A lo largo del debate, el cantante se quedó dormido en varias audiencias (Foto/RsFotos)

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 dará a conocer este viernes el veredicto contra “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano. Las partes fueron citadas para las 10.30 y está previsto que la audiencia comience a las 11 con las réplicas. La decisión de los jueces se conocería alrededor de las 15.

El fiscal Sandro Abraldes solicitó una condena de 18 años y seis meses de prisión y pidió que el músico sea detenido una vez que finalice su internación psiquiátrica. Por su parte, la querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, reclamó 11 años y dos meses, con la posibilidad de que cumpla la pena bajo arresto domiciliario y con salidas laborales. La defensa, a cargo de Javier Baños y Sebastián Queijeiro, pidió la absolución la absolución por legítima defensa y, de manera subsidiaria, una condena por exceso en la legítima defensa.

Segú supo Infobae, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no estará presente en la sala, aunque resta saber si se conectará de manera virtual desde Solar Colonial, la clínica psiquiátrica de Castelar donde permanece internado involuntariamente desde el 2 de octubre, para dar sus últimas palabras.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán más adelante.