataba de cocaína, pero se negó a identificar a quien se la había entregado. “Secreto de adicto”, sostuvo.