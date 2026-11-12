Economía

Inflación de octubre: cuáles son los alimentos que saltaron más de 20% en el mes y duplicaron su precio en el último año

El rubro registró un aumento del 2% el mes pasado, pero algunos productos rompieron los esquemas y presentaron variaciones mucho más marcadas. En contraste, nueve alimentos bajaron de valor

Las frutas y verduras ocuparon ambos extremos del ranking de aumentos de octubre. (Reuters)
Las frutas y verduras ocuparon ambos extremos del ranking de aumentos de octubre. (Reuters)
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Los precios de los alimentos no se mueven al mismo ritmo ni por las mismas razones. Mientras algunos productos de la canasta cambian de valor de a poco, otros registran saltos bruscos en cuestión de semanas, y lo que ocurre en un mes no siempre se corresponde con lo que pasó a lo largo de un año. Un repaso por los precios relevados por el Indec permite distinguir qué hay detrás de cada movimiento y qué productos fueron protagonistas en el IPC de octubre.

Según datos publicados por el Indec, cinco productos aumentaron más de 20% en octubre en comparación con septiembre, y los cinco pertenecen al rubro frutas y verduras: zapallo anco, cebolla, papa, limón y batata. Ningún otro alimento de la lista llegó a 5% de suba mensual.

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Que sean todos productos frescos no es casual. Los precios de las frutas y las verduras dependen mayormente de factores estacionales, como el clima, el momento de cosecha y la oferta que llega a los mercados, por lo que es habitual ver cambios fuertes, tanto al alza como a la baja, en períodos cortos. Esa volatilidad explica por qué, en el mismo mes en que otros productos de la canasta subieron muy poco o incluso bajaron de valor, algunas verduras se encarecieron más de una quinta parte.

Los precios relevados por el Indec en el Gran Buenos Aires muestran que el comportamiento de las verduras contrastó en octubre con el del resto de los alimentos, que tuvieron variaciones mensuales moderadas. De hecho, la lista incluye además nueve productos que bajaron de precio en el mes, entre ellos otras frutas y verduras.

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El zapallo anco, a la cabeza

En la medición de la inflación de octubre, el rubro de “alimentos y bebidas no alcohólicas” aumentó 2%, un valor que quedó 0,2 puntos por debajo de la inflación general. Sin embargo, algunos productos superaron ampliamente a la inflación general.

El de mayor suba en octubre fue el zapallo anco, que registró la suba mensual de 58,2 por ciento. El kilo pasó de $2.816,26 en septiembre a $4.454,89 en octubre, un aumento de más de $1.600 en un solo mes. La cebolla, con 25,2% de suba, y la papa, con 24,4%, completan el podio. El kilo de cebolla pasó de $2.696,23 a $3.375,94 y el de papa, de $2.201,11 a $2.737,14.

El limón y la batata, ambos con 21,6% de incremento mensual, cierran el grupo de productos con subas por arriba del 20 por ciento. El kilo de limón pasó de $1.501,99 a $1.826,57 y el de batata, de $2.527,10 a $3.072,60.

Fuera de las verduras, los mayores aumentos mensuales no superaron el 5%. Los encabezó el café molido, con 4,9% de incremento, seguido por el arroz blanco simple (4,8%), los huevos de gallina (4,6%) y la leche en polvo entera (4,5 por ciento). El pan de mesa completa el top 10 de aumentos, con un alza del 4,1 por ciento.

En las carnes vacunas, el cuadril quedó sin cambios, mientras que el asado y la carne picada común aumentaron 0,7% y 0,6%, respectivamente.

Qué alimentos duplicaron su precio en un año

La comparación de octubre de 2026 con igual mes de 2025 muestra un panorama distinto. Entre todos los alimentos relevados, cuatro duplicaron o más su precio en el último año, y los cuatro son verduras.

Una vez más, el gran protagonista es el zapallo anco, que tuvo el mayor incremento interanual: 349,4%, según el Indec. En detalle, el kilo costaba $991,28 en octubre de 2025 y hoy cuesta $4.454,89, es decir, más de cuatro veces y media su valor. La cebolla subió 266% (de $922,48 a $3.375,94) y la papa, 230,2% (saltó de $829,02 a $2.737,14), por lo que ambas más que triplicaron su precio. La batata, con un alza de 105%, pasó de $1.498,72 a $3.072,60 y duplicó su valor.

Vista frontal de una góndola de congelados en supermercado con cajas de pizzas, hamburguesas y bolsas de nuggets, algunas con etiquetas de precio y ofertas.
Fuera de las frutas y verduras, la suba más marcada en el último año fue de las hamburguesas congeladas, con un 52,3% de aumento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuera de las verduras, ningún alimento llegó a duplicar su precio. Los mayores aumentos interanuales se dieron en las hamburguesas congeladas (52,3% de aumento), la carne picada común (47,2%), el cuadril (45,0%) y el asado (44,0%). Entre los que menos subieron en el año figuran los huevos de gallina (1,8%) y el pan de mesa (3,0%).

Los que bajaron de precio

Nueve alimentos registraron bajas de precios en el mes. La mayor fue la del tomate redondo, con una caída de 11%: el kilo pasó de $4.038,58 a $3.594,70, por lo que se deben gastar $443,88 menos que en septiembre para comprar un kilo de ese producto. Le siguieron la banana (baja de 8,4%), la lechuga (-3,7%) y la naranja (-3,6%), otra vez productos frescos y de comportamiento estacional.

El pollo entero retrocedió 1,1%, mientras que la paleta bajó de precio un 0,7%. Por su parte, la nalga y las galletitas dulces envasadas sin relleno redujeron su valor un 0,4% y el jamón cocido un 0,3 por ciento.

En la comparación con octubre de 2025, solo dos productos cuestan menos que hace un año: el limón y la banana. El primero, pese a ser uno de los cincos productos con variaciones al alza por encima del 20% en octubre, es el que más bajó en los últimos doce meses (23,1% de baja). La banana, en cambio, se mantuvo prácticamente estable (0,4% de caída de precio).

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