Carmen Barbieri contó cuáles fueron sus síntomas antes de ser internada por Covid-19: “Me desperté tiritando”

La conductora habló con su ciclo luego de ser diagnosticada con Covid-19 (Video: Con Carmen/ El Nueve)

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Carmen Barbieri contó cómo atravesó la madrugada en que pidió asistencia médica y fue trasladada a la Clínica Zabala, luego de recibir el diagnóstico de Covid-19. La conductora relató que sufrió escalofríos intensos y que no podía hablar con normalidad antes de solicitar ayuda.

La conductora se refirió al episodio durante una comunicación con Con Carmen, el programa de El Nueve que conduce y que por estos días está a cargo de la periodista Romina Lachmann. Allí explicó que la primera persona que respondió su llamado fue su amiga, la exvedette Sandra Domínguez, quien llegó a su casa y gestionó la ambulancia.

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Carmen Barbieri recibió el alta de la Clínica Zabala tras permanecer internada por una infección urinaria y COVID-19

La conductora describió que se despertó cerca de las 2:45 de la madrugada con fuertes temblores. “Me desperté tiritando, no podía ni hablar”, afirmó al recordar la situación.

Según contó, primero intentó comunicarse con su médico y con su representante, pero no obtuvo respuesta. Entonces llamó a Domínguez y alcanzó a decirle: “No puedo hablar, Sandra”, porque le castañeteaban los dientes. La mujer le respondió: “Ya voy para allá”.

“La única que no dormía era Sandra Domínguez”, señaló Barbieri. De acuerdo con su relato, Domínguez llegó a su domicilio en seis o siete minutos y pidió una ambulancia para trasladarla a la Clínica Zabala.

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El divertido video de Fede Bal junto a Carmen Barbieri luego de que le dieran el alta

Una vez en el centro médico, la conductora aseguró que le realizaron distintos controles para determinar el alcance de su cuadro. Mencionó estudios por imágenes, entre ellos una resonancia magnética con contraste y una ecografía abdominal.

“Me hicieron un montón de estudios de resonancia magnética, por contraste, un montón de cosas. Hicieron todo”, explicó durante la conversación televisiva. La presencia de personal de salud con elementos de protección también le generó preocupación. Barbieri dijo que, al momento de dirigirse a uno de los estudios, una enfermera se presentó con barbijo y protección facial, una imagen que asoció con su internación anterior por coronavirus.

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Carmen relató que le colocaron una protección facial transparente, además del barbijo, antes de realizarle una ecografía. “Dije: ‘Ah, bueno, la pucha, estoy contagiando’”, contó sobre su reacción inicial. Según recordó, la enfermera buscó tranquilizarla: “No, no, por las dudas, porque se te está yendo el Covid y estamos todos protegidos”.

Fede Bal mostró el reencuentro con Carmen Barbieri en su casa luego de la salida de la clínica

Según indicó, el personal de salud le explicó que las medidas se mantenían por precaución mientras remitía el cuadro de COVID-19. También advirtió que la puerta de su habitación tenía una cinta roja que identificaba el sector como zona de contagio. La conductora dijo que esa señalización la inquietó, aunque luego recibió una explicación sobre el protocolo. “Con cada cosa que me decían, peor me ponía, pero estoy bien”, concluyó Barbieri tras recibir el alta médica.

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Hace unos días y con su madre ya en su casa, Fede Bal compartió en redes sociales un video de la actriz que mostró el intercambio que mantuvieron luego de su salida de la Clínica Zabala. El actor vinculó el tono de la conversación con la mejoría de su madre: “Me está queriendo regalar pelotu… de una plataforma de compras china, quiere decir que ya se siente bien”, escribió.

En las imágenes, la conductora le muestra algunos adornos y objetos para el hogar. Cuando Bal asoció las compras con otra plataforma, Barbieri lo corrigió y sostuvo que los productos no eran de ahí. “No me ofendas, no es lo mismo”, le respondió entre risas.

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La conductora contó que sufrió escalofríos y dificultades para hablar antes de ser trasladada en ambulancia

El diálogo familiar se conoció después de que Barbieri dejara la clínica, donde permaneció internada por una infección urinaria que le provocó inflamación renal y dolor lumbar. Durante esa internación, además, recibió un nuevo diagnóstico de COVID-19, aunque su entorno indicó que el virus no comprometió los pulmones.

El alta se otorgó tras los estudios de control y la evolución favorable del cuadro. La animadora continuará ahora con medicación oral y reposo en su domicilio, mientras su entorno decidió que se mantenga alejada de sus compromisos laborales hasta el lunes para completar la recuperación.