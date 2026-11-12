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Denisse González celebró su cumpleaños número 25 en medio de su complejo momento de salud

La exparticipante de Gran Hermano se encuentra atravesando sucesivas internaciones, sin embargo festejó en sus redes un nuevo año de vida

En medio de un cuadro de salud complejo, la exparticipante de Gran Hermano festejó un nuevo año de vida (Video: Instagram)
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Cinco internaciones en menos de un año no impidieron que Denisse González celebrara sus 25 años con una producción de fotos. La exparticipante de Gran Hermano compartió las imágenes en sus redes sociales y convirtió el cumpleaños en una declaración de fuerza frente al difícil 2026 que atraviesa.

El video que publicó mostró el proceso completo de la producción: comenzó con imágenes de González con el cabello rizado y parches bajo los ojos, en plena etapa de preparación, y cerró con el look final. El resultado fue un vestido celeste con corsé y tul del mismo tono, peinado con flequillo y ondas, una tiara con piedras celestes y dos globos dorados con el número 25.

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La propia González reaccionó en los comentarios con la frase 25 bitch, acompañada de emojis. El posteo convocó además una serie de saludos de personas cercanas: su novio, Bauti Mascia, dejó una combinación de emojis de corazones, coronas y una torta de cumpleaños, mientras que Barbie Pucheta escribió: “Preciosa!!!!! Feliz cumpleeeee”, seguido de corazones.

Entre los mensajes que recibió también se destacaron los de excompañeros del reality. Cata Gorostidi compartió una foto junto a la cumpleañera en sus historias de Instagram y le dedicó las siguientes palabras: “Feliz cumple a la persona más fuerte que conocí. Te amo”. Emma Vich, por su parte, publicó otra imagen junto a González con el texto “Feliz cumple” y un corazón blanco.

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Brazo con catéter intravenoso levantado en una habitación de hospital con una ventana, sillón, soporte de suero y texto superpuesto
Tan solo días atrás tuvo que ser internada por quinta vez en lo que va del año

La celebración se produjo en un contexto marcado por una serie de internaciones que se sucedieron a lo largo de 2026. La quinta de esas hospitalizaciones ocurrió apenas unos días antes de que González cumpliera 25 años.

Días antes del festejo, González había anunciado el alta de esa quinta internación con una parodia de “Superestrella”, el hit de la cantante española Aitana. La exparticipante de Gran Hermano reescribió la letra del tema para narrar, con ironía, su vínculo cotidiano con hospitales y plaquetas bajas: “Me ven entrando al hospital, ya se acostumbraron. Creo que mis plaquetitas se me están acabando”, cantó, y en el estribillo adaptó el diálogo con su médica: “La doc dice que pronto me da el alta, cuando tenga plaquetas”. El video superó los 30.000 “me gusta” en Instagram.

El posteo incluyó también un mensaje en el que González mezcló el alivio del alta con la incertidumbre del proceso: “Un poquito de humor nunca viene mal. Una vez más, de alta. Seguimos en la búsqueda del tratamiento indicado, pero mientras tanto, a seguir viviendo, disfrutando y poniéndole la mejor a la vida”. Mascia respondió con “Súperplaquetas” y “El hit del verano”, mientras que Daniela Celis escribió: “Te amo, Denu cantante”.

Una joven comparte en formato de video para redes sociales su estadía en un centro médico. En las imágenes se observa a la paciente recorriendo los pasillos con un micrófono, mostrando una vía intravenosa colocada en el brazo y una pulsera de identificación. Asimismo, posa junto a un soporte con bomba de infusión y utiliza el teléfono fijo desde la cama hospitalaria mientras canta acerca de su estancia y el nivel de sus plaquetas.

El cuadro que padece González es una púrpura trombocitopénica inmune, una enfermedad autoinmune en la que el organismo destruye las plaquetas al identificarlas como una amenaza. Todo comenzó el 31 de julio, cuando un control de rutina reveló apenas 3.000 plaquetas en sangre, muy por debajo del rango normal de entre 110.000 y 450.000 unidades. Desde entonces, las internaciones se sucedieron: la segunda llegó nueve días después del primer alta, cuando las plaquetas cayeron de 200.000 a 1.000 en cuatro días; la tercera, el 29 de septiembre, incluyó una punción de médula ósea; la cuarta, en octubre, llegó con menos palabras públicas. “4ta internación. Las plaquetas volvieron a bajar”, escribió en esa ocasión desde la cama del hospital.

Entre las hipótesis que el equipo médico continúa evaluando figuran una reacción a medicamentos, una infección, el lupus u otro proceso autoinmune sin origen identificable. “Todavía no sé por qué me enfermé y es muy probable que nunca lo sepa”, admitió González, que de todas formas eligió festejar sus 25 años con un vestido celeste y una canción.

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