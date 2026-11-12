¡Pura emoción! Los mejores momentos que dejó la Fase de Grupos de la Liga de Naciones 2026/2027

Guatemala clasificó por primera vez a los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf tras liderar el Grupo B de la Liga A. (Cortesía: Concacaf)

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Guatemala, Haití y Curazao avanzaron a los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026/2027 tras una fase de grupos disputada en la ventana de septiembre/octubre, que también dejó campañas perfectas de San Vicente y las Granadinas y Montserrat, además de ocho goles de Tiquanny Williams.

Guatemala lideró el Grupo B de la Liga A con dos triunfos, un empate y una derrota. La clasificación le permitirá pelear por un lugar en las Finales de la competencia, después de haber comenzado su recorrido en la Liga C durante la edición 2019/2020.

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Los Chapines vencieron 6-0 a El Salvador en su tercer encuentro y mantuvieron tres porterías imbatidas. El equipo había alcanzado la Liga A en 2023/2024 y consiguió por primera vez el pase a los cuartos de final en esta ventana, según Concacaf.

Haití y Curazao, dos estrenos en los cuartos de final

Curazao terminó en la cima del Grupo A de la Liga A sin derrotas, con tres victorias y un empate. El conjunto caribeño comenzó su campaña con una remontada 4-3 como visitante ante Costa Rica.

The Blue Wave continuó con triunfos como local por 6-1 ante Nicaragua y 1-0 frente a Trinidad y Tobago, antes de igualar 1-1 fuera de casa contra el mismo rival. La selección disputará por primera vez los cuartos de final tras participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Secuencia del gol anotado por la selección de fútbol de Guatemala frente a Surinam en el minuto 90+5 de un encuentro de la Liga de Naciones de Concacaf. Las imágenes muestran la jugada ofensiva, la entrada del balón en el arco rival y la posterior celebración de los jugadores guatemaltecos tras colocar el marcador 1-0 en el tiempo añadido.

Haití ocupó el segundo puesto del Grupo B con tres victorias y una derrota. Les Grenadiers encadenaron éxitos por 3-2 contra Trinidad y Tobago, 2-0 ante Costa Rica y 4-1 frente a República Dominicana.

La racha se interrumpió en la última fecha con una caída 2-0 ante Costa Rica. La selección haitiana también había jugado el Mundial de 2026 y alcanzó por primera vez esta instancia de la Liga de Naciones.

Dos campañas de cuatro victorias

San Vicente y las Granadinas ganó sus cuatro partidos para quedarse con el Grupo D de la Liga B. Su recorrido incluyó un 2-1 contra Guayana Francesa, un 1-0 ante Belice y dos victorias frente a Sint Maarten, por 4-2 y 4-0.

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Montserrat completó otra campaña perfecta, con cuatro triunfos para liderar el Grupo A de la Liga C. Debutó con un 2-0 como visitante ante Islas Turcas y Caicos, superó dos veces a Islas Vírgenes Británicas, por 3-0 y 2-0, y cerró con un 4-1 como local ante Islas Turcas y Caicos.

El atacante de San Cristóbal y Nieves, Tiquanny Williams, fue el máximo goleador de la Liga B con ocho goles en el Grupo C. Marcó dos tantos ante Bonaire, un triplete contra Granada y luego anotó un gol y un doblete en los dos partidos frente a Cuba.

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La Liga de Naciones Concacaf 2027 define su camino hacia Los Ángeles con ocho selecciones y una plaza mundialista en disputa. (Cortesía: Concacaf)

Williams elevó a 17 tantos su registro personal en la Liga de Naciones. Quedó a tres goles del máximo anotador histórico del torneo, Dorny Romero, que suma 20.

Semifinales el 25 de marzo y Final el 28

Las Finales se celebrarán del 25 al 28 de marzo en Los Ángeles. El jueves se disputarán las dos semifinales y el domingo se jugarán el partido por el tercer lugar y la definición del campeonato.

Los cruces se determinarán después de los Cuartos de Final mediante una clasificación del uno al cuatro, elaborada con los puntos obtenidos, la diferencia de goles y los tantos convertidos durante las series. El primero enfrentará al cuarto y el segundo jugará contra el tercero.

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Las entradas para las Finales saldrán a la venta general el miércoles 18 de noviembre a las 10:00 del Pacífico.