Maltrato animal en Entre Ríos: mataron a golpes a ciervos y jabalíes que escapaban de la creciente del Paraná

Los animales cruzaron el río Paraná a nado desde las islas inundadas, en busca de tierra firme en la ribera de Santa Elena, departamento La Paz

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En la costa del río Paraná a la altura de la localidad de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos, un grupo de personas mató a golpes a ciervos y jabalíes que cruzaban el río a nado para escapar de la creciente que avanzaba desde las islas. Los hechos quedaron registrados en videos que circularon en redes sociales y que mostraron, con detalle, lo que ocurrió en ese tramo de ribera.

Las imágenes, difundidas por el medio regional La Departamental Noticias, muestran a varias personas que esperaban en la orilla —algunas desde la costa, otras a bordo de canoas— y que atacaron con palos y otros elementos contundentes a los animales que llegaban con dificultades tras cruzar el curso de agua. Los episodios se produjeron este pasado lunes en un sector comprendido entre el balneario municipal y la sala de bombeo de agua de la localidad.

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Los animales habían abandonado las islas a causa del avance del agua y buscaban tierra firme. En uno de los registros se observa una camioneta con dos ciervos faenados en su caja de carga, mientras otros permanecían tendidos en el suelo. En otro tramo de los videos también apareció un carpincho faenado en el lugar. Los materiales audiovisuales documentaron distintos momentos del ataque, desde la llegada de los ejemplares a la orilla hasta su muerte.

La creciente del Paraná viene registrando un avance sostenido en toda la región. Según datos de la Prefectura Naval Argentina (PNA), el río marcó 5,49 metros en la capital entrerriana durante la mañana del 12 de noviembre, por encima del umbral de evacuación fijado en cinco metros para esa ciudad. En las últimas 24 horas previas a esa medición, la altura había subido 17 centímetros. El Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió que el río continuará en ascenso durante los próximos días, aunque con una desaceleración progresiva.

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Algunas personas aguardaban en la orilla y otras a bordo de canoas con palos y elementos contundentes cuando los animales llegaban con dificultades tras cruzar el curso de agua

En La Paz, departamento al que pertenece Santa Elena, el río alcanzó los 6,38 metros el mismo día, aunque ese valor se mantuvo por debajo de los niveles de alerta y evacuación, fijados en 6,90 y 7,25 metros, respectivamente. Es en ese marco —con islas cubierta por el agua y animales que no encuentran refugio en su hábitat habitual— que los ciervos y jabalíes cruzaron el Paraná en busca de tierra seca.

Tras la difusión del material, la Brigada de Delitos Rurales confirmó a Elonce que tomó conocimiento de los hechos a través de los videos. “Se tomó conocimiento del video y tenemos una recorrida preventiva por zona de Costanera”, indicaron desde la fuerza. También precisaron que en el sector funciona un destacamento de la Prefectura Naval Argentina, organismo que mantiene presencia en el tramo ribereño donde ocurrieron los ataques.

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Hasta el momento de la publicación de esta nota, la fuerza no informó sobre detenciones ni sobre la apertura de una causa judicial vinculada a los hechos registrados en los videos.

La creciente del Paraná no solo afectó a Entre Ríos. En Santa Fe, el avance del agua sobre la Vuelta del Paraguayo interrumpió el acceso al barrio y comenzó a ingresar a patios y viviendas. Las autoridades trasladaron a 49 familias como parte de los operativos de evacuación. Los barrios costeros también sintieron el avance en Paraná, donde vecinos de Bajada Grande debieron moverse en canoa dentro de su propio barrio, con agua que alcanzó aproximadamente un metro de profundidad en algunos tramos.

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