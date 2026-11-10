Sociedad

El divertido gesto del papa León XIV hacia los fieles que se acercaron a saludarlo anoche a la Nunciatura

Tras una jornada de actividades en Buenos Aires, el Sumo Pontífice saludó a quienes lo esperaban y despertó las risas entre los presentes

El gesto del Papa anoche en la Nunciatura
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Después de una jornada que comenzó temprano y reunió actividades religiosas, institucionales y multitudinarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el papa León XIV salió por la noche a saludar a las personas que lo esperaban frente a la Nunciatura Apostólica. Antes de despedirse, hizo con las manos un gesto de dormir junto a su cara para pedirles, entre risas, que le permitieran retirarse a descansar.

El Pontífice se había asomado primero al balcón del edificio donde se hospeda durante su visita a la Argentina. La presencia de fieles en la calle y los pedidos para que volviera a aparecer hicieron que bajara luego a la vereda para acercarse al grupo. Allí repitió la seña, que también provocó la risa de uno de los custodios que estaba a su lado.

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“¡Gracias, Argentina!”, expresó León XIV al cierre del encuentro. El episodio ocurrió después de una agenda que se extendió durante más de diez horas y que incluyó una misa en Palermo, reuniones con referentes sociales, empresarios y sindicalistas, además de un acto interreligioso.

El gesto del Papa anoche en la Nunciatura
El Papa León XIV le indicó la hora de descanso a los fieles que fueron a saludarlo

La actividad oficial había empezado a las 9.15 con una visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad. En ese lugar, el Papa recorrió el predio, pronunció un discurso y mantuvo un encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, integrantes de su gabinete y el cantante Abel Pintos.

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A las 11.30, León XIV celebró la Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, tras recorrer parte de la avenida del Libertador a bordo del papamóvil. Por la tarde asistió a un diálogo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, y a un encuentro con representantes de distintas confesiones en el Palacio San Martín.

La jornada continuó con las vísperas junto al episcopado argentino y equipos sinodales diocesanos en la Catedral Metropolitana. Después compartió una cena con obispos en el Arzobispado de Buenos Aires y regresó a la Nunciatura, donde protagonizó el breve intercambio nocturno con los fieles.

Para hoy, la agenda de León XIV sigue en Córdoba, con una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Más tarde volverá a Buenos Aires para participar de una vigilia dedicada a los jóvenes.

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