La Liga de Naciones de Concacaf reanuda su calendario con 32 partidos decisivos

La Liga de Naciones Concacaf reanuda su calendario con 32 partidos clasificatorios para la Copa Oro 2027. (Cortesía: Concacaf)

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La Liga de Naciones Concacaf 2026/27 se reanudará el jueves 12 de noviembre con 32 partidos que definirán clasificaciones a la Copa Oro de 2027, sus rondas preliminares y las Finales del torneo regional. La competencia será la única vía de acceso a la Copa Oro, que se disputará entre el 17 de junio y el 11 de julio de 2027.

Las Preliminares de la Copa Oro reunirán en marzo de 2027 a 14 selecciones por las siete plazas restantes para un certamen final de 16 equipos. Costa Rica, República Dominicana, Honduras y Surinam ya aseguraron su participación en esa instancia.

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Ocho equipos obtendrán el pasaje directo a la Copa Oro durante la ventana de noviembre: cuatro saldrán de los Cuartos de Final de la Liga A y otros cuatro serán los ganadores de grupo de la Liga B. Diez selecciones completarán el cuadro de las Preliminares.

Cuatro series de Liga A por dos objetivos

México, campeón vigente de la Liga de Naciones, enfrentará a Jamaica; Estados Unidos jugará contra Haití; Canadá se medirá con Guatemala; y Panamá tendrá como rival a Curazao. Las cuatro eliminatorias se resolverán en partidos de ida y vuelta: los primeros encuentros se celebrarán entre el 12 y el 14 de noviembre y las revanchas, entre el 15 y el 17.

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Los vencedores de cada serie avanzarán a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2027 y conseguirán la clasificación directa a la Copa Oro. Los perdedores conservarán una opción de llegar al torneo continental mediante las Preliminares.

Los Cuartos de Final de la Liga A definen cuatro boletos directos a la Copa Oro y las plazas para las finales del torneo. (Cortesía: Concacaf)

Las Finales de la Liga de Naciones se jugarán en marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Allí competirán los cuatro equipos que superen los Cuartos de Final.

La Liga B cerrará su Fase de Grupos con dos fechas pendientes y cuatro ascensos a la Liga A en disputa. Los líderes de cada zona accederán también al Campeonato inaugural de la Liga B, previsto para marzo de 2027, además de obtener su plaza directa en la Copa Oro.

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Guyana encabeza el Grupo A con 12 puntos tras cuatro partidos y mantiene una ventaja de tres unidades sobre Puerto Rico. Ambos equipos se enfrentarán el 16 de noviembre en un encuentro que puede definir el primer lugar.

Barbados lidera el Grupo B con 10 puntos, seguido por Santa Lucía, con nueve, y Guadalupe, con cuatro. Los dos primeros se cruzarán el 17 de noviembre.

El Grupo C tiene a Cuba y San Cristóbal y Nieves igualados con ocho unidades y separados por la diferencia de goles. Bonaire y Granada, ambos con tres puntos, completan la zona.

San Vicente y las Granadinas domina el Grupo D con puntaje perfecto de 12 unidades, mientras que Guayana Francesa suma nueve. El partido entre los dos equipos, programado para el 17 de noviembre, podría resolver el liderato.

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Los dos mejores segundos de la Liga B pasarán a las Preliminares de la Copa Oro. Los restantes equipos de cada grupo quedarán sin opciones de acceder a esa etapa.

El SoFi Stadium de Los Ángeles albergará las Finales de la Liga de Naciones en marzo de 2027. (Cortesía: Concacaf)

El Play-In y las siete plazas pendientes

Martinica jugará contra Aruba, Trinidad y Tobago enfrentará a Antigua y Barbuda, El Salvador se medirá con Saint Martin y Nicaragua tendrá como adversario a Montserrat en el Play-In de las Ligas A y C. Las idas se disputarán el 12 y 13 de noviembre, mientras que las vueltas serán el 16 y 17.

Los cuatro ganadores obtendrán los últimos lugares disponibles para las Preliminares. Los equipos procedentes de la Liga A terminaron quintos o sextos en sus respectivos grupos durante la ventana de septiembre y octubre, mientras que los representantes de la Liga C incluyen a tres ganadores de grupo y al mejor segundo.

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Aruba, Antigua y Barbuda, Saint Martin y Montserrat ya tienen asegurada su presencia en el Campeonato inaugural de la Liga C. Las semifinales enfrentarán a Montserrat con Aruba y a Saint Martin con Antigua y Barbuda; los vencedores disputarán el primer título de esa categoría.

Las siete series de las Preliminares se jugarán a ida y vuelta, y cada clasificado surgirá del ganador en el marcador global. Esos siete equipos se sumarán a los ocho que ingresarán directamente para completar los 16 participantes de la Copa Oro.

La edición de 2027 estrenará una Fase de Grupos integrada por dos zonas de ocho selecciones. Cada equipo disputará cuatro partidos frente a cuatro rivales diferentes, y los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a los Cuartos de Final.

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La fase eliminatoria tendrá tres rondas: Cuartos de Final, Semifinales y Final. El Sorteo Oficial de la Copa Oro Concacaf 2027 se realizará el 8 de abril de 2027.