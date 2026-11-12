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El coqueteo de Moria Casán y Toto Kirzner al aire que terminó con una respuesta sorpresiva: “Jamás... por ahora”

Una pregunta de la conductora que la involucraba dejó abierta una puerta para que el hijo de Adrián Suar y Araceli González aceptara una posibilidad impensada

Durante la emisión del programa de televisión La Mañana con Moria, la conductora Moria Casán comparte una dinámica de preguntas con el actor Toto Kirzner. En el segmento titulado Yo Nunca, el invitado responde a las consignas sosteniendo un cartel alusivo mientras ambos dialogan en el estudio.
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El intercambio entre Moria Casán y Toto Kirzner durante “La mañana de Moria”, el programa que conduce la diva en La One, dejó un momento de humor al aire. La conductora llevó la conversación hacia los vínculos sentimentales y le preguntó al actor si tendría un romance con alguien de una edad mucho mayor a la suya. La respuesta de Kirzner sostuvo el juego y desató las risas en el estudio.

“Yo nunca tuve un romance con alguien mucho mayor que yo”, afirmó Casán en medio de la charla. Kirzner quiso saber qué consideraba “mucho mayor” y la conductora respondió sin vueltas: “Por ejemplo, conmigo”.

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El hijo mayor de Adrián Suar y Araceli González contestó que nunca había estado en una situación de esas características. Sin embargo, la conversación avanzó cuando Moria fue directa y le consultó si le gustaría tener una relación con una mujer mayor.

“Por supuesto que sí”, respondió Toto Kirzner. Luego intentó marcar distancia entre la hipótesis planteada por la conductora y su situación personal, aunque dejó una frase que mantuvo el tono del intercambio. “Pero no, pero no, pero no, jamás. Jamás. Por ahora”, dijo.

Plano dividido de Moria Casán con camisa blanca y Toto Kirzner con una prenda beige, delante de un fondo con globos púrpuras.
Moria Casán y su coqueteo con Toto Kirzner

La respuesta de Toto Kirzner generó risas en el estudio

La última aclaración provocó la reacción inmediata de La One, quien se rio y completó el momento con una respuesta afectuosa. “No, bueno, mi amor adorado, que no, claro. Él no”, expresó la conductora.

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El ida y vuelta ocurrió en tono distendido y se sumó a las entrevistas y conversaciones que forman parte de la dinámica del ciclo. Casán suele llevar a sus invitados a terrenos personales, con preguntas directas y comentarios que combinan humor, ironía y referencias a sus experiencias dentro del espectáculo.

Kirzner, por su parte, se mostró cómodo con la propuesta y respondió sin esquivar las intervenciones de la conductora. El actor eligió acompañar el tono de Moria, aunque aclaró que nunca tuvo una relación con alguien considerablemente mayor que él.

El artista construyó una carrera en medios, actuación y conducción. Además de ser parte de una familia ligada desde hace décadas a la televisión argentina, desarrolló proyectos propios y compartió espacios de trabajo con figuras de una nueva generación de creadores y conductores.

Composición de dos fotos con Roberto Moldavsky sonriendo junto a una taza y Toto Kirzner hablando con globos morados al fondo.
Roberto Moldavsky y Toto Kirzner conducirá Todo sigue igual en los domingos de El Trece

El Trece confirmó Todo sigue igual con Toto Kirzner y Roberto Moldavsky

Toto Kirzner será parte de una de las nuevas apuestas de El Trece para los domingos. El actor y conductor compartirá “Todo sigue igual” con el comediante Roberto Moldavsky, en un ciclo previsto para el último trimestre del año.

Aunque el canal todavía no difundió promociones en pantalla ni precisó la fecha de estreno, el programa ya está confirmado para su grilla. La intención es que llegue a los domingos de noviembre, dentro de los lanzamientos preparados por la señal para esa etapa del año.

La dupla llama la atención porque Kirzner y Moldavsky no habían trabajado juntos formalmente. Sin embargo, en los ensayos habrían encontrado una dinámica basada en la improvisación y el humor, dos recursos que tendrán un lugar central en la propuesta.

Toto Kirzner sí tiene un antecedente laboral con el entorno del comediante. Durante tres años compartió “Sería increíble”, el ciclo matutino de Olga, con Eial Moldavsky, hijo de Roberto. Eial se desvinculó del programa el año pasado.

La llegada de “Todo sigue igual” marcará una nueva experiencia de Kirzner en la televisión abierta y su primera sociedad laboral con Roberto Moldavsky.

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