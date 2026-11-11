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Último día del papa León XIV en la Argentina: noche de vigilia en Luján y una misa que espera reunir a más de un millón de fieles

La jornada de este miércoles incluye la visita del pontífice a la cárcel de Devoto, la misa prevista para las 10 frente a la Basílica de Luján y la ceremonia de despedida en Ezeiza, antes de su partida rumbo a Lima

Visita del papa León XIV a la Argentina - vigilia del Papa en el Monumento de los Españoles
El pontífice cierra su paso por el país después de cuatro días de actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

En la última jornada de su visita a la Argentina, el papa León XIV tiene prevista una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto y, más tarde, celebrará una misa de cierre en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Tras la misa en Luján, prevista para las 10 en la plaza de la basílica dedicada a la patrona de la Argentina, la agenda oficial contempla la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El acto está programado para las 13:30, antes de que León XIV parta a las 14 rumbo a Lima, donde continuará su gira sudamericana.

La noche del martes, el pontífice encabezó una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, tras regresar de Córdoba. La convocatoria comenzó a las 20:15 y reunió a una multitud que lo esperaba en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, el mismo escenario donde el lunes había celebrado una misa al aire libre.

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ARTÍCULO DE INFOBAE

Luján, la última escala del papa León XIV en la Argentina: la espera de los fieles y los rezos por milagros y reconciliaciones

La ciudad bonaerense que albergará la última misa del Santo Padre en el país recibió a cientos de miles de fieles de todas partes del territorio nacional. Historias de enfermedades, de adicciones y de conflictos familiares mezclados en la vigilia para despedir al Papa en la histórica basílica de Luján

Julieta Roffo

Por Julieta Roffo

Miles de fieles iniciaron la vigilia en el Parque San Martín de Luján antes de la última misa del papa León XIV en el país (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)
Miles de fieles iniciaron la vigilia en el Parque San Martín de Luján antes de la última misa del papa León XIV en el país (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Graciela colgó la bandera de la valla para que “Neuquén”, la provincia desde la que viajó hasta Luján, se leyera bien grande. Fue una de las primeras en la fila de fieles que esperaron a que ese vallado les diera paso al camino que, mil metros después, la ubicaría delante de la valla definitiva: la de ver lo más cerca posible la última misa del papa León XIV en la Argentina.

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La visita del Papa entra en su tramo final y el Gobierno ansía volver a la agenda propia

Después de meses de preocupación, León concluye su visita este mediodía. El Presidente lo despide junto a Karina Milei en Ezeiza. Antes, manda a Luján una comitiva encabezada por Santilli

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

La visita del papa León XIV a la Casa Rosada tras su llegada a la Argentina
La visita del papa León XIV a la Casa Rosada tras su llegada a la Argentina

Estamos viendo todo muy bien, lindos mensajes y con la centralidad en Dios”. La frase, pronunciada ayer por un alto dirigente nacional con vínculos con la Iglesia, resume el clima que el Gobierno buscó transmitir tras las primeras jornadas de la visita de León XIV, y disimula la tensión por las referencias sociales y económicas del discurso papal, que incomodaron a la administración de Javier Milei, y en torno a la organización de los eventos.

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07:20 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

La misa del Papa en Luján mostrará un mosaico del arco político y pondrá en pausa las confrontaciones

Kicillof invitó a gobernadores, intendentes y demás referentes políticos. Habrá ministros nacionales. El gobierno bonaerense estuvo a cargo de la logística de la misa con la que León XIV finalizará su paso por Argentina. Cómo será el operativo

Facundo Cottet

Por Facundo Cottet

El papa León XIV durante su visita a Córdoba
El papa León XIV durante su visita a Córdoba

Una jornada no exenta de complejidades tendrá este miércoles el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Su gestión tiene a cargo la organización de la santa misa desde la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján con la que el papa León XIV se despedirá masivamente de sus feligreses tras la gira por Argentina. Será un hecho histórico, multitudinario y también político para la dirigencia.

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06:56 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

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Frente a una multitud, el Papa celebrará una histórica misa en la Basílica de Luján antes de partir hacia Perú

León XIV visitará temprano la cárcel de Devoto y a continuación cerrará su gira por Argentina con un encuentro religioso en la provincia Buenos Aires, donde ratificará su posición en defensa de los desprotegidos

Román Lejtman

Por Román Lejtman

León XIV durante su visita a Córdoba
León XIV durante su visita a Córdoba

(Desde la ciudad de Luján, Argentina) León XIV concluirá su histórica visita a la Argentina con una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Lujan, donde ratificará su compromiso pastoral en defensa de los pobres y excluidos de la tierra.

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