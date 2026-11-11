Último día del papa León XIV en la Argentina: noche de vigilia en Luján y una misa que espera reunir a más de un millón de fieles

En la última jornada de su visita a la Argentina, el papa León XIV tiene prevista una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto y, más tarde, celebrará una misa de cierre en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
Tras la misa en Luján, prevista para las 10 en la plaza de la basílica dedicada a la patrona de la Argentina, la agenda oficial contempla la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El acto está programado para las 13:30, antes de que León XIV parta a las 14 rumbo a Lima, donde continuará su gira sudamericana.
La noche del martes, el pontífice encabezó una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, tras regresar de Córdoba. La convocatoria comenzó a las 20:15 y reunió a una multitud que lo esperaba en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, el mismo escenario donde el lunes había celebrado una misa al aire libre.
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