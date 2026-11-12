Sociedad

Alerta en el Litoral por El Niño: el río Paraná sigue creciendo y el agua ya inundó algunas ciudades

La Prefectura Naval Argentina registró que el cuce alcanzó los 5,49 metros en Paraná, con una suba de 17 centímetros en apenas 24 horas. La advertencia de los vecinos que ya sufren los efectos de las inundaciones

El río Paraná subió 17 centímetros en 24 horas y dejó calles anegadas en la capital entrerriana, con vecinos que recurrieron a canoas para moverse por los sectores más afectados
El río Paraná subió 17 centímetros en 24 horas y dejó calles anegadas en la capital entrerriana, con vecinos que recurrieron a canoas para moverse por los sectores más afectados
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El río Paraná superó este jueves el nivel de evacuación en Paraná, capital de Entre Ríos, donde el agua avanzó sobre barrios costeros, instalaciones deportivas y calles que quedaron convertidas en canales, mientras que en Santa Fe la creciente cortó el acceso principal a una zona de la capital provincial y obligó a evacuar a 49 familias.

Según los registros de la Prefectura Naval Argentina, el río marcó 5,49 metros durante la mañana del 12 de noviembre, por encima del umbral de evacuación fijado en cinco metros para la capital entrerriana. En las últimas 24 horas, la altura subió 17 centímetros.

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Uno de los sectores más golpeados en Paraná es Bajada Grande, donde el avance del agua cubrió calles y propiedades. En algunos tramos de cortada T, la profundidad alcanzó aproximadamente un metro, lo que llevó a varios vecinos a moverse en canoa para salir de sus viviendas. Otros optaron por trasladarse a casas de familiares ubicadas en zonas más elevadas, aunque una parte de los residentes decidió quedarse para cuidar sus pertenencias y animales. Entre ellos, un vecino que lleva 17 años en el lugar permanece junto a otras dos personas en la planta alta de su hogar, con unos 40 centímetros de agua cubriendo la planta baja.

Quienes permanecen en la zona también manifestaron preocupación por las embarcaciones que circulan cerca de las viviendas. Las olas generadas por lanchas que navegan a velocidades elevadas pueden agravar los daños, afectar las defensas improvisadas y provocar el ingreso de más agua a las propiedades, por lo que los residentes reclamaron mayor precaución a quienes transitan por los cursos de agua próximos.

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Vecinos de Santa Fe advirtieron que el agua cubrió sus patios en tres días, un plazo menor al que tardó durante la crecida de 2023, y comenzaron a elevar cañerías y cables eléctricos por sus propios medios
Vecinos de Santa Fe advirtieron que el agua cubrió sus patios en tres días, un plazo menor al que tardó durante la crecida de 2023, y comenzaron a elevar cañerías y cables eléctricos por sus propios medios

La creciente no respetó instalaciones deportivas ni recreativas. Según informó el medio regional El Litoral, en la sede Playa del Club Atlético Estudiantes (CAE), el agua cubrió buena parte del predio: la pileta quedó completamente tapada por el río, mientras que quinchos, asadores y espacios de circulación también resultaron afectados. En el restaurante del club, el nivel trepó a unos 50 centímetros. Los trabajadores deben usar botas para realizar sus tareas y, en algunos sectores, recurren a canoas para desplazarse dentro de las instalaciones. También cerraron temporalmente un bar de playa del Balneario Municipal y el comedor del Paraná Rowing Club.

Ante el escenario, las autoridades marítimas emitieron recomendaciones para quienes efectúan actividades náuticas. Entre ellas, reducir la velocidad de las embarcaciones para evitar oleaje cerca de viviendas y zonas habitadas, navegar únicamente por cursos conocidos, evitar los desplazamientos nocturnos y mantener el chaleco salvavidas colocado en todo momento.

También se advirtió sobre la presencia de obstáculos sumergidos —árboles, raigones, tejidos, cercos y estructuras— y sobre acumulaciones de vegetación flotante. Ante señales náuticas desplazadas o situaciones de riesgo, se solicitó avisar al número 106 de Emergencias Náuticas o por VHF.

A unos cientos de kilómetros al norte, la situación en Santa Fe no es menos crítica. En la Vuelta del Paraguayo, el avance del agua sobre la calle principal —paralela al riacho Santa Fe— interrumpió el acceso al barrio y comenzó a ingresar a patios y viviendas. Las bolsas de arena que colocaron los vecinos no lograron contener el avance, mientras personal municipal trabajaba con maquinaria en el sector.

Las autoridades marítimas recomendaron reducir la velocidad de las embarcaciones cerca de zonas habitadas, ante el riesgo de que el oleaje agrave los daños en viviendas costeras ya afectadas por la creciente
Las autoridades marítimas recomendaron reducir la velocidad de las embarcaciones cerca de zonas habitadas, ante el riesgo de que el oleaje agrave los daños en viviendas costeras ya afectadas por la creciente

Lo que más inquieta a los residentes es la velocidad con la que crece el río. Un vecino del barrio lo describió con precisión al comparar la situación con la inundación de 2023: “La presión del agua es lo que más preocupa, la presión y la velocidad que va aumentando, y los metros en los que se va estirando también”, declaró en diálogo con Aire de Santa Fe. Según su relato, el agua cubrió su patio en apenas tres días, cuando en la crecida anterior había tardado casi el doble: “En tres días ha crecido, cubierto todo el patio, que esto en el 2023 te tardó cinco, cinco días prácticamente, seis días”, añadió.

Las evacuaciones en la Vuelta del Paraguayo comenzaron durante las primeras horas de la mañana y se concentraron principalmente en el sector más profundo del barrio. Según información oficial, 49 familias ya fueron evacuadas al momento del relevamiento. Mientras tanto, quienes permanecen en sus hogares comenzaron a elevar cañerías de agua y cables eléctricos por sus propios medios.

El mismo vecino advirtió además sobre la aparición de víboras que buscan refugio en los sectores más altos, y alertó sobre la calidad del agua: “Nosotros tenemos que empezar a buscar bidones para traer agua de otro lado porque esto, quiera o no, va a empezar a contaminar”, concluyó.

Con el nivel del Paraná por encima de la altura de evacuación en la capital entrerriana, instalaciones costeras afectadas a lo largo de la ribera y decenas de familias desplazadas en Santa Fe, la atención permanece puesta en el comportamiento del río durante los próximos días.

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