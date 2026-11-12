La sentencia de Gasly tras la abrupta salida de Ocon de la Fórmula 1 que recordó su tensa relación como compañeros en Alpine

Pierre Gasly y Esteban Ocon durante su etapa como compañeros en Alpine (Action Images via Reuters/Paul Childs)

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Pierre Gasly y Esteban Ocon atravesaron en Alpine una de las etapas más tensas entre compañeros de equipo en la Fórmula 1, un período de dos temporadas marcado por una rivalidad personal nacida en la infancia y dos colisiones en pista que aceleraron la ruptura definitiva de la dupla francesa. La convivencia dentro del garaje de la escudería con sede en Enstone concluyó formalmente a finales de 2024 tras meses de fricciones deportivas y directivas.

En la actualidad, Gasly continúa en la estructura, mientras que Ocon acaba de salir de manera abrupta de Haas, la escudería a la cual emigró tras dejar Alpine, y su futuro en la Fórmula 1 es incierto. Justamente, en medio del Gran Premio de Brasil, el compañero de Franco Colapinto brindó una entrevista a la revista francesa AutoHebdo en la que habló sobre la sorpresiva despedida de su compatriota.

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“Honestamente, me cuesta un poco entender lo que ha pasado, porque la forma en que se han desarrollado las cosas me parece bastante extraña. Es un poco difícil de entender”, fue su primer análisis en la publicación. Acto seguido, avanzó en su testimonio y fue allí donde remarcó que la relación no fue la mejor a pesar de haber compartido estructura.

“¿Qué significa esto para el resto de su carrera? No lo sé. Empezamos en F1 más o menos al mismo tiempo. Aunque no tengamos una relación, aunque nunca hayamos hablado realmente o pasado tiempo juntos, de todos modos tenemos una historia que nos une por varias razones”, destacó. “Como francés, sé que tiene un enorme apoyo, muchos fans en Francia, y que, por supuesto, eso tiene un impacto. Perder a un francés en la parrilla nunca es ideal”, concluyó.

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Gasly es el piloto principal de Alpine (REUTERS/Jean Carniel)

El vínculo entre ambos pilotos comenzó en Francia durante los primeros años del karting amateur, cuando compartían entrenamientos y fines de semana familiares en Normandía. Aquella cercanía mutua se quebró en 2008 a raíz de disputas directas por campeonatos en las categorías formativas. Quince años después, la incorporación de Gasly a Alpine en 2023 reavivó los cuestionamientos sobre la viabilidad de reunir bajo el mismo techo a dos competidores que mantenían una distancia personal pública y prolongada.

Aunque la conducción técnica del equipo intentó establecer pautas de neutralidad interna, la primera alerta ocurrió en el Gran Premio de Australia de 2023. En el circuito de Albert Park, una relanzada en las últimas vueltas de la carrera terminó con un choque entre ambos. El toque en Melbourne provocó el abandono inmediato de los dos coches de la escudería y generó una grave pérdida de puntos, pese a que los directivos evitaron culpar a uno de ellos en público.

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La tensión alcanzó su punto más crítico durante el GP de Mónaco en mayo de 2024. En la primera vuelta, en la curva Portier, Ocon ejecutó una maniobra arriesgada por el interior contra su compañero de equipo. El contacto elevó su propio auto por el aire, causó daños en la unidad de Gasly y obligó al hoy ex piloto de Haas a abandonar. El entonces director de la estructura, Bruno Famin, calificó la maniobra de inaceptable ante los micrófonos de la televisión francesa y advirtió que la acción tendría repercusiones directas.

“Teníamos instrucciones claras antes de la carrera y fue un movimiento innecesario”, declaró Gasly tras cruzar la meta en la 10.ª posición. Días después de la competencia en Montecarlo, Alpine confirmó que no renovaría el contrato de Ocon para la temporada siguiente (2025), lo que allanó su posterior fichaje por Haas y consolidó a Gasly como el referente del proyecto de la escudería con origen en Francia.

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Ocon no seguirá en Haas (AP Foto/Bernat Armangue)

Pese a los desacuerdos acumulados, la dupla consiguió su mayor logro conjunto en noviembre de 2024, durante una carrera caótica bajo la lluvia en el circuito de Interlagos. Ocon finalizó en la segunda posición y Gasly subió al tercer escalón del podio en el Gran Premio de Brasil, un resultado que otorgó 33 puntos y ascender al sexto puesto del campeonato de constructores de la F1. Aquella celebración representó una tregua deportiva antes del cierre definitivo de la campaña.

La desvinculación se adelantó formalmente antes de la última fecha del calendario en Abu Dabi, lo que permitió a Alpine alinear al novato Jack Doohan (luego reemplazado por Colapinto tras las primeras seis carreras en 2025) y liberar a Ocon para sus ensayos con su nuevo equipo. Fuera del entorno deportivo, el distanciamiento entre ambos persiste. En declaraciones difundidas por la categoría en la serie Off the Grid, Gasly admitió: “No tengo dudas de que en 10 ó 20 años podremos hablar de las cosas y discutir todo de otra manera”.

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Más allá de hablar de Ocon, Gasly también dejó en claro su postura sobre el rendimiento de Alpine en las últimas carreras. “Creo que, por muy poco, podríamos haber sumado 10 ó 15 puntos más de los que hemos logrado… Creo que simplemente hemos tenido una falta de suerte los domingos, que nos cuesta en términos de puntos. Las clasificaciones de las carreras no reflejan necesariamente el verdadero nivel de rendimiento que tenemos. Después, objetivamente, creo que en los últimos fines de semana, somos más bien la sexta fuerza de la parrilla. Racing Bulls es realmente más constante, el coche parece competitivo: cada vez, consiguen colocar sus dos coches justo delante de mí. Creo que nos falta un poquito. Creo que estamos aprendiendo muchas cosas, y muchos parámetros van a evolucionar para el próximo año", analizó el número 10 de la grilla de la Máxima.