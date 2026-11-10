Dejó Buenos Aires en 2012 y construyó una casa de adobe en un pueblo de Córdoba: “Levanté todo sola”

Rocío de las Rosas llegó a Achiras Arriba en 2012 y comenzó la edificación de su vivienda tras instalarse en una carpa (Captura de video: YouTube/@CrónicasdelCambio-DMR)

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En 2012, Rocío de las Rosas llegó desde Buenos Aires a Achiras Arriba, cerca de San Javier, en Traslasierra, con una de sus hijas y sin una vivienda terminada.

Instaló una carpa bajo un árbol y, con el paso de los años, construyó una casa con piedra, barro, madera y materiales reutilizados. “Yo levanté esta casa sola; yo puse todo el pulso”, afirmó en una entrevista con el canal de YouTube Crónicas del Cambio.

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La mujer, que nació en Villa Pueyrredón y vivió también en Villa Devoto y Villa del Parque, relató que había trabajado en el centro porteño antes de mudarse a Córdoba. A los pocos años de instalarse en las sierras, atravesó una separación y quedó a cargo de sus dos hijas.

La mujer dejó su empleo en el centro de Buenos Aires con el fin de buscar otra forma de vida en Traslasierra (Captura de video: YouTube/@CrónicasdelCambio-DMR)

La construcción avanzó por etapas y sin un presupuesto fijo. Rocío explicó que comenzó con un pico y una pala, y que aprovechó la piedra, la arena, la tierra y la paja disponibles en el terreno. También recibió ayuda de amigos y vecinos para algunas tareas.

La historia de Rocío

Rocío llegó al valle de Traslasierra cuando buscaba otra forma de vida. “Sentía que mi vida no podía reducirse a trabajar únicamente para cubrir los gastos. La vida no puede ser eso jamás”, recordó sobre su etapa en Buenos Aires, donde encadenaba trabajos para pagar alquiler y servicios.

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Su primer espacio habitable tuvo siete metros cuadrados. Lo construyó con jarilla de la zona, un entramado y barro. Allí ubicó las camas, los cajones para guardar objetos y una cocina económica. Más tarde levantó una ampliación y continuó con el resto de la casa.

La familia residió durante sus primeros cuatro años en el lugar sin conexión a la red eléctrica (Captura de video: YouTube/@CrónicasdelCambio-DMR)

Durante los primeros años, vivió sin conexión a la red eléctrica. “Los primeros cuatro años sin luz”, contó. En ese período, la vivienda se convirtió en el lugar donde crió a sus hijas y organizó una vida con menos recursos materiales.

Sostuvo que el proceso le permitió aprender tareas que antes consideraba ajenas. Hizo paredes, parte de la instalación de agua y trasladó materiales por el terreno. También reconoció el aporte de otras personas: “Si no hubiese sido por la red comunitaria, yo no hago todo eso”.

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Cómo es la casa que construyó en Córdoba

La vivienda reúne distintas técnicas de construcción con barro, además de sectores de piedra, madera, hierro y elementos recuperados. Rocío explicó que utilizó piedra en partes de la estructura y que las paredes contienen distintos materiales y soluciones aplicadas durante cada etapa de la obra.

Uno de los espacios tiene un techo autoportante o recíproco, una estructura de madera que no requiere una columna central. La casa también cuenta con una salamandra para calefaccionar, aberturas de aluminio en algunos sectores y detalles hechos con hierro.

La red de apoyo comunitario de amigos y vecinos aportó colaboración en distintas etapas del trabajo físico (Captura de video: YouTube/@CrónicasdelCambio-DMR)

En el exterior, construyó una huerta, que llegó a tener forma de corazón, instaló riego por goteo y plantó árboles frutales, entre ellos un palto, una higuera, un nogal y pomelos. También armó una pequeña pileta y una casita en un árbol.

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La vivienda no está completamente terminada. Señaló que todavía restan revoques exteriores y otros trabajos de terminación. “Hay algunas cositas, unas cenefas”, comentó al mostrar las paredes.

Actualmente, la casa está alquilada y Rocío vive en Villa de las Rosas, en otra vivienda. Aun así, mantiene el vínculo con el terreno y con la construcción que levantó durante más de una década.

Así es la rutina de Rocío y sus hijas en la casa que ella construyó

La casa fue durante años el centro de la vida cotidiana de Rocío y sus dos hijas. Allí atravesaron los primeros años sin electricidad, organizaron los espacios reducidos y compartieron el trabajo en la huerta y el cuidado de los árboles.

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Rocío de las Rosas alquiló la propiedad y actualmente brinda asesorías para personas que buscan construir sus casas (Captura de video: YouTube/@CrónicasdelCambio-DMR)

Rocío relató que su objetivo no era solo tener una vivienda. “Yo pensaba que mi sueño era la casa pero en realidad quería darles a mis hijas una forma distinta de transitar sus primeros años de vida”, afirmó.

Con el tiempo, el lugar también funcionó como punto de encuentro para otras familias de la zona. La entrevistada contó que el entorno fue adquiriendo dinámica de vecindario y que esa red de apoyo comunitario le dio contención cuando vivía sola con las niñas.

Hoy, sus hijas ya crecieron y Rocío desarrolla asesorías para personas interesadas en construir sus viviendas o avanzar en proyectos habitacionales. “Si hay personas que quieren tener su casa y creen que no tienen recursos, ahí es donde más me prendo fuego”, señaló.

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