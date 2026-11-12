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Del blooper de Donnarumma que le regaló el gol a Francia a la noche histórica de Kane en Inglaterra: las perlitas de la Nations League

El arquero italiano protagonizó un error insólito en San Siro, mientras el delantero inglés alcanzó las 126 presencias y superó el registro histórico de Peter Shilton

Gianluigi Donnarumma con guantes de portero alzados en el campo de juego y un círculo con Harry Kane levantando el brazo.
El guardameta italiano Gianluigi Donnarumma saluda con las manos en alto junto a una imagen circular del delantero inglés Harry Kane (Lee Smith y Claudia Greco - REUTERS)
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Gianluigi Donnarumma protagonizó un error insólito que le costó el primer gol a Italia frente a Francia, mientras Harry Kane se convirtió en el futbolista inglés con más presencias de todos los tiempos en la jornada de este jueves de la UEFA Nations League. La quinta fecha del certamen dejó además triunfos de Bélgica, España e Inglaterra, entre otros resultados.

El arquero italiano regaló el 1-0 a los franceses en San Siro

El partido entre Italia y Francia, disputado en San Siro por el grupo A de la Nations League, comenzó con un insólito error del arquero y capitán de la Azzurra. A los 10 minutos, con el equipo de Didier Deschamps ya instalado en el campo rival, Donnarumma intentó jugar con los pies desde su propia área y buscó un pase corto hacia el mediocampo. La pelota quedó cerca de Michael Olise, quien interceptó el envío, avanzó sin oposición ante una defensa italiana desacomodada y definió de derecha para el 1-0.

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El guardameta del Manchester City, que un minuto antes había tapado un remate de Adrien Rabiot, quedó mal parado en la salida: su despeje erróneo terminó convertido en asistencia para el delantero del Bayern Múnich. Italia reaccionó y empató a los 26 minutos con un cabezazo de Francesco Pio Esposito tras un centro de Niccolò Cambiaghi. El propio Esposito volvió a marcar a los 63 y luego anotó de penal a los 75, para sellar una remontada que terminó 3-1 a favor de los locales.

El resultado dejó a Italia como líder del grupo A, a falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos. El primer cruce entre ambas selecciones fue el 2 de octubre con un empate 1-1 en Francia, también con gol de Olise.

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Kane superó el récord histórico de Peter Shilton

El delantero Harry Kane recibe un homenaje en el estadio de Wembley antes del encuentro ante Croacia por la Nations League. El príncipe Guillermo le hace entrega de una camiseta enmarcada en reconocimiento a sus 126 partidos con el combinado nacional

En Wembley, Harry Kane disputó su presencia número 126 con la camiseta de Inglaterra y se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de la selección, por encima de las 125 que Peter Shilton acumuló entre 1970 y 1990 como arquero. El delantero del Bayern Múnich, de 33 años, había igualado la marca el 6 de octubre pasado, cuando anotó dos goles en la victoria por 3-0 ante la República Checa.

El capitán inglés llegó al encuentro ante Croacia como flamante ganador del Balón de Oro, distinción que recibió menos de tres semanas atrás y que lo convirtió en el primer futbolista inglés en obtenerla en 25 años. “No se trata de mí, se trata del equipo”, declaró Kane sobre su récord de presencias, en palabras recogidas por la BBC. El delantero aprovechó la ocasión para presentarle el trofeo del Balón de Oro a su público, que devolvió el gesto con una bandera gigante con su figura.

Kane acumula 92 goles en 126 presencias con la camiseta inglesa, con 99 encuentros como capitán, otro registro histórico que superó durante este año calendario, por encima de la marca que compartían Bobby Moore y Billy Wright con 90 partidos como capitán.

Con Kane en cancha, Inglaterra se impuso 2-1 a Croacia en Wembley, con goles de Morgan Rogers a los 24 minutos y de Kane de penal a los 64. Luka Sučić había descontado para los croatas a los 59. El triunfo, sumado a la goleada 7-0 que Inglaterra le había infligido a Croacia el mes pasado en Rijeka, encaminó la clasificación del equipo de Tuchel a los cuartos de final de la Nations League, antes de cerrar la fase de grupos el domingo frente a España, vigente campeona del Mundial.

Los demás resultados de la quinta fecha

España venció 2-0 a la República Checa, con un gol de penal de Pablo Barrios Baena a los 39 minutos y otro de Jesús Pubill en el cierre del partido.

Bélgica derrotó 2-1 a Turquía, con tantos de Kevin De Bruyne y Charles De Ketelaere, tras la apertura del marcador de Arda Güler.

En el resto de la jornada

San Marino 0-2 Bielorrusia

Albania 2-0 Finlandia

Montenegro 2-1 Letonia

Armenia 1-1 Chipre

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