República Dominicana

¿Hasta cuándo se mantendrán congelados los precios de los combustibles en República Dominicana?

El presidente Luis Abinader informó que la decisión busca reducir el efecto de las fluctuaciones internacionales sobre los precios internos y el presupuesto público.

Un surtidor de combustible verde y congelado se inserta en una bomba de gasolina, con la bandera de la República Dominicana ondeando en el fondo bajo un cielo azul claro.
El Gobierno dominicano mantendrá congelados los precios de los combustibles hasta enero de 2027 bajo un tope de subsidio semanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno dominicano anunció que mantendrá congelados los precios de los combustibles hasta el 7 de enero de 2027, condicionado a que el subsidio semanal no exceda los RD 1,500 millones (USD 24.63 millones).

La medida fue comunicada por el presidente Luis Abinader durante una reunión con representantes de los sectores productivos en el Salón Verde del Palacio Nacional.

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“Desde el día de hoy hasta el 7 de enero de 2027 vamos a mantener estables los precios de los combustibles, siempre y cuando ese subsidio no pase de los 1,500 millones de pesos”, expresó el mandatario.

El presidente indicó que el límite busca contener el efecto de las fluctuaciones internacionales de los combustibles sobre el presupuesto público y los precios internos.

Abinader informó que el Gobierno ha destinado subsidios para contener los aumentos de los combustibles. Según indicó, el monto proyectado podría llegar a RD 50,000 millones (USD 820.92 millones) al cierre del año.

El mandatario vinculó la situación de los mercados energéticos con el conflicto en Irán y la región del Golfo Pérsico. De acuerdo con su planteamiento, ese escenario ha generado inestabilidad internacional.

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El jefe de Estado también afirmó que la economía dominicana mantiene un ritmo de crecimiento y capacidad de respuesta frente a factores externos.

El monto destinado por el Estado dominicano para subsidiar los combustibles alcanzará 50,000 millones de pesos al cierre del año. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)
El monto destinado por el Estado dominicano para subsidiar los combustibles alcanzará 50,000 millones de pesos al cierre del año. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

El sector panadero prevé que el pan mantenga sus precios en 2027

Issachar Burgos, miembro de la Junta Directiva de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH), afirmó que el pan popular mantiene los mismos precios desde 2022.

El representante atribuyó esa estabilidad a acuerdos alcanzados desde febrero con el Gobierno y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Burgos indicó que esa condición podría mantenerse durante todo 2027. También dijo que la telera navideña se venderá al mismo precio de años anteriores.

El integrante de la UMPIH aseguró que las panaderías y otros establecimientos dispondrán de cantidades suficientes para atender el consumo de las familias durante las fiestas de fin de año.

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La Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina garantizó la estabilidad del costo del pan popular y de la telera navideña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comerciantes prevén disponibilidad de pollo, huevos y carne de cerdo

Iván García, de la Federación Dominicana de Comerciantes, informó que el sector espera disponer de unos 25 millones de unidades de pollo para cubrir la demanda durante el período navideño.

El representante agregó que habrá suministro de huevos y carne de cerdo para las celebraciones de fin de año.

García señaló que la pierna de cerdo se comercializa a RD 286.60 por kilogramo (USD 4.71) y RD 130 por libra (USD 2.13).

También indicó que el arroz mantiene precios estables. Según dijo, los consumidores contarían con disponibilidad de esos productos durante las festividades.

Iván Mejía, presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), se refirió a las medidas económicas aplicadas por el Gobierno desde febrero.

Los navieros señalaron que las rutas mantendrán sus itinerarios

Jaak Rannik, de la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD), indicó que el abastecimiento de mercancías para las festividades no debería enfrentar inconvenientes.

El representante explicó que las rutas marítimas conservan sus itinerarios habituales.

Rannik también se refirió a una ligera reducción de los fletes en las principales rutas comerciales internacionales durante las últimas semanas.

El dirigente expresó su expectativa de que esa tendencia continúe durante el resto del año y no genere costos adicionales en el transporte marítimo.

En la reunión participaron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.

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