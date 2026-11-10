El divertido gesto del papa León XIV hacia los fieles que se acercaron a saludarlo anoche a la Nunciatura

El gesto del Papa anoche en la Nunciatura

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Después de una jornada que comenzó temprano y reunió actividades religiosas, institucionales y multitudinarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el papa León XIV salió por la noche a saludar a las personas que lo esperaban frente a la Nunciatura Apostólica. Antes de despedirse, hizo con las manos un gesto de dormir junto a su cara para pedirles, entre risas, que le permitieran retirarse a descansar.

El Pontífice se había asomado primero al balcón del edificio donde se hospeda durante su visita a la Argentina. La presencia de fieles en la calle y los pedidos para que volviera a aparecer hicieron que bajara luego a la vereda para acercarse al grupo. Allí repitió la seña, que también provocó la risa de uno de los custodios que estaba a su lado.

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“¡Gracias, Argentina!”, expresó León XIV al cierre del encuentro. El episodio ocurrió después de una agenda que se extendió durante más de diez horas y que incluyó una misa en Palermo, reuniones con referentes sociales, empresarios y sindicalistas, además de un acto interreligioso.

El Papa León XIV le indicó la hora de descanso a los fieles que fueron a saludarlo

La actividad oficial había empezado a las 9.15 con una visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad. En ese lugar, el Papa recorrió el predio, pronunció un discurso y mantuvo un encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, integrantes de su gabinete y el cantante Abel Pintos.

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A las 11.30, León XIV celebró la Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, tras recorrer parte de la avenida del Libertador a bordo del papamóvil. Por la tarde asistió a un diálogo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, y a un encuentro con representantes de distintas confesiones en el Palacio San Martín.

La jornada continuó con las vísperas junto al episcopado argentino y equipos sinodales diocesanos en la Catedral Metropolitana. Después compartió una cena con obispos en el Arzobispado de Buenos Aires y regresó a la Nunciatura, donde protagonizó el breve intercambio nocturno con los fieles.

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Para hoy, la agenda de León XIV sigue en Córdoba, con una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Más tarde volverá a Buenos Aires para participar de una vigilia dedicada a los jóvenes.